İBB Bölgesel İstihdam Ofisi Beykoz'da İş Arayanları Bekliyor

(İSTANBUL) - Her hafta İstanbul'un farklı ilçelerinde iş arayan vatandaşlarla işverenleri buluşturan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Bölgesel İstihdam Ofisi, 14-18 Nisan 2025 tarihleri arasında Beykoz'da olacak.

İBB, Türkiye'nin ve İstanbul'un en büyük sorunlarından biri olan işsizlik sorununu çözebilmek ve istihdama katkı sağlamak için açtığı Bölgesel İstihdam Ofisi, kurulduğu günden bu yana binlerce iş arayan ile işvereni bir araya getirdi. Özel sektörde işverenlerin aradıkları nitelikteki çalışanı bulmasına, iş arayanların ise hedefledikleri işe girmesinde köprü görevi gören Bölgesel İstihdam Ofisi, 31 noktada bulunan ofisi, 21 bin 500'den fazla işveren üyeliği ve düzenlediği kariyer fuarları ile 243 bine yakın kişinin istihdama katılmasına katkı sağladı.

Bölgesel İstihdam Ofisleri, her hafta mobil olarak İstanbul'un farklı ilçelerinde iş arayan İstanbullulara çözüm üretmeye devam ediyor. Mobil Bölgesel İstihdam Ofisi'nin son durağı, Beykoz Belediyesi'nin önü olacak. Beykozlular ve çevre ilçelerde yaşayan İstanbullular, 14-18 Nisan 2025 tarihleri arasında kariyer danışmanları ile bire bir görüşme ve iş fırsatlarına erişme imkanı bulacak.