İbb Davası'nda 61'inci Gün... Tuncay Yılmaz Hastaneye Kaldırıldı, İnan Güney Savunma Yapıyor

Haber: Zuhal ÇİLOĞLAN

(İSTANBUL) - İBB Davası'nda savunma sırası gelen tutuklu sanık Tuncay Yılmaz, tansiyonunun yükselmesi nedeniyle hastanaye kaldırıldı. Duruşma, tutuklu Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in savunmasıyla devam ediyor.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu 59'u tutuklu 414 sanıklı İBB Davası'nın duruşmasına 61'inci gününde devam ediyor.

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi'nin 1 No'lu Duruşma Salonu'ndaki duruşmada Mahkeme Başkanı ile Ekrem İmamoğlu savunma takvimi nedeniyle tartıştı.

İmamoğlu, kalan savunmalar dikkate alındığında ilk celsenin 9 Temmuz'da tamamlanmasının mümkün olmadığını belirtti. Aylan ise takvimde değişiklik olmayacağını söyledi. Başkan Aylan daha sonra jandarmadan İmamoğlu ile tartışmaya dahil olan avukat Tora Pekin, avukat Mehmet Can Seyhan, avukat Deniz Yavuzyılmaz ile CHP İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş'ın salondan çıkarılmasını istedi.

Ardından izleyici bölümüne de müdahale eden mahkeme başkanı, salonun boşaltılmasını isteyerek duruşmaya ara verdi.

DURUŞMAYA İKİ KEZ ARA VERİLDİ

Yaklaşık 2 saat süren aranın ardından İmamoğlu dışındaki tutuklu sanıklar 13.38'de duruşma salonuna alınmaya başlandı. Mahkeme Başkanı, "İmamoğlu'nun sadece savunması alınırken salona getirileceğini" söyledi.

Avukat sıralarında ise yalnızca birkaç avukatın bulunduğu dikkati çekti. Murat Ongun'un avukatı Rahşan Daniş, duruşma salonunda olmadığı için Mahkeme Başkanı, "verilen ara üzerine avukat Rahşan Sertkaya Daniş'in duruşma salonunda olmadığı görüldü" diyerek durumu tutanağa geçirdi.

Ardından tutuklu sanık Tuncay Yılmaz'ın savunmasına geçilmesini istedi. Yılmaz, "avukatım yok" dedi. Ancak, öncesinde tutuklu sanık avukat Mehmet Pehlivan söz aldı.

Pehlivan'ın konuşmasının ardından Tuncay Yılmaz'a avukatının geçerli bir mazaretinin bulunup bulunmadığını soran Mahkeme Başkanı, sistem üzerinden mazeret kontrolü yapılmasını istedi. Başkan, "Geçerli bir mazeret varsa buna göre değerlendiririz. Geçerli bir mazeret yoksa barodan CMK kapsamında avukat görevlendirmesi yapar savunmayı o şekilde alırız" ifadelerini kullandı.

Sistem kontrolünde avukatın geçerli bir mazeret bildirmediğinin anlaşılması üzerine Mahkeme Başkanı, "O zaman ara verelim. Aranın ardından CMK'dan görevlendirme yapılsın, savunmaya o şekilde devam edelim" diyerek duruşmaya bugün bir kez daha ara verdi.

TUNCAY YILMAZ, HASTANEYE KALDIRILDI, İNAN GÜNEY SAVUNMA YAPIYOR

Yılmaz'a CMK'dan avukat atanmasının ardından, duruşma başladı. Ancak, Yılmaz tansiyonu yükseldiği için hastaneye kaldırıldı. Mahkeme Başkanı ise "Şimdi sıramız İmamoğlu'nda ama 203 gereği salondan çıkardık. Hazır edilmesini isteyeceğiz. Ancak İnan Güney de savunma yapabilir eğer hazırsa" dedi.

Duruşma, İnan Güney'in savunmasıyla devam ediyor.