Husilerin Yemen'de Füze Saldırısı - Son Dakika
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Husilerin Yemen'de Füze Saldırısı

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İran destekli Husiler, Babulmendeb'de bir gemiyi füzelerle vurdu, limanda ağır hasar oluştu.

Yemen medyası, İran destekli Husilerin Babulmendeb Boğazı'nda bir gemiyi balistik füzelerle hedef alması sonucu geminin yanı sıra bağlı bulunduğu El-Ardi İskelesi'nde ağır hasar meydana geldiğini bildirdi.

"El-Masdar Online" sitesinin haberine göre, Husiler Babulmendeb bölgesindeki El-Ardi Limanı'nda bulunan Yemenli bir müteahhide ait sivil bir gemiyi art arda 4 füzeyle hedef aldı.

Yemenli müteahhit Bilal Aid eş-Şumeyri'nin Endonezya'da bir Hintli tüccardan, denizcilik ve ticari faaliyetlerinde kullanmak amacıyla satın aldığı geminin "Emir Han" adını taşıdığı kaydedildi.

Saldırı sırasında geminin tamamen ticari yükten arındırılmış olduğu, geminin Aralık 2025'ten bu yana bakım iskelesinde bulunduğu ve düzenli bakım ile yenileme çalışmalarından geçtiği ifade edildi.

Geminin tüm mürettebatının Yemen vatandaşı olduğu ve saldırıdan yaklaşık bir hafta önce gemiyi tamamen terk ettikleri, bu nedenle mürettebat arasında can kaybı yaşanmadığı aktarıldı.

Füze saldırısının gemide ağır hasara yol açtığı ve geminin bağlı bulunduğu iskelede geniş çaplı yıkıma neden olduğu, bunun da iskelenin hizmet dışı kalmasına yol açtığı belirtildi.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, yaptığı açıklamada, Kızıldeniz'de Hudeyde'nin karşısındaki bölgede Suudi Arabistan'a ait bir askeri çıkarma gemisi ile ona eşlik eden 4 askeri botun bir dizi balistik füzeyle hedef alındığı ve saldırının "doğrudan ve isabetli" olduğu ileri sürmüştü.

Açıklamada, füze saldırısı sonucunda askeri çıkarma gemisinin tamamen yandığı, bazı askeri botların battığı, diğerlerinin de yandığı iddia edilmişti.

Kaynak: AA

Denizcilik, Güvenlik, Savunma, Güncel, Yemen, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel Husilerin Yemen'de Füze Saldırısı - Son Dakika

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