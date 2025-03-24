İBB Başkanı İmamoğlu'nun Tutuklanmasına Tepki Gösterildi

(ANKARA) - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına tepki gösteren binlerce insan Kızılay'da Güvenpark'ta bir araya geldi. Kalabalığa müdahale eden polis ekipleri, bazı göstericileri darp ederek gözaltına aldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik operasyonlar kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamooğlu'nun gözaltına alınmasıyla başlayan eylemler, İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından da devam ediyor.

Güvenpark'ta saat 19.00'da toplanmaya başlayan kalabalık, CHP İl Başkanlığı önüne getirilen otobüsün önüne yöneldi.

Öte yandan tüm üniversite öğrencilerinin çağrısıyla saat 20.00'da Kuğulu Park'ta buluşan gençler Güvenpark'a yürüdü. toplananlarla buluşulmasıyla son buldu.

ODTÜ'lü öğrencilerden boykot çağrısı

Güvenpark'ta DİSK İç Anadolu Bölge Temsilcisi Birgül Kaya, TÜMBELSEN Temsilcisi Erdal Bozkurt, HKP Genel Sekreter Yardımcısı Sait Kıran, Sosyalist Cumhuriyet Partisi'nden Kaan Eroğuz ve ODTÜ'lü öğrenciler konuşma yaptı.

ODTÜ'lü öğrenciler "Biz hak, hukuk, adalet için günlerdir mücadele ediyoruz. Sadece diploma için mücadele etmiyoruz. Artık ayrıştırılmak, ötekileştirilmek istemiyoruz. Hep birlikte dayanışmak istiyoruz" dedi. Ayrıca ODTÜ'lü öğrencilerin "Kampüslerde boykot. Hak hukuk adalet yoksa ders de yok" çağrısı duyuruldu.

"Biz terörist miyiz, biz halkız" tepkisi

Bu arada Güvenpark'ta toplanan kalabalık giderek arttı ve Kızılay Meydanı'na taştı. Kızılay'da eylem yapan ve "Biz terörist miyiz, biz halkız" diyerek barikatın açılmasını isteyen yurttaşlar "İnan hiç farketmez" pankartı açtı.

Protesto gösterilerinin artması üzerine polis ekipleri Atatürk Bulvarı, Ziya Gökalp Caddesi ile Meşrutiyet Caddesi'nde tazyikli su ve biber gazıyla müdahale etti.

Biber gazından etkilenen protestocuların ara sokaklara dağılması üzerine polis, ara sokaklarda da müdahalesini sürdürdü. Polis ekipleri, bazı protestocuları darp ederek gözaltına aldı.