Hwacheon Domates Festivali\'nde Savaş

HWACHEON, 3 Ağustos (Xinhua) -- Güney Kore'nin Hwacheon-gun bölgesinde düzenlenen Hwacheon Domates Festivali'ne katılan yüzlerce kişi, aile ve arkadaşlarıyla domates savaşı yaptı.
Festivale ev sahipliği yapan Hwacheon bölgesi, sertliği, yüksek şeker oranı ve uzun raf ömrüyle öne çıkan domatesleriyle ünlü.
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