İbb Davası'nda 61'inci Gün... Tuncay Yılmaz Hastaneye Kaldırıldı, İnan Güney Savunma Yapıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İbb Davası'nda 61'inci Gün... Tuncay Yılmaz Hastaneye Kaldırıldı, İnan Güney Savunma Yapıyor

02.07.2026 15:42  Güncelleme: 16:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İBB Davası'nda tutuklu sanık Tuncay Yılmaz, tansiyon yükselmesi nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Duruşma, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in savunmasıyla devam ediyor. Mahkeme başkanı ile Ekrem İmamoğlu arasında savunma takvimi nedeniyle tartışma yaşandı.

Haber: Zuhal ÇİLOĞLAN

(İSTANBUL) - İBB Davası'nda savunma sırası gelen tutuklu sanık Tuncay Yılmaz, tansiyonunun yükselmesi nedeniyle hastanaye kaldırıldı. Duruşma, tutuklu Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in savunmasıyla devam ediyor.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu 59'u tutuklu 414 sanıklı İBB Davası'nın duruşmasına 61'inci gününde devam ediyor.

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi'nin 1 No'lu Duruşma Salonu'ndaki duruşmada Mahkeme Başkanı ile Ekrem İmamoğlu savunma takvimi nedeniyle tartıştı.

İmamoğlu, kalan savunmalar dikkate alındığında ilk celsenin 9 Temmuz'da tamamlanmasının mümkün olmadığını belirtti. Aylan ise takvimde değişiklik olmayacağını söyledi. Başkan Aylan daha sonra jandarmadan İmamoğlu ile tartışmaya dahil olan avukat Tora Pekin, avukat Mehmet Can Seyhan, avukat Deniz Yavuzyılmaz ile CHP İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş'ın salondan çıkarılmasını istedi.

Ardından izleyici bölümüne de müdahale eden mahkeme başkanı, salonun boşaltılmasını isteyerek duruşmaya ara verdi.

DURUŞMAYA İKİ KEZ ARA VERİLDİ

Yaklaşık 2 saat süren aranın ardından İmamoğlu dışındaki tutuklu sanıklar 13.38'de duruşma salonuna alınmaya başlandı. Mahkeme Başkanı, "İmamoğlu'nun sadece savunması alınırken salona getirileceğini" söyledi.

Avukat sıralarında ise yalnızca birkaç avukatın bulunduğu dikkati çekti. Murat Ongun'un avukatı Rahşan Daniş, duruşma salonunda olmadığı için Mahkeme Başkanı, "verilen ara üzerine avukat Rahşan Sertkaya Daniş'in duruşma salonunda olmadığı görüldü" diyerek durumu tutanağa geçirdi.

Ardından tutuklu sanık Tuncay Yılmaz'ın savunmasına geçilmesini istedi. Yılmaz, "avukatım yok" dedi. Ancak, öncesinde tutuklu sanık avukat Mehmet Pehlivan söz aldı.

Pehlivan'ın konuşmasının ardından Tuncay Yılmaz'a avukatının geçerli bir mazaretinin bulunup bulunmadığını soran Mahkeme Başkanı, sistem üzerinden mazeret kontrolü yapılmasını istedi. Başkan, "Geçerli bir mazeret varsa buna göre değerlendiririz. Geçerli bir mazeret yoksa barodan CMK kapsamında avukat görevlendirmesi yapar savunmayı o şekilde alırız" ifadelerini kullandı.

Sistem kontrolünde avukatın geçerli bir mazeret bildirmediğinin anlaşılması üzerine Mahkeme Başkanı, "O zaman ara verelim. Aranın ardından CMK'dan görevlendirme yapılsın, savunmaya o şekilde devam edelim" diyerek duruşmaya bugün bir kez daha ara verdi.

TUNCAY YILMAZ, HASTANEYE KALDIRILDI, İNAN GÜNEY SAVUNMA YAPIYOR

Yılmaz'a CMK'dan avukat atanmasının ardından, duruşma başladı. Ancak, Yılmaz tansiyonu yükseldiği için hastaneye kaldırıldı. Mahkeme Başkanı ise "Şimdi sıramız İmamoğlu'nda ama 203 gereği salondan çıkardık. Hazır edilmesini isteyeceğiz. Ancak İnan Güney de savunma yapabilir eğer hazırsa" dedi.

Duruşma, İnan Güney'in savunmasıyla devam ediyor.

Kaynak: ANKA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ekrem İmamoğlu, Yerel Haberler, İnan Güney, 3. Sayfa, Politika, Tansiyon, Mahkeme, Beyoğlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İbb Davası'nda 61'inci Gün... Tuncay Yılmaz Hastaneye Kaldırıldı, İnan Güney Savunma Yapıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şanlıurfa’da taşlı-sopalı kavga kamerada Şanlıurfa'da taşlı-sopalı kavga kamerada
Beylikdüzü’nde ortaokulun çatısı alevlere teslim oldu Beylikdüzü'nde ortaokulun çatısı alevlere teslim oldu
Galatasaray’dan Jhon Duran’ın sözleşmesine özel madde İşte oyuncunun alacağı maaş Galatasaray'dan Jhon Duran'ın sözleşmesine özel madde! İşte oyuncunun alacağı maaş
Dünya Kupası’ndan elenen Almanya’yı şoke eden bir haber daha Dünya Kupası'ndan elenen Almanya'yı şoke eden bir haber daha
Göçükte hayatını kaybeden madencinin 2 ay sonra baba olacağı ortaya çıktı Göçükte hayatını kaybeden madencinin 2 ay sonra baba olacağı ortaya çıktı
Erzurumspor’a stat müjdesi Erzurumspor'a stat müjdesi
Beşiktaş yeni transferine kavuşuyor Ouattara, bu gece İstanbul’da Beşiktaş yeni transferine kavuşuyor! Ouattara, bu gece İstanbul'da

16:37
Altında rüzgar tersine döndü
Altında rüzgar tersine döndü
16:01
Ankara’daki zirve öncesi Trump’tan NATO çıkışı 5 ülkenin ismini verdi
Ankara'daki zirve öncesi Trump'tan NATO çıkışı! 5 ülkenin ismini verdi
15:28
Şam’da bir kafede patlama Ölü ve yaralılar var
Şam'da bir kafede patlama! Ölü ve yaralılar var
15:06
Kamuran İnselel’e büyük vefasızlık Belediye görevlileri defnetti
Kamuran İnselel'e büyük vefasızlık! Belediye görevlileri defnetti
14:37
Türkiye’yi ayağa kaldıracak görüntü Savunmasız çocuğu darp etti
Türkiye'yi ayağa kaldıracak görüntü! Savunmasız çocuğu darp etti
14:20
Muğla’nın Datça ilçesinde korkutan deprem
Muğla'nın Datça ilçesinde korkutan deprem
14:13
Bu köye taşınana 2 milyon 300 bin TL verilecek Ama tek bir şartı var
Bu köye taşınana 2 milyon 300 bin TL verilecek! Ama tek bir şartı var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2026 16:46:33. #.0.3#
SON DAKİKA: İbb Davası'nda 61'inci Gün... Tuncay Yılmaz Hastaneye Kaldırıldı, İnan Güney Savunma Yapıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.