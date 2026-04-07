İbb Davası'nda 17. Gün Gergin Başladı... Savcıdan Ekrem İmamoğlu'na: "Haddinizi Aşarsanız, Haddinizi Bildiririz"
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İbb Davası'nda 17. Gün Gergin Başladı... Savcıdan Ekrem İmamoğlu'na: "Haddinizi Aşarsanız, Haddinizi Bildiririz"

07.04.2026 11:31  Güncelleme: 12:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Haber: Zuhal ÇİLOĞLAN

(İSTANBUL) - CHP'nin cumhurbaşkanı adayı, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu 414 sanıklı İBB Davası'nın 17. günü, tutuklu sanıkların savunmasıyla devam ediyor. Duruşma savcısı ise oturum başlamadan İmamoğlu'na dönerek, "Dün duruşmada 'iddia makamı bir suç örgütüdür' demişsiniz. Doğru mu? İddia makamı olarak bu cümleleri kabul etmiyoruz. Haddinizi aşarsanız, haddinizi bildiririz" dedi. İmamoğlu'nun avukatı Tora Pekin ise savcının bu sözlerine tepki göstererek, "Böyle bir şey diyemez Sayın Mahkeme Başkanı" dedi. İmamoğlu da savcıya "Kabadayılık yapmayın" deyince Savcı, "Kabadayılık söz konusu değil. Müvekkiliniz beyanlarına dikkat etsin. Yargılamayı gölgelemek adına beyanlardan vazgeçin" dedi. Mahkeme Başkanı tarafları sakinleştirmeye çalıştı. Duruşma devam ediyor.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu İBB Davası'nın duruşması 17. gününde, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumunun karşısındaki 1 No'lu salonda, devam ediyor.

Sanık sayısı 414 oldu

Beyoğlu Belediyesi'ne ilişkin aralarında Başkan İnan Güney'in de olduğu, 3'ü tutuklu 7 kişi hakkındaki dosyanın bu davayla birleştirilmesi kararı sonrasında, davadaki sanık sayısı, 92'si tutuklu 414'e çıktı.

Duruşmaya, tutuklanmalarının ardından görevlerinden uzaklaştırılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şişli Belediye Başkanı Emrah Resul Şahan, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu, İBB Başkan Danışmanı ve MEDYA AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun, İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, İmamoğlu'nun kayınbiraderi Cevat Kaya ve İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan'ın da aralarında bulunduğu tutuklu sanıklar katıldı.

Ekrem İmamoğlu'nun oğlu Mehmet Selim İmamoğlu, babası Hasan İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, İBB Meclisi İştirakler ve Bağlı Kuruluşlar Komisyonu Başkanı Ertan Yıldız'ın da aralarında bulunduğu bazı tutuksuz sanıklar ve avukatları da duruşmaya geldi.

Tutuklu sanıklar jandarma eşliğinde salona getirilirken, izleyici kısmında bulunan sanık yakınları, tutukluların isimlerini söyleyerek selamlamaya çalıştı. Ekrem İmamoğlu, salona getirildiği sırada, tüm tutuklu sanıklar ayağa kalktı. Avukatların olduğu bölüme el sallayan İmamoğlu, bazı tutuklu sanıklarla tokalaşıp, sarıldı, bu sırada izleyiciler yine alkışlarla, "Cumhurbaşkanı İmamoğlu" "Ekrem Başkan, seni seviyoruz" ve "Ekrem başkanım, her şey çok güzel olacak" sloganları attı.

Aykut Erdoğdu dün tepki göstermişti, bugün yemek sorunu çözüldü

Mahkeme heyeti saat 10.48'de salona geldi. Mahkeme Başkanı, "Dünkü yemek hususu ile ilgili konu çözüme kavuşturuldu sanırım" dedi.

Savcıdan İmamoğlu'na: "Haddinizi aşarsanız, haddinizi bildiririz"

Ardından duruşma Savcısı, oturum başlamadan Ekrem İmamoğlu'na dönerek, "Dün duruşmada 'iddia makamı bir suç örgütüdür' demişsiniz. Doğru mu? İddia makamı olarak bu cümleleri kabul etmiyoruz. Haddinizi aşarsanız, haddinizi bildiririz" dedi.

İmamoğlu'nun avukatı Tora Pekin ise savcının bu sözlerine tepki göstererek, "Böyle bir şey diyemez Sayın Mahkeme Başkanı" dedi.

Ekrem İmamoğlu da "Kabadayılık yapmayın" deyince Savcı, "Kabadayılık söz konusu değil. Müvekkiliniz beyanlarına dikkat etsin. Yargılamayı gölgelemek adına beyanlardan vazgeçin" diye konuştu. Mahkeme Başkanı, tarafları sakinleştirmeye çalıştı.

Duruşma bitiminde dün salondan ayrılırken, "Bu dosya niye çöktü biliyor musunuz? Bu kadar vicdansız bir iddia makamı var ki… İddia makamı bu dosyadaki tek suç örgütüdür" diyen İmamoğlu'na, "kamu görevlisine hakaret" suçlamasıyla yeni bir soruşturma başlatılmıştı.

Duruşma, İBB Bilgi İşlem Dairesi personeli Emrah Yüksel'in çapraz sorgusuyla devam ediyor.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Ekrem İmamoğlu, İstanbul, Mahkeme, Güncel, Pekin, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2026 12:38:05. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.