Husumetlisini öldürdüğü suçlamasıyla yargılanan sanığa ilk duruşmada tahliye

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KAHRAMANMARAŞ'ın Afşin ilçesinde Mücahid Sert'i (30) tabancayla vurarak öldürdüğü suçlamasıyla müebbet hapis cezası istemiyle yargılanan Saffet Coşkun (33), suç vasfının değişme ihtimali nedeniyle ilk duruşmada tahliye edildi.

Olay, 31 Temmuz'da Afşin'in Büget Mahallesi'nde meydana geldi. Saffet Coşkun arkadaşı Halil Tekin ile birlikte içki içtikten sonra otomobille giderken karşıdan araçla gelen Mücahid Sert ile karşılaştı. Aralarında husumet olduğu öne sürülen Mücahid Sert av tüfeği ile Saffet Coşkun da tabancayla ateş etti. Olayda Mücahid Sert, vücuduna isabet eden kurşunlarla hayatını kaybetti. O sırada silah seslerini duyup olay yerine gelen Mücahid Sert'in kardeşi Rıza Sert (22), Saffet Coşkun'u bıçaklayarak yaraladı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Saffet Coşkun ile Rıza Sert tutuklandı.Rıza Sert, 3 ay sonra tahliye edildi.

Soruşturma sonunda Cumhuriyet savcısı olaya ilişkin iddianame hazırladı. İddianamede Saffet Coşkun için 'Kasten öldürme' suçundan müebbet, Rıza Sert içinse 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 15 yıla kadar hapis istendi. Savcı, iddianamesinde Saffet Coşkun hakkında meşru savunma hükümlerinin, Rıza Sert hakkında ise haksız tahrik hükmünün uygulanmasını talep etti.

İddianamenin kabul edildiği Elbistan Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmaya tutuksuz sanık Rıza Sert, taraf avukatları, Mücahid Sert'in yakınları katıldı. Tutuklu müşteki sanık Saffet Coşkun ise duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS sistemiyle duruşma salonuna bağlandı.

'KARŞI TARAFTAN O TARAFA DOĞRU ATEŞ ETTİM'

Duruşmada Saffet Coşkun, aracıyla köye giderken bir aracın çapraz şekilde yolu kestiğini ve pompalı tüfekle kendisine ateş edildiğini belirterek, "Ben aracın panjur ve kaput kısmına çarpan mermilerin sesini duydum. Hemen Hüseyin'in başını yere eğip vitesi geriye taktım. Geri geri gidip kaçmaya çalışırken bir el daha silah ateşlendi. Bu ateşle sol ön cam kırılıp üzerime geldi. Bu sırada Hüseyin araçtan atlamış. Ben ateş eden tarafa durmasını bizi vurabileceğini söyledim. Rastgele havaya bir el ateş ettim. Sonra karşı taraftan bir el daha ateş edilince o tarafa doğru ateş ettim. Bu ateş ile karşı tarafın yaralandığını gördüm. Tedbirli bir şekilde yanına gittiğimde komşum olan Mücahid Sert olduğunu gördüm. Hüseyin'e bağırıp defalarca 112'yi aramasını söyledim. Sonra kendim telefonumu araçta alıp aradım. Mücahid'in sürekli kan kaybettiğini görünce Hüseyin ile birlikte araca alıp hastaneye götürecektik. Bu sırada oraya bir araç daha yaklaştı. Ben gelip yardım etmelerini isteyip Mücahid'e yöneldiğimde arkamdan bir bıçak darbesi aldım. Baktığımda bıçaklayan kişinin maktulün kardeşi Rıza Sert olduğunu gördüm. Sonra ikinci darbeyi vurmaya çalışırken elini tutmaya kendimden uzaklaştırmaya çalıştım ancak ikinci bıçak darbesini de aldım. Ben kendimi savunmaya çalıştım" diye konuştu.

'SAFFET GÖRÜNCE ARACINA BİNİP KAÇMAYA ÇALIŞTI'

Rıza Sert ise savunmasında silah seslerini duyunca olay yerine gittiğini belirterek "Olay yerine gittiğimde abim Mücahid yaralı şekilde yerde yatıyordu. Saffet aracın dışındaydı beni görünce aracına binip kaçmaya çalıştı. Ben aracımla önünü kesip durdurmaya çalıştım ancak durduramadım. Saffet oradan kaçıp gitti. Ben de Hüseyin'e söyleyip abimi birlikte araca bindirip hastaneye götürmek için yola çıktım. Yolda da ambulansı aradım. Bu şekilde hastaneye sevkini sağladım. Sonrasında Hüseyin'den duyduğum kadarıyla abimi Saffet vurmuş. Benim olayla bir ilgim yoktur" dedi.

Olay sırasında Saffet Coşkun'un yanında yer alan Hüseyin Teke de mahkeme de tanık olarak dinlendi. Teke, ifadesinde Saffet Coşkun ile köye dönerken Mücahid Sert'in aracı ile yolun sağında başka bir aracın geçişine engel olmayacak şekilde park halinde beklediğini ifade ederek, "Aramızda 4-5 metre mesafe vardı. Mücahit sebepsizce elindeki tüfekle bize doğru ateş ederek gelmeye başladı. Ben olayın şoku ile kafamı eğdim. Bu sırada yanımda Saffet tabancayı ateşliyordu. Ateşlemesini görmedim ama seslerini duydum. Ben sadece Mücahid'in Saffet'e 'Sen burada ne yapıyorsun?' dediğini duydum. Tehditvari başka bir şey duymadım ve başka bir konuşma da olmadı. Kimsenin birbirine karşı 'Seni öldüreceğim' dediğini duymadım. Ben aracın arka kısmında indiğimde Saffet ambulansı aramak istiyordu. Bu esnada Rıza Sert motorla tek başına geldi. Rıza Sert kimin ateş ettiğini sordu. Saffet de 'Ben ateş ettim, hastaneye götürelim' dedi. Bu sırada Rıza ile Saffet birbirine girdi. Rıza'nın Saffet'i bıçakladığını gördüm. Sonra Saffet, Rıza'yı itekleyip orada uzaklaştı. Ben Saffet'in Rıza'ya silah çektiğini görmedim. Benim olaya ilişkin bilgim ve görgüm bundan ibarettir" dedi.

Mahkeme savcısı ise mütalaasında Saffet Coşkun'un tutukluluk halinin devam etmesini istedi. Duruşma sonunda mahkeme heyeti; suç vasfının sanık lehine değişme ihtimali, tutuklama tedbirinden beklenen amacın gerçekleşmesi, tutukluluğun telafisi imkansız zararlar sebebiyet verilmemesi hususları göz önüne alınarak Saffet Coşkun'un tahliyesine karar verip duruşmayı davayı erteledi.