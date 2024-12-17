Husiler Yol Haritasını İmzalamaya Hazır - Son Dakika
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Husiler Yol Haritasını İmzalamaya Hazır

Yemen'deki Husiler, kriz çözümü için önerilen yol haritasını 'derhal' imzalamaya açık olduklarını bildirdi.

17.12.2024 22:46
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Yemen'deki Husiler, yaklaşık 10 yıldır ülkede yaşanan krizin çözülmesi için ortaya konulacak yol haritasını imzalamaya "derhal" hazır olduklarını açıkladı.

El-Mesire televizyon kanalına göre, Husilere bağlı hükümetteki Dışişleri Bakanı Cemal Amir, başkent Sana'da Yemen'deki Birleşmiş Milletler Temsilciliği Ofisinin Müdürü Muhammed el-Gannam ile bir araya geldi.

Görüşmede Amir, "Sana'nın tutumu açıktır ve Yemen'de siyasi çözüm sürecine girişin başlangıcı olarak yol haritasını imzalamaya derhal hazır olduğuna ilişkin herhangi bir şüphe yoktur." ifadelerini kullandı.

Amir, Sana yönetiminin ülkedeki barış süreci, yol haritasının imzalanması ve Kızıldeniz'deki gerilimi birbirine bağlamaya yönelik her türlü girişimi bütünüyle reddettiğini ve bu yöndeki herhangi bir baskının olumsuz sonuçlar doğuracağını vurguladı.

Kızıldeniz'deki durum

Yemen'de İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'ten bu yana Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koyuyor ve bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırıyor.

Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlerine karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.

ABD ve İngiltere'nin, Yemen'de kontrollerinde bulunan bölgelere saldırısı üzerine Husiler, bu iki ülkenin tüm gemilerini hedef alacağını duyurdu.

Kaynak: AA

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