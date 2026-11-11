İBB Başkan Vekili Nuri Aslan COP31\'de İstanbul\'un 2030 ve 2050 iklim hedeflerini açıkladı

Haber: Narin DİRİ - Kamera: Gurbetelli YALÇIN

(ANTALYA) - İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, 2030'a kadar karbon emisyonunu 2019'a göre yüzde 52 azaltma ve 2050'de karbon nötr dirençli bir şehir olma hedefleri bulunduğunu belirterek, "Ulusal hükümetlerden ve uluslararası ortaklarımızdan beklentimiz; erken uyarıda, finansmanda ve karar masasında aynı kararlılıkla yanımızda olmalarıdır" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkan Vekili Nuri Aslan, COP31 kapsamında "Müzakerelerden Uygulamaya: Küresel İklim Taahhütlerinin Her Yıl Sunulan Eylem Önerileri Yoluyla Hayata Geçirilmesi" etkinliğinde konuştu. Aslan, şunları söyledi:

"Geçen ay 14 Ekim gecesi İstanbul son 85 yılın en şiddetli yağışlarından birini aldı, ne yazık ki hayatını kaybeden vatandaşlarımız oldu. O gece 8 binden fazla çalışma arkadaşımız sabaha kadar sahadaydı, bu yüzden bizim için iklim krizi uzak bir senaryo değil. Sel suyu evlere girdiğinde vatandaşların ilk çaldıkları kapı belediyeler oluyor çünkü biliyoruz ki afetlerin yükünü herkes aynı ölçüde taşımıyor. Bu nedenle önceliğimiz, riskin en yüksek olduğu mahallelerimizi ve bu riskler karşısında en savunmasız durumda olan hemşehrilerimizi korumaktır.

"ASIL MESELE SOMUT ADIM ATMAKTIR"

İşte bu yüzden şehirler için asıl mesele söz vermek değil, her yıl somut bir adım atmaktır. Geçen yıl biz söz verdik; '2026 yılı sonuna kadar İstanbul'un Tarihi Yarımadası'nda planlanan düşük emisyon alanının fizibilite çalışmalarını tamamlayacağız' diye. Bugün bu sözün arkasındayız. Türkiye'de bir megakent için hazırlanan ilk Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planı'nın bir parçası olan bu uygulamayla kirletici araç trafiğini kademeli olarak azaltacak; toplu taşımayı, yürümeyi ve bisikleti öne çıkaracağız. Hedefimiz trafik yoğunluğu yüzde 20'ye kadar azalsın istiyoruz; havayı temizlemek ve emisyonları ciddi ölçüde düşürmek.

2027 için yeni taahhüdümüzü de bugün paylaşmak istiyorum: İstanbul yeni bisiklet paylaşım sistemini şehrin dört bir yanına yayıyor. 2026 yılında 17 ilçede 2 bin 400 elektrikli bisikleti vatandaşların kullanıma sunduk. 2027'de bu sayıyı artırarak sistemi daha geniş bir alana yaymayı hedefliyoruz. Böylece vatandaşlarımıza kısa mesafeler için kolay, ucuz ve düşük karbonlu bir seçenek sunacak, bu sistemi metro, otobüs ve vapur hatlarıyla bütünleştireceğiz.

"BU ADIMLAR HER YIL ÖLÇÜLÜYOR"

Bunlar birbirinden bağımsız projeler değil; 2030'a kadar emisyonlarımızı 2019'a göre yüzde 52 azaltma ve 2050'de karbon nötr dirençli bir şehir olma hedefimizin yıllık adımları bu anlattıklarımız. Bu adımlar her yıl ölçülüyor, şeffaf biçimde biz bunu raporluyoruz. Üst üste üç yıldır Karbon Saydamlık Projesi A listesinde yer almamız da bunun en güzel göstergesi.

Şehirler olarak her yıl yeni bir adımla bu sahneye çıkmaya hazırız. Ulusal hükümetlerden ve uluslararası ortaklarımızdan beklentimiz; erken uyarıda, finansmanda ve karar masasında aynı kararlılıkla yanımızda olmalarıdır. Taahhütlerinden uygulamaya giden yol şehirlerden geçer, yani siz şehirde uygulayamıyorsanız istediğiniz kadar taahhüt edin başarılı olabilme şansınız yoktur."