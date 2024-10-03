Husumetli, İnşaat Mühendisini Bıçakladı - Son Dakika
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Husumetli, İnşaat Mühendisini Bıçakladı

Husumetli, İnşaat Mühendisini Bıçakladı

Edremit'te Bahri İlhan, husumetli Alihan K. tarafından park halindeki otomobilinde bıçaklandı.

03.10.2024 17:59
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BALIKESİR'in Edremit ilçesinde, İnşaat Mühendisi Bahri İlhan (45) park halindeki otomobilinde eşiyle beklerken, araca binen husumetli olduğu Alihan K. tarafından karnından bıçaklandı. Yaralanan İlhan hastanede tedaviye alındı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Edremit ilçesi Kazdağı Devlet Hastanesi Ek Binası'nın arkasında meydana geldi. Alihan K., aralarında alacak meselesi nedeniyle husumet olduğu öne sürülen İnşaat Mühendisi Bahri İlhan'ı takip etti. İlhan, park ettiği otomobilinde eşiyle beklerken, aracından inen Alihan K., yanlarına geldi. Otomobile binen Alihan K. ile Bahri ilhan arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Alihan K., bıçakla İlhan'ı, eşinin gözü önünde karnından yaraladı. Alihan K., ardından kendi otomobiline binip uzaklaştı.

Bahri İlhan'a ilk müdahale Kazdağı Devlet Hastanesi Ek binasında yapıldı. İlhan, ardından Edremit Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Tedaviye alınan İlhan'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, şüpheli Alihan K.'yi arıyor.

Kaynak: DHA

Balıkesir, Politika, 3-sayfa, Edremit, Güncel, Alihan, İnşaat, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Husumetli, İnşaat Mühendisini Bıçakladı - Son Dakika

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