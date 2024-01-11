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İBB Arıtma Tesisinde Çalışan İki Arkadaş Arasında Tartışma: Bir Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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İBB Arıtma Tesisinde Çalışan İki Arkadaş Arasında Tartışma: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Eyüpsultan'da İBB Arıtma Tesisinde çalışan Erdal Y., tartıştığı arkadaşı Serdar Karaçeper'i sırtından bıçakladı. Ağır yaralanan Karaçeper hastanede hayatını kaybetti. Olay anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

İBB Arıtma Tesisinde Çalışan İki Arkadaş Arasında Tartışma: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
11.01.2024 - 23:01,
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EYÜPSULTAN'da İBB Arıtma Tesisinde çalışan Erdal Y., tartıştığı arkadaşı Serdar Karaçeper'i sırtından bıçakladı. Ağır yaralanan Karaçeper kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, dün saat 11.30 sıralarında Kemerburgaz'daki İstanbul Büyükşehir Belediyesi Katı Atık Tesisinde meydana geldi. İddialara göre, Erdal Y. ile Serdar Karaçeper arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada, Erdal Y., yanında bulunan bıçakla Karaçeper'i sırtından bıçakladı. Karaçeper kanlar içerisinde yere yığılırken tesis çalışanları olayı polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Karaçeper'i ağır yaralı olarak hastaneye götürürken, Erdal Y. ise gözaltına alındı. Karaçeper hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: İBB Arıtma Tesisinde Çalışan İki Arkadaş Arasında Tartışma: Bir Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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