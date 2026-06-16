İPA Başkanı Gökce'nin eşinden adalet çağrısı ve tahliye talebi

(İSTANBUL) - İBB Davası'nda savunma yapmaya başlayan tutuklu sanıklardan İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Başkanı Buğra Gökce'nin eşi Filiz Kahveci Gökce, "İlkokul çocuğuna anlatır gibi anlattı neler yaşadığımızı. Rüşvetten tutukladığınız bir insanı, 8,5 ayın sonundaki iddianamede, 'ya biz rüşvet bulamadık. Alnınız ak, başınız dik. O yüzden biz başka suçlamalar bulacağız size' deyip ihaleye fesattan suçluyorsunuz ama o ihalelerin de dört tanesinde Buğra İstanbul'da çalışmıyor. 'Gözünün üzerinde kaşın var' gibi bir mantıkla zaten suçlu ilan ediliyorsun. Artık büyük bir komedinin ortaya çıktığını düşünüyorum ve hemen tahliye bekliyorum" dedi.
Filiz Kahveci Gökce, tutuklu İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Başkanı eşi Buğra Gökce'nin 451 gün sonra savunmasını gerçekleştirmesine ilişkin ANKA Haber Ajansı'na değerlendirmelerde bulundu.
"Bir insanın 15 ay dile kolay bir yıl, 3 ay sonra hakim karşısına ilk defa çıkıp kendini savunabilmesi içler acısı bir durum" diyen Gökce, "Bunun adaletle, hukukla, hakkaniyetle açıklanabilecek bir tarafı yok. Çünkü şöyle düşünün; bir gün bile hasta olduğunuzda, yatakta kaldığınızda, o gün elinizden gittiğinde ne kadar kötü hissediyorsunuz. Ama benim eşim 15 aydır, bir yıldan fazla süredir bir hücreye hapsedilmiş durumda ve kendimizi savunma hakkımız bu kadar süre sonunda ilk defa geldi" dedi."
Filiz Kahveci Gökce, Buğra Gökce'nin "çok güzel" savunma yaptığını belirterek, savunmasına ilişkin şunları söyledi:
"İlkokul çocuğuna anlatır gibi anlattı neler yaşadığımızı, bu süreçlerde başımıza neler geldiğini. Rüşvetten tutukladığınız bir insanı, 8,5 ayın sonundaki iddianamede, 'ya biz rüşvet bulamadık. Alnınız ak, başınız dik. O yüzden biz başka suçlamalar bulacağız size' deyip ihalelerden, ihaleye fesattan suçluyorsunuz. Ama o ihalelerin de dört tanesinde Buğra İstanbul'da çalışmıyor. İki tanesinde, 2020 yılına ait ihalelerde İzmir'de Genel Sekreterlik yapıyor. İki tanesinde de İzmir Büyükşehir Belediye Başkan aday adayı olduğu için yine kamu görevi yapmıyor. İstifa etti ve İzmir'de çalışıyor. Dolayısıyla dört tane ihalede imzası yok. İmza atıyorsun, prosedürel olarak suçlusun. İmza atmıyorsun, İstanbul'da yaşamıyorsun, İstanbul'da görev yapmıyorsun; yine suçlusun. Tatile gittin, yine suçlusun. 'Gözünün üzerinde kaşın var' gibi bir mantıkla zaten suçlu ilan ediliyorsun. Artık büyük bir komedinin ortaya çıktığını düşünüyorum ve hemen tahliye bekliyorum."
Son Dakika › Güncel › İPA Başkanı Gökce'nin eşinden adalet çağrısı ve tahliye talebi - Son Dakika
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