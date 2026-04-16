İbb Davası'nda 23. Gün Başladı... Ekrem İmamoğlu, Kahramanmaraş'taki Okul Saldırısı İçin Konuştu: "Bugün Yas Günü, İçim Yanıyor, Başımız Sağ Olsun"

Haber: Zuhal ÇİLOĞLAN

(İSTANBUL) - CHP'nin cumhurbaşkanı adayı, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu 414 sanıklı İBB Davası'nın 23. günü devam ediyor. Duruşma salonuna gelişinde izleyicilere seslenen İmamoğlu, "Bugün yas günü, başımız sağ olsun. Evlatlarımıza canımız yanıyor. Öğretmenimize de… Büyük acı yani. Bunların hepsi fetret döneminin izleridir. Böyle 'Bu siyasi değildir' falan olmaz. Bu mücadelenin zaten bir zemini de budur. Adı eğitim alanıdır, adı adalettir, adı ekonomidir. Gerçekten başımız sağ olsun, dünden beri içim yanıyor" dedi.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu İBB Davası'nın duruşması 23. gününde, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumunun karşısındaki 1 No'lu salonda, devam ediyor.

Beyoğlu Belediyesi'ne ilişkin aralarında Başkan İnan Güney'in de olduğu, 3'ü tutuklu 7 kişi hakkındaki dosyanın bu davayla birleştirilmesi kararı sonrasında, davadaki sanık sayısı, 92'si tutuklu 414'e çıktı.

Duruşmaya, tutuklanmalarının ardından görevlerinden uzaklaştırılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şişli Belediye Başkanı Emrah Resul Şahan, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu, İBB Başkan Danışmanı ve MEDYA AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun, İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, İmamoğlu'nun kayınbiraderi Cevat Kaya ve İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan'ın da aralarında bulunduğu tutuklu sanıklar katıldı.

Ekrem İmamoğlu'nun oğlu Mehmet Selim İmamoğlu, babası Hasan İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, İBB Meclisi İştirakler ve Bağlı Kuruluşlar Komisyonu Başkanı Ertan Yıldız'ın da aralarında bulunduğu bazı tutuksuz sanıklar ve avukatları da duruşmaya geldi.

Tutuklu sanıklar jandarma eşliğinde salona getirilirken, izleyici kısmında bulunan sanık yakınları, tutukluların isimlerini söyleyerek selamlamaya çalıştı.

Ekrem İmamoğlu, salona getirildiği sırada, tüm tutuklu sanıklar ayağa kalktı. Avukatların olduğu bölüme el sallayan İmamoğlu, bazı tutuklu sanıklarla tokalaşıp, sarıldı, bu sırada izleyiciler alkışlarla, "Başkanım günaydın", "Seni çok özledik" şeklinde seslendi.

İmamoğlu, kendisini alkışlarla karşılayan izleyiciye seslenerek, "Bugün yas günü, başımız sağ olsun. Evlatlarımıza canımız yanıyor. Öğretmenimize de… Büyük acı yani. Bunların hepsi fetret döneminin izleridir. Böyle 'Bu siyasi değildir' falan olmaz. Bu mücadelenin zaten bir zemini de budur. Adı eğitim alanıdır, adı adalettir, adı ekonomidir. Gerçekten başımız sağ olsun, dünden beri içim yanıyor. Ayrıntıları dün akşam öğrenebildim" dedi.

Duruşma, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklu yakın koruması Mustafa Akın'ın avukatlarının savunmasıyla devam ediyor.