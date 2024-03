İBB Başkanı İmamoğlu, Göztepe-Ataşehir-Ümraniye metro hattında çalışan emekçilerle iftarda buluştu

Güncel

Haber : OKTAY YILDIRIM - Kamera: ADEM KARABAYIR

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Göztepe-Ataşehir- Ümraniye metro hattında çalışan emekçilerle iftar sofrasında buluştu. Rakibi Murat Kurum'a bir '8 adım yanıtı' daha veren İmamoğlu, "Yerin altında, binlerce insanımızın emeğini görmeyip, '8 kilometre metro yaptı' diyerek, bir dezenformasyon yaratmak adına emeğin küçümsenmesi konusunda belki de tarihe geçecek bir iddia oldu bu. Açtığımız metrolar ortada. Bir gün inşallah adımlayarak dolaştırırız o arkadaşı buralarda" dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Göztepe-Ataşehir-Ümraniye metro hattında çalışan 300'den fazla emekçiyle iftar sofrasında buluştu. CHP milletvekili Ali Gökçek ve Ataşehir Belediye Başkan adayı Onursal Adıgüzel de hattın Ataşehir şantiyesinde, yer altında düzenlenen iftar programında İmamoğlu'na eşlik etti.

Konuşmasına, hatta emeği geçen tüm paydaşlara teşekkür ederek başlayan İmamoğlu, "Bugün biz burada sizin çalışma ortamınızı hissetmeyi ve sizlerin sofrasında bulunmayı kendimize seçtik. Ne mutlu bize. Çok özel bir hizmet yapıyorsunuz. İstanbul'umuza belki de tarihinin en önemli hizmetlerini sunan projelerin başında, metro yapıları geliyor. Metro yapıları yapmak teknolojisiyle, mühendisliğiyle, maliyetiyle her aşaması ayrı bir titizlik gerektiriyor. Bu manada topyekun, bütüncül yapı için emeği geçen herkesin ortaya koyduğu performans İstanbul ve İstanbul halkı için önemli" dedi.

Kendisinin de bu süreci önemsediğinin altını çizen İmamoğlu, şunları söyledi:

"METRO KONUSUNDA MUAZZAM BİR 5 YIL GEÇİRDİK"

Metro konusunda muazzam bir 5 yıl geçirdik. Sizin gibi dostlarımızın emekleriyle, 65 kilometre metroyu hizmete sunduk. Şimdi önümüzde sağlam bir hedef daha var. Zira, devam eden 8 metro hattımız var. 8 metro hattımızı 2025'te açmayı tasarlıyoruz. Ki bu konuda iddialıyız. Birisi inşallah bu hattımız olacak; Göztepe-Ataşehir-Ümraniye hattı. Diğeri Samandıra-Sultanbeyli bölümü olacak. O da çok önemli. Bir diğeri de inşallah Yıldız- Kabataş bölümü olacak. Bunları üst üste koyduğumuzda, seneye 28 kilometre civarında bir metro hattını, yine İstanbullularla buluşturuyor olacağız. Şu anda biz, yerin altında açtığımız 65 kilometrenin yanı sıra tam gaz -bulunduğumuz metro hattı da dahil- 73 kilometre metro yapıyor durumdayız, devam ediyoruz. 'Tam yol ileri' diyerek devam ediyoruz. Yerin altında, binlerce insanımızın verdiği bu emeği görmeyip, '8 kilometre metro yaptı' diyerek, bir dezenformasyon yaratmak adına, siyaset yapmak adına, bu kadar insanların emeğinin küçümsenmesi konusunda belki de tarihe geçecek bir iddia oldu bu. Ama boşa çıktı. Sonuçta açtığımız metrolar ortada. Öyle adımlanmayla dolaşılacak gibi değil. Bir gün inşallah adımlayarak dolaştırırız o arkadaşı buralarda.

"BU PROJENİN SAHİBİ DE MİLLETTİR; O PARTİ, BU PARTİ DEĞİLDİR"

Sofranızda bulunmaktan büyük onur duydum. Bu yaptığınız işler, İstanbul'a hizmet. Sizler, ekmeğinizi kazanıyorsunuz. Yüklenici firmalar, deneyimleriyle bu işlerin yapılmasına vesile oluyor. Bizler, bu süreci iyi yöneterek nitelikli, kimlikli işlerin var olmasını ortaya koyuyoruz. Amacımız; milletimize ait bu projelerin layıkıyla insanlarımızın hizmetine sunulabilmesi. Bu manada burada kazanç sağlayan, ekmeğini evine götüren her kardeşimin, her hemşehrimin de evine bolluk, bereket diliyorum. Çocuklarına, gençlerine, evde yaşayan her insanına güzel bir gelecek diliyorum. Biz de inşallah, o geleceği sağlama konusunda, sizlere layık birer yönetici olma gayreti içerisindeyiz. Burada ben ve benim gibi siyasi yol arkadaşlarım, aynı zamanda bürokrasiden idareci yol arkadaşlarım var. Gerçekten bu önemli bir temennidir. Sizlere layık olmak, iyi yönetici olmak, devletine, milletine iyi hizmetler sunabilmek… Bir şeyin de altını çizeyim. Bu kıymetli proje, değerli bir projedir. Bu projenin sahibi de millettir; o parti, bu parti değildir. Biz milletimiz adına, İstanbul halkı adına bir proje ürettik. Yapıyoruz, bitireceğiz ve insanlarımızın hizmetine açacağız. ve İstanbullunun projesi olacak. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Allah tamamına erdirsin.