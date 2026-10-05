İBB Davası'nda avukatlar duruşma salonunu terk etti: İstanbul Barosu Başkanı Kaboğlu'nun söz talebi reddedildi - Son Dakika
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İBB Davası'nda avukatlar duruşma salonunu terk etti: İstanbul Barosu Başkanı Kaboğlu'nun söz talebi reddedildi

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İBB Davası\'nda avukatlar duruşma salonunu terk etti: İstanbul Barosu Başkanı Kaboğlu\'nun söz talebi reddedildi
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İBB Davası'nın 92'nci gününde avukatlarla mahkeme heyeti arasında gerginlik çıktı. İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu'na söz verilmezken, itiraz edip masaya vuran TBB Yönetim Kurulu üyesi avukat Kemal Aytaç için CMK 203 uygulanarak salondan çıkarılma talimatı verildi. Avukatlar heyeti alkışlayarak protesto etti ve salondan ayrıldı.

İBB Davası'nın 92'nci gününde İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu'nun söz talebinin Mahkeme Başkanı tarafından reddedilmesi üzerine avukatlarla mahkeme heyeti arasında uzun süren tartışma yaşandı. Mahkeme Başkanı, itiraz eden Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu üyesi avukat Kemal Aytaç hakkında CMK'nin 203'üncü maddesinin uygulanarak salondan çıkarılması talimatını verdi. Bunun üzerine avukatlar mahkeme heyetini alkışlarla protesto ederek duruşma salonunu terk etti.

Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 53'ü tutuklu 436 sanıklı İBB Davası'nın 92'nci günü İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi'ne inşa edilen yeni duruşma salonunda devam ediyor.

EPÖZDEMİR'E SÖZ VERİLMEDİ, DURUŞMAYA ARA VERİLDİ

Duruşmada bugün, Çorlu'daki Karatepe Yüksek Güvenlikli Cezaevi'nden Kandıra 1 No'lu F Tipi Cezaevi'ne nakledilen Ekrem İmamoğlu'nun tutuklu avukatı Mehmet Pehlivan da duruma ilişkin beyanda bulunmak üzere söz aldı.

Avukat Pehlivan'ın beyanının ardından avukat Fırat Epözdemir söz almak istedi. Mahkeme Başkanı, Epözdemir'in söz talebine izin vermedi. Epözdemir'in konuşmaya devam etmesi üzerine Mahkeme Başkanı duruşmaya ara verdi.

Avukatlar, "Savunma susmadı, susmayacak" sloganları atarak duruşma salonundan ayrıldı. Aranın ardından duruşma yeniden başladı.

KABOĞLU'NA: AÇIKLAMANIZI DIŞARIDA YAPIN

Bu sefer İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu söz almak istedi. Kaboğlu'nun söz talebine ilişkin Mahkeme Başkanı, "Bu konuda tutanağa beyan almayacağız. Daha önceden size söz hakkı verdik. Siz bu şekilde müdahale edemezsiniz. Ben dinlemeyeceğim" dedi.

Avukatların itirazlarının sürmesi üzerine Mahkeme Başkanı, "Vermeyeceğimizi kaç defa daha söylememiz gerekiyor? Baro olarak açıklamanızı çıkın dışarıda yapın. Biz müdafilerini dinledik" ifadelerini kullandı.

MAHKEME BAŞKANI 203 UYGULADI, AVUKATLAR SALONU TERK ETTİ

Tartışmanın devam etmesi üzerine Mahkeme Başkanı, itiraz ederek masaya vuran Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu üyesi avukat Kemal Aytaç hakkında salondan çıkarılması talimatını vererek, "Bu şekilde yargılamaya müdahale olursanız salondan çıkartın. Zapta yazın 203'ü. 203'ü yaz zapta. İsmini söyle, çıkartacağım salondan. 203'ü uygulayacağım" dedi.

Mahkeme Başkanı daha sonra jandarmaya seslenerek, "Jandarma arkadaşlar, görevli arkadaşlar alın salondan çıkartın. Öyle masaya vurarak müdahale olunmaz" diye konuştu.

Avukatların tepkilerinin sürmesi üzerine Mahkeme Başkanı, avukatın kimliğinin tespit edilmesini de isteyerek, "Konuşturmayacağım. Şahsın ismini de tespit edin. Şahsı alın dışarıya çıkartın, dışarıda kimliğini de tespit edin" dedi.

Mahkeme Başkanı, talimatın yerine getirilmesini isterken, "Görevini yapmayan görevli arkadaşlarla ilgili de işlem yapacağım. Alacağız salondan çıkartacağız. Almayacağım beyan falan" ifadelerini kullandı.

Yaşanan tartışmanın ardından avukatlar mahkeme heyetini alkışlarla protesto ederek duruşma salonundan ayrıldı.

Duruşma, tutuksuz sanıkların savunmasıyla devam ediyor.

Kaynak: ANKA
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