Hüyük\'te Yıl Sonu Değerlendirme Toplantısı

Konya'nın Hüyük ilçesinde yıl sonu değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.
Hüyük Belediyesi Meclis Salonu'nda Kaymakam Muhammet Ebrar Evsen, başkanlığında yapılan toplantıya Belediye Başkanı Sadık Sefer, ilçe protokolü ve mahalle muhtarları katıldı.
Evsen, gazetecilere, yapılan çalışmalar ve planlamalarla ilgili bilgi verdiklerini söyledi.
Sefer ise ilçe olarak uyum içinde çalıştıklarını, halkın beklenti ve taleplerini el birliğiyle yerine getirdiklerini kaydetti.
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