İBB Başkanı İmamoğlu'nun Tutuklanmasını Protesto Eden Yurttaşlara Polis Müdahale Etti - Son Dakika
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İBB Başkanı İmamoğlu'nun Tutuklanmasını Protesto Eden Yurttaşlara Polis Müdahale Etti

İstanbul'da, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasını protesto eden kalabalık bir grup, polis barikatlarına takılarak Taksim'e yürümek istedi. Polis, göstericilere biber gazıyla müdahale etti. Protestsoda İmamoğlu'na destek mesajları verildi.

24.03.2025 11:07  Güncelleme: 11:14
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(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanarak görevden alınmasını protesto eden yurttaşlar, yine Saraçhane'den Taksim'e kadar yürümek istedi. Bozdoğan Kemeri'ni barikatlarla ve TOMA'yla kapatan polis ve çevik kuvvet, biber gazıyla müdahale etti. Polisin uzaklaştırmasının ardından bir grup, İBB'nin içine sığındı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanarak görevden alınmasına karşı belediyenin Saraçhane'deki merkez yerleşkesi önünde başlatılan nöbet sürüyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in çağrısıyla çok sayıda siyasi parti, sendika, sivil toplum örgütü ve yurttaş da akşam saatlerinde Saraçhane'ye geldi.

On binlerce kişinin katılımıyla yapılan kitlesel buluşmada kalabalık bir grup, Taksim'e gitmek istedi. Polis ve çevik kuvvet ekipleri, önceki günlerde olduğu gibi yine Bozdoğan Kemeri'ni barikatlarla ve TOMA'yla kapattı. Grubun engeli geçmek istemesi üzerine polis, çoğunluğu gençlerden oluşan kitleye biber gazıyla müdahale etti.

Gençler, "Erik Dalı" ve "Harmandalı" çalarak oynadı. Bir süre polisin bulunduğu bölgeye havai fişek ve torpil de atıldı. Türk ve Atatürk bayraklarının da taşındığı protestoda ayrıca " Ümit Özdağ'a özgürlük" ve "Berkin burada" yazılı dövizler taşındı.

Arbede saatlerce sürdü. En sonunda polis, grubu İBB binasına kadar sürükledi. Gazdan etkilenen çok sayıda kişi de binaya sığındı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İBB Başkanı İmamoğlu'nun Tutuklanmasını Protesto Eden Yurttaşlara Polis Müdahale Etti - Son Dakika

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