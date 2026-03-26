Husumet nedeniyle cinayet: Müebbet ceza

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde husumetlisini sopayla darbederek öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanık, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuklu sanık Aydın K, maktul Hasan Hüseyin Doğruk'un ailesi ve taraf avukatları katıldı.

Söz verilen maktulün eşi Hatice Doğruk ile oğlu İlker Doğruk, sanığın herhangi bir indirim maddesi uygulanmaksızın cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyetinin söz verdiği sanık Aydın K. ise olaydan dolayı pişman olduğunu belirterek, beraatini istedi.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığı "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Olay

Yenibağlar Mahallesi Yorulmaz Sokak'ta 27 Eylül 2025'te Hasan Hüseyin Doğruk (60) ile aralarında husumet bulunduğu belirtilen Aydın K. (47) arasında tartışma çıkmış, olayın kavgaya dönüşmesi üzerine Aydın K, Doğruk'u sopayla darbetmişti.

Kaçmaya çalışan Doğruk'u bir süre sonra yakalayan Aydın K, elindeki sopayla vurmaya devam etmiş, ağır yaralanan Doğruk, ambulansla kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen olayın ardından polis ekiplerince yakalanan Aydın K, tutuklanmıştı.