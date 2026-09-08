İBB Davası'nda tutuklu Medya A.Ş. Genel Müdürü Fatoş Pınar Türker duruşmada fenalaştı - Son Dakika
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İBB Davası'nda tutuklu Medya A.Ş. Genel Müdürü Fatoş Pınar Türker duruşmada fenalaştı

İBB Davası\'nda tutuklu Medya A.Ş. Genel Müdürü Fatoş Pınar Türker duruşmada fenalaştı
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İBB Davası'nın 77. gününde tutuklu Medya A.Ş. Genel Müdürü Fatoş Pınar Türker, duruşma sırasında fenalaşarak bayıldı. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından duruşmaya yarım saat ara verilirken, Türker daha önce cezaevinde üç kez bayıldığını anlatmıştı.

Haber: Zuhal ÇİLOĞLAN

(İSTANBUL) - İBB Davası'nın 77. gününde itirafçı Eyüp Subaşı ve avukatlarının savunmasının ardından tutuklu Medya A.Ş. Genel Müdürü Fatoş Pınar Türker, fenalaştı. Sağlık ekipleri Türker'e duruşma salonunda müdahalede bulundu. Durumunun iyiye gittiği belirtilen Türker, geçen hafta da cezaevinde üç kez bayıldığını anlatmıştı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında olduğu 53'ü tutuklu 414 sanıklı İBB Davası'nın görülmesine İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi'ne inşa edilen yeni duruşma salonunda devam ediliyor.

Davanın 77. gününde tutuksuz sanıkların savunmaları alınmaya devam ediyor. Bugün ilk olarak tutuksuz sanık itirafçı Eyüp Subaşı ve avukatlarının savunması dinlendi. Ardından tutuklu Medya A.Ş. Genel Müdürü Fatoş Pınar Türker, duruşma sırasında fenalaşarak bayıldı. Sağlık ekiplerinin duruşma salonunda müdahale ettiği Türker'in durumunun iyiye gittiği öğrenildi. Duruşmaya yarım saat ara verildi.

"CEZAEVİNDE 3 KEZ BAYILDIM"

Ayrıca geçen hafta yapılan tutukluluk incelemesinde tahliye talebinde bulunan Türker, sağlık sorunlarını şöyle aktarmıştı:

"Tansiyon sorunu da yaşamaya başladım, üç kez bayıldım. Bir defa omuzumdan yaralandım. Bir defa başım açıldı. Bunlar revir kaydında var. En sonunda hastaneye sevk edildim. Zannedersem üç kez hastaneye gidip geldim. EKG, efor, işte holter vesaire fakat doktor kesin bir çözüm bulamadı. 'Senin geçmişindeki detayları bilmediğim için sen en iyisi de bir ilaçlarını bırak, kendini ayarlamaya çalış, bir de bayılma diye bol tuzlu ye, bakalım ne olacak' dedi. Benim babam da doktor. Kendi doktorlarıyla konuştu. 25 yıl önceki hastalığın başlangıcının tekrar etmiş olabileceğini, dolayısıyla hem detaylı tetkik, mümkünse anjiyo yapılmasını önerdiler. Son 1 aydır rahatsızlığıma dair Adalet Bakanlığı cezaevine yazılı bir talimat geçmiş. Gece gündüz fark etmeksizin 7/24 her 15 dakikada bir iki infaz koruma memuru odama geliyor. Beni kontrol ediyorlar. Gece uyurken de geliyorlar. Eğer ikinci geldiklerinde aynı pozisyonda yatar bulurlarsa ışığı açıyorlar, beni uyandırıyorlar."

Kaynak: ANKA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul, 3. Sayfa, Güncel, Medya, Son Dakika

Son Dakika Güncel İBB Davası'nda tutuklu Medya A.Ş. Genel Müdürü Fatoş Pınar Türker duruşmada fenalaştı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İBB Davası'nda tutuklu Medya A.Ş. Genel Müdürü Fatoş Pınar Türker duruşmada fenalaştı - Son Dakika
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