İBB Başkanı İmamoğlu Adıyaman'da Konteyner Kenti Ziyaret Etti - Son Dakika
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İBB Başkanı İmamoğlu Adıyaman'da Konteyner Kenti Ziyaret Etti

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Adıyaman'da konteyner kenti ziyaret ederek depremzede vatandaşlarla buluştu. İmamoğlu, vatandaşların sorunlarını dinledi ve destek sözü verdi.

29.08.2024 12:16  Güncelleme: 12:28
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HABER: GÜLARA SUBAŞI/ KAMERA: ÜNAL AYDIN

(ADIYAMAN) - İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Adıyaman'da konteyner kenti ziyaret etti. İmamoğlu, "Ben de sizlerle bir arada olmaktan o kadar mutluyum ki. Hep olacağız ama. Bizim başımı ne zaman ayağa kalkacak biliyor musunuz? Sizler yuvalarınıza geçtiniz, çoluğunuz-çocuğunuz güvendesiniz, biz o zaman başımızı ayağa kaldıracağız. Biz o zamana kadar sizinle beraber burada olacağız. Biz varız. Çocuklarımızı okutacağız, hayata tutunacaklar" dedi.

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB)  ve  İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, birliğin encümen toplantısına katılmak dün geldiği Adıyaman'da temaslarına devam ediyor.

İmamoğlu, Adıyaman ziyaretinin ikinci gününde, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ile birlikte konteyner kente giderek depremzede vatandaşlarla buluştu. İmamoğlu, burada vatandaşların sorunlarını dinledi, sohbet etti ve fotoğraf çektirdi.

"Hep baraber ayağa kalkacağız"

İmamoğlu, Küçük ailesinin kahvaltı sofrasına misafir olduğu ziyarette, "Bu işin Adıyaman'ı yok. Yani Adıyaman, eşittir Türkiye. Büyük bir yıkım yedik. Hep beraber büyük bir acı yaşadık. Tabii siz, esas bu acının göbeğindeki insanlarsınız. Atasözü değiştirmek zorundayız. 'Ateş düştüğü yeri yakar' yok, hepimizi yakacak. Hep beraber ayağa kalkacağız. Milletimiz, bu konuda buna hazırdır. Yeter ki, sağlıklı koşullar oluşsun. Bu işin hükümeti, belediyesi, A partisi, B partisi yok. Ben diyorum ki, 'Geleceğiz bir araya, konuşacağız, aynı şeyi paylaşacağız.' İnşallah sizleri, bu güzel adamları ayağa kaldıracağız. Onlar da geleceğe daha umutla bakacaklar. Bu, yaşamamız gereken bir şeydi ama yaşadık. Yani evlerimizi iyi yapamadık, binalarımızı iyi yapamadık. Yapamadık yani. Beceremedik. Bu, bizim büyük bir hatamız, milletçe bir eksiğimiz. Ama şimdi önümüze sağlam ve güçlü bakacağız. Sizlerle, güzel ailelerimizle beraber, hanımefendilerin, çocukların, gençlerin hayata dönük emeklerinin karşılık bulduğu ortamlar var edeceğiz. Başaracağız yani. Sonuçta bizim bakışımız bu" ifadelerini kullandı.

4 yaşındaki Yusuf Aziz'den Tutdere'ni seçim şarkısı...

Kendisine oyuncak hediye edilen dört yaşındaki Yusuf Aziz, "Çok tatlı olduğum için bana kumandalı araba hediye ettiler" dedi. "Başkanımız İmamoğlu" diyen Yusuf Aziz, Tutdere'nin seçim şarkısını da söyledi.

"Evimiz yerle bir oldu, hiçbir şeyimiz kalmadı"

Konteyner kentte yaşayan depremzede çift, eşinin kanser hastası olduğunu söyledi ve ekledi: "Evimiz yerle bir oldu. Hiçbir şeyimiz kalmadı. Konteynerde yapamıyoruz." İmamoğlu, vatandaşa kendileriyle özel ilgileneceklerini söyledi, bir dokturunun kendilerini arayacaklarını söyledi.

Konteyner kentte yaşayan bir başka depremzede İmamoğlu'na, "Benim bir ricam olacak. Benim yan konteynerim boş. Benim oğlum da bu sene hukuk bitirdi. Kasıma kadar üç tane sınavı var. Benim yanımdaki konteyner boş, hiçbir şey yok. Ders çalışsın diye versen" diye istekte bulundu.

Tutdere, konuyu AFAD ile görüşeceğini söyledi.

"Biz varız..."

İmamoğlu, konteyner kent ziyaretinden memnuniyet duyduklarını belirten depremzede vatandaşlara, "Ben de sizlerle bir arada olmaktan o kadar mutlyum ki. Hep olacağız ama. Bizim başımı ne zaman ayağa kalkacak biliyor musunuz? Sizler yuvalarınıza geçtiniz, çoluğunuz-çocuğunuz güvendesiniz, biz o zaman başımızı ayağa kaldıracağız. Biz o zamana kadar sizinle beraber burada olacağız. Biz varız. Çocuklarımızı okutacağız, hayata tutanacakla" diye hitap etti.

"Depremde o kadar çekmemize rağmen çocuklarımız tıp fakültesi kazandı"

Bir vatandaş, "İnanın ki bugün buraya geldiniz, iyi bir moral verdiniz. Her zaman bekliyoruz. Görüyorsunuz halimizi, burası yaşanılacak gibi değil. Burada çocuklarımızla öyle bir direniyoruz ki. Depremde o kadar çekmemize rağmen geçen sene çocuklarımız tıp fakültesini kazandı" dedi.

Ekrem İmamoğlu, son olarak konteyner kentin çıkışında AFAD çalışanlarıyla fotoğraf çektirdi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İBB Başkanı İmamoğlu Adıyaman'da Konteyner Kenti Ziyaret Etti - Son Dakika

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