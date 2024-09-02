İmamoğlu, Zabıta Haftası Buluşmasında Yenilikçi Yaklaşımlar Üzerine Konuştu - Son Dakika
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İmamoğlu, Zabıta Haftası Buluşmasında Yenilikçi Yaklaşımlar Üzerine Konuştu

İmamoğlu, Zabıta Haftası Buluşmasında Yenilikçi Yaklaşımlar Üzerine Konuştu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Zabıta Haftası dolayısıyla zabıta teşkilatı mensuplarıyla bir araya geldi. İmamoğlu, zabıta hizmetinin belediyeciliğin ön yüzü olduğunu vurgulayarak, yenilikçi süreçler geliştirilmesi gerektiğini ifade etti. Zabıta Daire Başkanı Metin Alper ise, zabıtanın belediyenin üniforması prensibini benimsediklerini ve mevcut şartlarda en iyi hizmeti sunmaya çalıştıklarını belirtti.

02.09.2024 15:48
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 198. kuruluş yıldönümü ve "1-7 Eylül Zabıta Haftası" dolayısıyla teşkilat mensuplarını ağırladı.

Sarıyer Beyaz Köşk'teki buluşmada, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Erdal Celal Aksoy, Zabıta Daire Başkanı Metin Alper, Zabıta Tedbir Şube Müdürü Ali Toy, Ruhsat ve Denetim Şube Müdürü Deniz Barbaros, Avrupa Yakası Zabıta Şube Müdürü Hakan Aplak, Anadolu Yakası Zabıta Şube Müdürü Nazan Başelli, Zabıta Destek Hizmetleri Şube Müdürü Taner Dursun ile zabıta memurları Buse Kozak ve Mustafa Şamil Babacan yer aldı.

Zabıta hizmetini "belediyeciliğin ön yüzü" olarak tanımlayan İmamoğlu, zabıta teşkilatının yenilikçi bir sürecine yönelik düşünce geliştirilmesi gerektiğini söyledi.

Türkiye'de yerel yönetim anlamında birçok noktada lokomotifin İstanbul olduğuna değinen İmamoğlu, şöyle konuştu:

"Bu bağlamda sizlerden de hem deneyimlerinizden hem özenli ulusal ve uluslararası düzeyde örnekleri de baz alarak, yenilikçi adımlar beklemekteyim. Tabii ki kazasız, sıkıntısız… Allah korusun, hiçbir kardeşimizin burnu kanamasın. Sonuçta kamu görevi yapıyor ama bazen istemediğimiz karşılıklar da olabiliyor. O konuda da yine donanımlı olmanızı, bu konuda kendi gücünü vatandaşa gösteren değil ama vatandaşını korurken de kendini de koruyan noktada tedbirini almış bir teşkilata dönüşmesi de bizim için kıymetli. O konuda da lütfen hiçbir arkadaşımıza, en ufak bir gayri yasal pozisyonlarını savunmak adına eylemde bulunanlara da müsaade etmeyecek şekilde tedbirli olmanızı da istiyorum."

Zabıta Daire Başkanı Alper ise zabıtanın, belediyenin üniforması şiarını kendilerine düstur edindiklerini söyledi. Zabıtada yaklaşık 2 bin 500 çalışan olduğunu anlatan Alper, yenileştirme çalışmalarından bahsederek, "Arkadaşlarımızın yabancı dil tecrübeleri var. Araştırmaya yönelik bilgi birikimi olan arkadaşlarımız var. Çalışmalar yapıyoruz. İnşallah çok kısa sürede, belki 200. yılında zabıta teşkilatı, sizin buyurduğunuz gibi, birçok ülkeye örnek olacak bir teşkilat yapısına da gelebilir ama şu mevcut şartlarda bile, emin olun, en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Çünkü İstanbul'un muhafızlarının, neferlerinin de en iyi şekilde olması gerekir diye düşünüyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

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