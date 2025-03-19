İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 83 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 83 Kişi Gözaltına Alındı

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen operasyonda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 84 kişi gözaltına alındı. Emniyet çevresinde olağanüstü güvenlik önlemleri alınırken, İmamoğlu provokatif eylemlere karşı dimdik ayakta olacağım mesajı verdi.

19.03.2025 10:56  Güncelleme: 11:26
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(İSTANBUL) İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 84 kişinin gözaltına alınmasının ardından Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve çevresinde olağanüstü önlemler alındı. Caddeye çıkan çok sayıda sokağa polis bariyerleri konuldu. CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, İmamoğlu'nun sağlık kontrolünün hastane yerinde emniyette yapılması yönünde çabaların olduğunu açıkladı ve bunun yasa dışı olduğunu söyledi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, "Suç örgütü lideri şüpheli Ekrem İmamoğlu ile örgüt yöneticisi konumunda bulunan şüpheliler Murat Ongun, Tuncay Yılmaz, Fatih Keleş, Ertan Yıldız ve bu şahıslarla bağlantılı 95 şüpheli olmak üzere toplamda 100 şüpheli hakkında suç örgütü yöneticisi olmak, suç örgütüne üye olmak, irtfikap, rüşvet, nitelikli dolandırıcılık, kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme, ihaleye fesat karıştırmak suçlarından 19/03/2025 tarihi 06.15 itibarıyla eş zamanlı yakalama, gözaltı, arama ve el koyma işlemleri icrası amacıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne talimat verilmiştir" açıklamasında bulundu.

Açıklamanın yapıldığı saatlerde ise İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, danışmanı Murat Ongun, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın da aralarında bulunduğu 84 kişi gözaltına alındı.22 kişiyle ilgili işlemlerin ise sürdürüldüğü belirtildi.

"Dimdik ayakta olacağımı bütün milletim bilsin"

Gözaltı işlemi için polislerin evine geldiği dakikalarda bir açıklama yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Üzülerek söylüyorum; milletimizin iradesini gasp etmeye çalışan bir avuç akıl, benim sevgili polislerimi, ülkenin emniyet güçlerini kötülüğe alet ederek, 16 milyon İstanbullu'nun konutunun kapısına yüzlerce polis yığmıştır. Büyük bir zorbalıkla karşı karşıyayız ama yılmaycağımı bilmenizi istiyorum. Hepinizi çok seviyorum. Ben kendimi milletime emanet ediyorum. Dimdik ayakta olacağımı bütün milletim bilsin. O kişiye ve onun bütün süreci aparat gibi kullanan aklıyla mücadeleye devam edeceğim." dedi.

Vatan Caddesi ve çevresinde abluka

Aynı dakikalarda İstanbul Valiliği de, olağanüstü önlemleri açıkladı. Açıklamada "Valiliğimizce il genelinde kamu düzenini muhafaza etmek ve oluşabilecek provokatif eylemlerin önüne geçmek için 19 – 23 Mart tarihleri arasında 4 gün süreyle her türlü toplantı, gösteri ve basın açıklaması yasaklanmıştır." denildi. Vatan Cddesi başta olmak üzere çok sayıda yol, bası metro istasyonları ulaşıma kapatıldı.

Caddeye çıkan sokaklar bariyerlerle kapatılırken, emniyete giden yollarda yaya ve araç trafiği kısıtlandı. CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, İmamoğlu'nun sağlık kontrolünün hastane yerinde emniyette yapılması yönünde çabaların olduğunu açıkladı ve bunun yasa dışı olduğunu söyledi. Günaydın, ayrıca İmamoğlu'nun alması gereken ilaçlarının olduğunu da anımsattı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 83 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika

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