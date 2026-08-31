İBB Davası 72. Gün: Tahliye Talepleri ve Sağlık İtirazları

Haber: Zuhal ÇİLOĞLAN

(İSTANBUL) - İBB Davası'nın 72. gününde duruşma, tutuklu sanık eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun avukatı Tuba Torun Erdoğdu'nun tahliye talebi ile başladı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında olduğu 53'ü tutuklu 414 sanıklı İBB Davası'nın görülmesine İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi'ne inşa edilen yeni duruşma salonunda devam ediliyor.

Davanın 72. günün tutuklu sanıkların tahliye talepleri alınıyor. Mahkeme başkanı, bu hafta tutuklu sanıkların tahliye taleplerinin alınacağını bildirmişti. Başkanın verdiği bilgiye göre, her sanık veya avukatına beyanları için yarım saat süre verilecek. Talepler ilk duruşmadaki liste sıralamasına göre alınacak. Söz konusu listeye göre, Ekrem İmamoğlu'na tahliye talebi için sıranın 3 Eylül Perşembe gelmesi bekleniyor.

Geçen hafta perşembe günü tahliye talepleri alınmaya başlandı. İlk olarak Mustafa Akın ve Yener Torunler söz aldı.

Tutuklu sanıklar saat 11.10'de jandarma eşliğinde mahkeme salonuna getirildi. Duruşma, saat 11.15'te tutuklu sanık eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun avukatı Tuba Torun Erdoğdu'nun tahliye talebi ile başladı.

SAĞLIK DURUMUNA DİKKATİ ÇEKTİ

Avukat Tuba Torun Erdoğdu, müvekkilinin cezaevine girmeden önce mide ve bağırsaklarında riskli polipler, karaciğer yağlanması, boyun fıtığı başlangıcı ve belinde yaralar bulunduğunu anlattı. Yaklaşık iki-üç hafta önce yapılan tetkiklerde trigliserit ve fosfor değerlerinin yüksek çıktığını belirten Torun Erdoğdu, doktorlardan aldıkları bilgiye göre protein eksikliği nedeniyle kas yıkımının başladığını ve hipoglisemi tespit edildiğini söyledi.

Tedavinin cezaevi koşullarında sınırlı kaldığını savunan Torun Erdoğdu, kalp-damar rahatsızlıkları ve kalıcı sağlık sorunları ortaya çıkmadan Erdoğdu'nun tahliye edilmesini istedi.

"VERİLEBİLECEK CEZAYI PEŞİNEN ÇEKMİŞ OLDU"

Tutukluluk süresine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Torun Erdoğdu, isnat edilen suç tarihinin 2020 olduğunu belirterek, Erdoğdu'nun "Kovid yasası" olarak anılan infaz düzenlemesinden yararlanabileceğini savundu. Torun Erdoğdu, mahkümiyet kararı verilmesi ihtimalinde dahi mevcut tutukluluk süresi dikkate alındığında cezanın "infaz kabiliyetinin kalmadığını" ifade ederek, "Müvekkil ne yazık ki verilebilecek cezayı peşinen çekmiş oldu. Keşke bu cezanın infazı için yargılamanın sonucu beklenseydi. Normal olan, olması gereken buydu" dedi.

"SİZDEN ADALET DİLENMİYORUM, HAKKIMIZI TALEP EDİYORUM"

Meslekte 16 yılını doldurduğunu belirten Torun Erdoğdu, yıllardır siyasi ve toplumsal davaları takip ettiğini anlatarak Türkiye'de hukukun geldiği noktaya ilişkin eleştirilerde bulundu.

"Hayatım boyunca bu mesleğe tutunmuş biri olarak adalete olan inancımı kaybedersem neye tutunacağımı da bilmiyorum" diyen Torun Erdoğdu, dışarıda insanların kendisine "Aykut Bey'i neden bırakmıyorlar, cezası bile bitmedi mi" diye sorduğunu söyledi.

"Sizden adalet dilenmiyorum. Hakkımızı talep ediyorum. Zaten adalet dilenilecek şey de değildir, adalet tesis edilir, adalet sizlerce verilendir" diyen Avukat Tuba Torun Erdoğdu, Erdoğdu'nun kaçma şüphesinin bulunmadığını, delillerin toplandığını ve delil karartma ihtimalinin kalmadığını belirterek, müvekkilinin öncelikle herhangi bir adli kontrol uygulanmadan; mahkeme aksi kanaatte ise uygun adli kontrol tedbirleri uygulanarak tahliyesine karar verilmesini talep etti.

"15 METREKARELİK ODADA 9 KİŞİ YATIYORUZ"

Ardından başka bir davadan tutuklu olan eski CHP Parti Meclisi Üyesi Baki Aydöner'in iş insanı kardeşi tutuklu sanık Bulut Aydöner'in talebine geçildi. Ağabeyiyle yaklaşık 15 aydır tutuklu oldukları için bir arada bulunduğunu söyleyen Aydöner, dışarıdaki hayatlarında son 15 yılda bu kadar uzun süre yan yana kalmadıklarını belirtti. Aydöner, mahkeme heyetine, "Bunun için heyetinize teşekkür ediyorum ama bu iyiliğe devam etmeyip beni tahliye edip ağabeyimden ayırırsanız çok mutlu olurum" dedi.

Cezaevi koşullarını da anlatan Aydöner, "15 metrekarelik odada 9 kişi yatıyoruz. Tuvalet için günde en az bir saat, duş almak için çok uzun süreler sıra beklediğimi biliyorum" ifadelerini kullandı.

Sağlık sorunları nedeniyle ameliyatını daha uygun koşullarda olabilmek için aylardır ertelediğini belirten Aydöner, "İnsanoğlunun onuruna yakışır bir şekilde tedavi olmak benim hakkımdır" dedi.

"TAHLİYE HABERİ ÇIKTI, DAHA ÇIKMADAN YENİDEN GÖZALTI KARARI VERİLDİ"

Aydöner, 4 Aralık 2025'te tahliye edildiğini, ancak cezaevinden çıkmadan hakkında yeniden gözaltı kararı verildiğini anlattı.

Basında ve sosyal medyada "CHP Parti Meclisi üyesi Baki Aydöner'in kardeşi Bulut Aydöner tahliye edildi" şeklinde haberlerin yayıldığını belirten Aydöner, ertesi gün aynı suçlamayla yeniden tutuklandığını söyledi. Aydöner, "'İş insanı Bulut Aydöner tahliye edildi' denilseydi, ben en başından beri 'CHP'li Baki Aydöner'in kardeşi' değil de 'iş insanı' kimliğiyle anılsaydım tekrar tutuklanır mıydım" diye sordu. Kendisinin siyasi görüşünü mahkemede açıklamadığını belirten Aydöner, "Ben başında herhangi bir sıfat, unvan olmaksızın sadece iş insanıyım. Yargılamam da tutukluluk durumum da başka sıfatlar yüklenmeden bu gerçek üzerinden ele alınmalıdır" dedi.

"TUTUKLU OLMA SEBEBİM BAKİ AYDÖNER'İN KARDEŞİYSEM BUNU DEĞİŞTİREMEM"

Kaçma şüphesinin bulunmadığını belirten Aydöner, ağabeyi tutuklandığında vizesi olmasına rağmen Türkiye'den ayrılmadığını söyledi. "Ülkemi terk etmem. Ailem, işim, hayatım, geçmişim, kısacası tohumum bu topraklarda var olmuş" diyen Aydöner, yargılama sonucunda hakkında kesinleşmiş bir karar verilmesi halinde teslim olacağını belirtti. Aydöner, "Tutukluluk ceza olmamalıdır. Benim de tek istediğim yargılamaya tutuksuz olarak devam edebilmektir. Kendime her gün şu soruyu soruyorum Sayın Başkanım: Benim burada gerçekten ne işim var? Tutuklu olma sebebim Baki Aydöner'in kardeşiysem bunu maalesef değiştiremem. 14 aydır sabrediyorum. Sağlığım ciddi derecede zarar gördü, ailem yıprandı" diye konuştu.

Duruşma, sanıkların tahliye taleplerinin alınmasıyla devam ediyor.