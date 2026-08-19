Husiler, Suudi Petrol Gemilerine Saldırdı

Yemen'deki İran destekli Husiler, 20 Temmuz'dan bu yana Kızıldeniz, Aden Körfezi ve Umman Denizi'nde Suudi Arabistan'a ait 8 petrol tankerini hedef aldıklarını, 48 petrol tankerinin ise geçişini engelleyerek geri dönmeye zorladıklarını öne sürdü.

Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki paylaşımında, Husilerin, 20 Temmuz'da Suudi Arabistan gemilerine deniz seyrüseferi yasağı ilan etmesinden 19 Ağustos'a kadar geçen süredeki faaliyetlerine ilişkin bilgi verdi.

Sözcü Seri, bu süre içinde 5'i Kızıldeniz'de, 3'ü Aden Körfezi ve Umman Denizi'nde olmak üzere 8 Suudi petrol tankerinin hedef alındığını iddia etti.

Ayrıca 34'ü Umman Denizi ve Hint Okyanusu'nda, 14'ü Kızıldeniz'de olmak üzere Suudi Arabistan'a ait 48 petrol tankerinin geçişinin engellendiğini ve gemilerin geri dönmeye zorlandığını öne sürdü.

Seri, aynı dönemde Suudi Arabistan'ın Yenbu, Necran, Cizan ve Abha bölgeleri ile ülkenin doğusundaki petrol ikmal noktalarına yönelik 9 askeri saldırı düzenlediklerini de iddia etti.

Sözcü Seri, Yemen'deki çatışmalara ilişkin olarak da Suudi Arabistan'a bağlı olduğunu öne sürdüğü güçlerin toplanma noktalarına yönelik 14 saldırı düzenlediklerini aktardı.

Seri, söz konusu saldırılarda Yemen'in doğusundaki Ruvayk, El-Aber ve El-Vedia bölgeleri, ülkenin orta kesimindeki Marib ve güneybatısındaki Muha'nın yanı sıra askeri ekipman ve takviye taşıdığını iddia ettiği gemi ve teknelerin hedef alındığını öne sürdü.

Sözcü Seri, saldırılarda aralarında Suudi komutan ve subayların da bulunduğu yüzlerce kişinin öldüğünü veya yaralandığını, mühimmat depoları ve askeri ekipmanların imha edildiğini iddia etti.

Seri ayrıca Muha'ya silah ve askeri takviye taşıdığını öne sürdüğü 2 askeri çıkarma gemisinin batırıldığını ve yakıldığını savundu.

Suudi Arabistan veya Yemen hükümetinden Husilerin iddialarına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Suudi Arabistan, Yemen'de askeri güçlerinin bulunmadığını, rolünün meşru Yemen hükümeti güçlerini desteklemek ve sınırlarını güvence altına almakla sınırlı olduğunu belirtiyor.