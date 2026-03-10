İbb Davası'nda İkinci Gün... Avukatlara Kimlik Kontrolü Zorunluluğu Gerginliğe Neden Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İbb Davası'nda İkinci Gün... Avukatlara Kimlik Kontrolü Zorunluluğu Gerginliğe Neden Oldu

10.03.2026 11:25  Güncelleme: 12:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İBB Davası’nın ikinci gününde avukatlara kimlik kontrolü zorunluluğu getirilmesi gerginliğe neden oldu. Avukatların tepkisinden sonra uygulamadan vazgeçilerek avukatlar salona alındı. Darbe dönemlerinde bile avukatlara bu muamelenin uygulanmadığını söyleyen CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, "Askeri darbe yok deniliyor, sıkıyönetim yok deniliyor, olağanüstü hal yok deniliyor, izleyiciler içeride ama 'avukatları duruşma salonuna almıyoruz' diyorlar. Avukatsız yargılama olamaz. Neden avukatları almıyorlar?" dedi.

(İSTANBUL) - İBB Davası'nın ikinci gününde avukatlara kimlik kontrolü zorunluluğu getirilmesi gerginliğe neden oldu. Avukatların tepkisinden sonra uygulamadan vazgeçilerek avukatlar salona alındı. Darbe dönemlerinde bile avukatlara bu muamelenin uygulanmadığını söyleyen CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, "Askeri darbe yok deniliyor, sıkıyönetim yok deniliyor, olağanüstü hal yok deniliyor, izleyiciler içeride ama 'avukatları duruşma salonuna almıyoruz' diyorlar. Avukatsız yargılama olamaz. Neden avukatları almıyorlar?" dedi.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu 107'si tutuklu, 5'i müşteki sanık toplam 407 kişi hakkındaki davanın ikinci günü gergin başladı.

Duruşma salonuna girmek için hazır bulunan avukatlar kimlik kontrolü yapılmasını kabul etmedi. Uygulamanın Avukatlık Kanunu'na aykırı olduğunu belirten avukatlar adına İstanbul Baro Başkanı İbrahim Kaboğlu, jandarma ile görüştü. Görüşmeden bir sonuç alınamaması üzerine avukatlar duruşma salonu önünde "Savunma susmadı susmayacak", "Aç, aç aç" sloganları atarak duruşma salonunun kapısının açılmasını istedi.

Darbe dönemlerinde dahi böyle bir uygulama görülmediğini söyleyen CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, "12 Eylül'de hiçbir zaman o askeri darbe döneminde avukatları duruşma salonuna almıyoruz demezlerdi, denilemezdi. Ama maalesef şu anda geldik yıl 2026. Askeri darbe yok deniliyor, sıkıyönetim yok deniliyor, olağanüstü hal yok deniliyor, izleyiciler içeride ama 'avukatları duruşma salonuna almıyoruz' diyorlar. Avukatsız yargılama olamaz. Neden avukatları almıyorlar" ifadelerini kullandı.

Avukatların duruşma salonununa alınmamasının nedeninin dün reddi hakim talebinde bulunmalarına verilmiş bir yanıt olduğunu söyleyen Tanal, "Aslında bir düşman ceza hukuku uygulanıyor. Dişe diş hukuku uygulanıyor. Siz bana böyle yaparsanız, size de işte biz böyle kapıları kapatırız. 12 Eylül'de askeri darbe döneminde avukatların üzerine kapılar kapatılmadı. 2026 otoriter rejimin tüm uygulamalarını görüyoruz. Burası şu anda otoriter bir rejim" dedi.

"Yassıada uygulamaları neyse bugünkü uygulama aynı zihniyettir"

Türk demokrasisi ve adaletinin yargılandığını söyleyen Tanal, şunları kaydettti:

"Eğer burada Anayasa'yı ihlalden birisi yargılanacaksa bu kapıları avukatlar üzerine kapatan olan zihniyetin yargılanması lazım. Bu bir Anayasa ihlal suçudur. Anayasa ihlal suçunda nasıl geçmişte şu tam karşıda Ergenekon, Balyoz'da şikayetçi bulduysa uzun süre sonra bizi şahit olarak çağırdılarsa HSK üyeleri, şimdi aynı olayı ileride biz yaşayacağız. Aynı olayı biz göreceğiz. Kimse hukukun üstünde değildir. Hukuku ayaklar altına alan, hukuku paspas eden zihniyet yüce Türk yargısı önünde ileride tarafsız, bağımsız ve siyasi olmayan yargı önünde hesaplarını vermek zorunda kalır. Anayasa 141'inci madde açık. 'Duruşma herkese açıktır, avukatsız yargılama olmaz' deniyor. Avukatsız yargılama yargılama değil. Otoriter bir rejim uygulaması. Faşist rejim uygulaması. Hitler uygulamasında bu uygulama vardı."

Yassıada uygulamaları neyse bugünkü uygulama aynı zihniyettir. Yassıada'da ne denilmişti? Size bu konuda karar verildi. Demek ki buradaki aynı Yassıada zihniyeti Ekrem İmamoğlu ve arkadaşları hakkında bu kararın verilmesi talimatını verdiler. Şimdi yapacakları iş avukatları duruşmaya almıyoruz diyorlar. Bunun adı tiyatro değil. Bu bir piyes oynanıyor burada. Efendim yargılama yapılıyormuş gibi yargılama yapıldı diyorlar. Bunun adı yargılama mıdır? Avukatsız yargılama mı olur Allah rızası için."

Avukatların protestosu ve mahkeme heyetiyle yapılan görüşme sonrası kimlik kontrolü uygulamasıdndan vazgeçilerek avukatlar salona alındı.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Mahmut Tanal, Milletvekili, Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İbb Davası'nda İkinci Gün... Avukatlara Kimlik Kontrolü Zorunluluğu Gerginliğe Neden Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hürmüz Boğazı’ndaki gelişmeler yeni koridor önerilerini gündeme getirdi Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler yeni koridor önerilerini gündeme getirdi
Yazılan cezanın miktarını görünce soluğu binanın tepesinde aldı Yazılan cezanın miktarını görünce soluğu binanın tepesinde aldı
Arap ülkesi alarma geçti Vatandaşlara “Evinizde kalın“ uyarısı Arap ülkesi alarma geçti! Vatandaşlara "Evinizde kalın" uyarısı
Çapraz VAR çizgisi tartışma yarattı Çapraz VAR çizgisi tartışma yarattı
Sermin’in tabutunu erkeklere taşıtmadılar Sermin'in tabutunu erkeklere taşıtmadılar
Füze düşmesi sonrası Türkiye’den İran’a sert tepki Füze düşmesi sonrası Türkiye'den İran'a sert tepki

12:12
İslam Memiş’ten altın yatırımcısına hayati uyarı
İslam Memiş'ten altın yatırımcısına hayati uyarı
12:10
Türkiye’nin en büyük altın merkezinde soygun Milyonlarca lira kayıp
Türkiye'nin en büyük altın merkezinde soygun! Milyonlarca lira kayıp
12:07
İBB davasında 2. gün Oturma krizi yaşandı: Sizin yüzünüzden yargılamaya başlayamıyorum
İBB davasında 2. gün! Oturma krizi yaşandı: Sizin yüzünüzden yargılamaya başlayamıyorum
11:49
Günlerdir sığınaklarda yaşayan İsrail halkını şoke eden iddia
Günlerdir sığınaklarda yaşayan İsrail halkını şoke eden iddia
11:24
Savaş sürerken Çin beklenen adımı attı
Savaş sürerken Çin beklenen adımı attı
10:35
Azerbaycan’dan İsrail’i çıldırtacak hamle
Azerbaycan'dan İsrail'i çıldırtacak hamle
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2026 12:55:10. #.0.4#
SON DAKİKA: İbb Davası'nda İkinci Gün... Avukatlara Kimlik Kontrolü Zorunluluğu Gerginliğe Neden Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.