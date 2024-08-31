İBB, Son 4 Yılda Çiftçilere 346 Milyon TL Değerinde Destek Sağladı

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(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), son 4 yılda, tekilde 8 bin 401 üreticiye 44 bin 494 kez 56 milyon 718 bin 734 adet farklı ürün ve çeşitte toplam 346 milyon 607 bin 170 lira değerinde destekte bulundu. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun göreve gelmesinin ardından 2020'de başlayan ve halen devam eden destek ile İstanbul'un köylerindeki çiftçi üretim yapmaya başladı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçimlerin ardından görevine başlar başlamaz çiftçilerin girdi maliyetini azaltmak ve tarımsal üretimini artırmak için devreye girdi. İlk olarak yazlık sebze üreten İstanbullu çiftçilere domates, biber, salatalık, patlıcan ve karpuz fidesi desteği sağlandı. 2020 yılında 693 çiftçi ve 7 milyon TL'lik destekle başlayan uygulama ilerleyen yıllarda artarak devam etti.

Hayvancılık desteğine başlandı

Bu desteklere 2021 yılında kışlık sebze fidesi desteği eklendi. Mısır tohumu desteği, biyolojik mücadele amacıyla sarı tuzak desteği, küçük ölçekli balıkçılar için tekne bakım malzemesi desteği ve küçükbaş hayvancılık yapan çiftçiler için kuzu besi yemi desteğini ile devam etti. 2021 yılında destek verilen İstanbullu çiftçi sayısı 2 bin 549'a, toplam maddi destek de 11 milyon 538 bin 293 TL'ye ulaştı.

Mazot ve gübre desteği de eklendi

Önceki ilk iki yılın desteklerine ilave olarak 2022 yılında gübre ve mazot desteği ile ekmeklik buğday tohumu, damla sulama hortumu, çilek fidesi desteği, büyükbaş hayvan yemi desteği ve arı yemi desteğine başlandı. 2023 yılında ilk 3 yılın desteklerine ilave olarak tarımsal üretimdeki su sarfiyatını azaltan, yabancı otlarla mücadeleyi en aza indiren ve ilaç kullanımını da azaltan malç naylonu desteğine başlandı. Hububat üretimi yapan İstanbullu çiftçilere yemlik arpa ve yulaf tohumu desteğini başlandı. 2023 yılında İBB'nin verdiği destek miktarı toplamda 95 milyon 949 bin 632 TL'ye yükseldi.

50 milyon yazlık ve kışlık fide

2024 yılına gelindiğinde 55 milyon yazlık ve kışlık fide desteğine ulaşıldı. Toplam 5 bin 426 çiftçiye 8 bin 947 torba yağlık ayçiçeği tohumu, bin 392 çiftçiye 5 bin 750 torba silajlık mısır tohumu, 2 bin 226 çiftçiye bin 548 ton ekmeklik buğday tohumu, bin 433 çiftçiye 939 ton arpa tohumu, 509 çiftçiye 258 ton yulaf tohumu desteği sağlanmış oldu.

708 bin 605 bin litre mazot desteği

Ayrıca fide ve tohumların üretiminde kullanılan gübre, malç naylonu, damla sulama hortumu, mazot desteği gibi desteklerle de üretim girdi maliyetleri düşürüldü. Toplam, 3 bin 056 çiftçiye 308 ton gübre, 2 bin 335 çiftçiye 5 bin 714 top malç naylonu, 282 çiftçiye 904 top damla sulama hortumu, 6 bin 595 çiftçiye 708 bin 605 litre mazot desteği ve bin 216 çiftçiye 16 bin 483 paket sarı tuzak desteği sağlandı.

Balıkçılar da unutulmadı

Çiftçilere sağlanan bu desteklerin yanında 5 bin 115 küçük ölçekli balıkçıya antifauling boya, epoksi macun, epoksi boya, balıkçı tulumu ve çizmeden oluşan tekne bakım malzemesi ve koruyucu ekipman desteği verildi.

Arıcılık da desteklendi

Çiftçilerin ve balıkçıların yanı sıra hayvancılık ve arıcılık yapan İstanbullulara da destek sağlandı. Destek kapsamında 2 bin 804 üreticiye, 4 bin 479 ton sığır süt yemi, 2 bin 764 üreticiye 5 bin 18 ton kuzu besi yemi, bin 645 arıcıya ise 197 ton arı yemi desteği sağlandı.

Tamamı yüzde 100 hibeyle yapıldı

İBB'ye ait 15 adet sulama göleti İstanbullu çiftçilerin ücretsiz kullanımına açıldı. Tüm bu destekler yüzde 100 hibe şeklinde yapıldı. Halen devam eden destekler için eylül ayı içerisinde dağıtılmak üzere hububat tohumu, arpa, yulaf ve ekmeklik buğday tohumu talepleri alındı. Bu kapsamda 2 bin 383 çiftçiyi 80 bin 555 dekar alana dikilmek üzere bin 991 ton hububat tohumu desteği sağlayacak. İBB ayrıca Halk Bostanı, okul ve kreş bostanı uygulamalarını da başlattı. İlk ve ortaokul öğrencilerine yönelik tarım, su ürünleri ve sokak hayvanlarına yönelik eğitimler de devam ediyor. İBB'nin 2020 yılında destek verdiği çiftçi sayısı 693 iken bu sayı tekil bazda bitkisel üretimde 4 bin 660, hayvansal üretimde 2 bin 3, arıcılıkta 417 ve balıkçılıkta bin 300 olmak üzere toplam 8 bin 401'e ulaştı.

Kooperatiflere araç desteği verildi

Ayrıca İstanbul'da faaliyet gösteren kooperatif, birlik ve ziraat odaları ile temasta olan İBB; Seymen Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'ne tarımsal işlerde kullanılmak üzere 9 adet makine ve ekipman, (Beykoz) S.S. Akbaba, Alibahadır, Mahmutşevketpaşa ve Paşamandıra Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'ne tarımsal işlerde kullanılmak üzere 3 adet tarım makinesi, İstanbul İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği tarımsal işlerde kullanılmak üzere 3 adet tarım makinesi, Silivri Ziraat Odası için odanın sorumluluk alanlarında kullanılmak üzere 6 adet tarım makinesi, Pendik Göçbeyli Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'ne enerjisini güneş enerjisiyle sağlayan 1 dekar kapalı alana sahip modern sera, Büyükçekmece Ziraat Odası'na ekim, dikim, gübreleme, tohum temizleme ve ilaçlamada kullanmak üzere 10 çeşit makine ve ekipman, Çatalca Ziraat Odası'na gübre atma, ot biçme, silaj yapma, tohum temizleme ve ilaçlama işlerinde kullanılmak üzere 9 adet makine ve ekipman desteğini doğrudan sundu.

Depremzede çiftçilere de yardım ulaştı

İBB'nin destekleri İstanbullu üreticilerle sınırlı kalmadı. 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli depremde Hatay ilinde depremden zarar gören çiftçilere bin 500 torba silajlık mısır tohumu, 200 bin adet hıyar tohumu, 400 bin adet kabak tohumu, 400 bin adet kavun tohumu ile 390 ton büyükbaş hayvan yemi de ulaştırıldı.

İBB'nin tüm bu destekleriyle İstanbul'un köylerinde tarım yapılan arazi alanı 51 bin dekara çıktı.