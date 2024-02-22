İBB Başkanı İmamoğlu, Sultangazi Cebeci Mahallesi\'ndeki çalışmaları tanıttı

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB), Sultangazi Cebeci Mahallesi'ndeki çalışmalarının tanıtımı yapıldı.
Mahallede düzenlenen etkinlikte, otobüsün üstünden, toplanan kalabalığa seslenen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, dere ıslahı, yol yapımı, ağaçlandırma, doğal gaz hattı, yağmur suyu ve atık su gibi alanlarda yapılan yatırımları anlattı.
Kentte yaptıkları özenli işlerden birinin de Cebeci Mahallesi'ndekiler olduğunu belirten İmamoğlu, şunları kaydetti:
"Burada yaptığımız işin parayla ölçülecek tarafı yok. Bu sadece Cebeci Köyü meselesi değil. Cebeci'deki bu büyük taş ocaklarının, çevresinin, ortamının, köylerinin düzeltilmesi meselesi. Burada insanca yaşamı sağlarken, bir yandan da oluşan çevre kirliliği, çevreyle ilgili sıkıntılar, derenin ıslahından tutun, atık sudan temiz suya varıncaya kadar, doğal gaz yatırımlarından tutun birçok konuya varıncaya kadar bu sürecin derlenip, toparlanıp, insanca yaşam koşullarının buraya sağlanması meselesi. O bakımdan buradaki buluşmayı çok ama çok önemsiyorum."
Bölgedeki maden ocağıyla ilgili konuşan İmamoğlu, "İki şeyi aynı anda yapmamız gerekiyordu. Hem bu madenin çevreye olumsuz etkilerini gidermek hem de bu madenden çıkartılan kaliteli kalker madenini de İstanbul'a sağlıklı bir şekilde eriştirmek. Biz bunu başardık." ifadelerini kullandı.
Yol tartışmasında arbede yaşandı
Konuşmanın ardından bazı mahalle sakinleri, İBB tarafından yapılan çevre düzenlemesi kapsamında mahallenin Sultangazi ilçesiyle bağlantısını sağlayan yolun kapatılarak başka taraftan verilen ulaşımın uzak olduğunu belirterek İmamoğlu ile görüşmek istedi.
İmamoğlu'nun konuşma yaptığı, bariyerlerle kapatılan alana görevliler tarafından alınmayan mahalleliler, duruma tepki gösterdi.
Mahalle sakinleri ile görevliler arasında yaşanan arbede sırasında 80 yaşındaki Ömer Tokdemir isimli vatandaş yere düştü.
Polis ekiplerinin araya girmesiyle arbede sona erdi.
Daha sonra Ömer Tokdemir ile bazı mahalle sakinleri, İmamoğlu ile görüşerek belediye tarafından kapatılan yolun açılmasını istedi.
Tokdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mahallenin ulaşımını sağlayan kendi yaptırdıkları yol kapatılarak yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta yeni bir yol verildiğini söyledi.
Bu konudaki şikayetlerini iletmek için İmamoğlu ile görüşmek istediklerini anlatan Tokdemir, "Görevliler beni içeri almadı ve çıkan kargaşada ittirdikleri için yere düştüm. 80 yaşında bana yapmadıkları hakaret kalmadı burada." dedi.
Daha sonra İmamoğlu ile görüştüğünü aktaran Tokdemir, "'Sizi makamıma çağıracağım.' dedi. Bakalım ne diyecek." diye konuştu.
Son Dakika › Güncel › İBB Başkanı İmamoğlu, Sultangazi Cebeci Mahallesi'ndeki çalışmaları tanıttı - Son Dakika
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