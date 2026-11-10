İBB Davası\'nda tutuklu sanıklar 107\'nci günde tahliye talebinde bulundu

Haber: Zuhal ÇİLOĞLAN

(İSTANBUL) - İBB Davası'nın 107'inci gününde, tutuklu sanıklar Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın avukatı Fatih Selami Mahmutoğlu, Bulut Aydöner ve avukatı ile Hüsnü Yüksel Tunar'ın avukatı Elif Hilal Çopur, tutukluluğun devamını gerektirecek somut delil bulunmadığını belirterek tahliye talebinde bulundu.

Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu 46'sı tutuklu 436 sanıklı İBB Davası'nın üçüncü duruşmasına, İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'deki duruşma salonunda devam ediliyor.

Davanın 107'inci gününde tutuklu sanıkların tahliye taleplerine ilişkin beyanlar dinleniyor. Mehmet Murat Çalık'ın avukatı Fatih Selami Mahmutoğlu, Bulut Aydöner ve avukatı ile Hüsnü Yüksel Tunar'ın avukatı Elif Hilal Çopur, tutukluluğun devamını gerektirecek somut delil bulunmadığını belirterek tahliye talebinde bulundu.

ÇALIK'IN AVUKATI: SAĞLIK DURUMU DİKKATE ALINMALI

Tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın avukatı Fatih Selami Mahmutoğlu, yaklaşık 10 aydır müvekkilinin tutukluluğuna ilişkin yazılı ve sözlü itirazlarda bulunduklarını belirtti.

Tutukluluğun devamına ilişkin kararların Ceza Muhakemesi Kanunu'na aykırı olduğunu savunan Mahmutoğlu, Çalık'ın örgüt üyeliği dışında başka hangi suçlama nedeniyle tutuklu bulunduğunun açıklığa kavuşturulmasını istedi.

Dosyada dinlenen 13 kişinin, ağırlıklı olarak iş insanlarından oluştuğunu belirten avukat Mahmutoğlu, bu kişilerin Çalık'ın kendilerinden herhangi bir talepte bulunmadığını ve üzerlerinde baskı kurmadığını anlattıklarını söyledi.

Çalık'ın sağlık durumuna dikkati çeken Mahmutoğlu, "Kamusal açıdan müvekkil Çalık'ın sağlık durumu da dikkate alındığında sadece konutu terk etmeme adli kontrol verilebilmesi mümkünken bunun verilmemesi bile büyük bir tehlikedir. Toplum açısından büyük bir risk çıkmıştır" dedi.

AYDÖNER: "17 AYDIR EYLEM 32'DEN TUTUKLU TEK SANIK BENİM"

Tutuklu sanık Bulut Aydöner, soruşturmanın başından bu yana hakkındaki iddiaların, "gerçek bir ticari işlemin rüşvet gibi gösterilmesine" dayandığını savundu.

Serbülent Danış ve Taylan Danış'ın yanıltıcı ifadeler verdiğini ve sahte belgeler sunduğunu ileri süren Aydöner, kendisinin ise iddiaları çürüten resmi belgeleri avukatları aracılığıyla mahkemeye sunduğunu belirtti.

Aydöner, hak ediş raporları, ödeme planları, ihale sözleşmesi, tapu akitleri, satış evrakları ve tapu harç dekontlarını dosyaya sunduğunu ifade ederek, sonradan ortaya çıkarılan sözleşmelerdeki ada ve parsel bilgilerinin, alıcı-satıcı ve şahit bilgilerinin doğru olmadığını öne sürdü.

İki farklı sözleşmedeki imzaların da birbirinden farklı olduğunu belirten Aydöner, kendisine ait olmayan imzalar içeren belgeler nedeniyle tutuklu bulunduğunu savundu.

Taylan Danış ile tanışıklığının 2020-2021 yıllarındaki teklif dönemine dayandığını, sonrasında ticari ilişki kurduklarını anlatan Aydöner, satışların gerçek olduğunu söyledi. Aydöner, "Tüm bu işlemlerin muhatabı baştan sona Taylan Danış'tır. Pazarlık süreci, tapu işlemleri ve hepsi Taylan Danış'la benim aramda geçen ticari bir işlemdir. Ne Baki Aydöner'in ne Serbülent Danış'ın bu ticaretle hiçbir ilgisi yoktur" dedi.

Eylem 32 kapsamında 17 aydır tutuklu bulunan tek sanık olduğunu belirten Aydöner, bu eylemle ilgili İBB Genel Sekreter Yardımcısı, daire başkanı, genel sekreter, mali işlerden sorumlu genel sekreter yardımcısı, özel kalem müdürü ve Ekrem İmamoğlu dahil ilgili kişilerin dinlendiğini söyledi.

Örgüte yardım etme suçlamasına da değinen Aydöner, ağabeyi Baki Aydöner'in Serbülent Danış ile ihale ilişkisine dair sorular yönelttiğini, Danış'ın birlikte yargılandığı kişilerle ilişkilerinin araştırılması gerektiğini savundu.

Başka bir dosyadan tutuklu bulunan ağabeyi Baki Aydöner'in yaklaşık 45 gün önce tahliye edildiğini ve duruşmalara katılmayı sürdürdüğünü belirten Bulut Aydöner, kaçma şüphesi bulunmadığını söyledi.

Sağlık sorunlarını gidermek istediğini ifade eden Aydöner, "Bizler kaçacak insanlar değil Sayın Başkanım. Ben tahliye olduğumda da burada beraatim için davamı takip edeceğim. Sizlerden tahliyemi talep ediyorum. Gerçekleri artık fark edip sesimi duymanızı, özgürlüğümü ve bana sağlığımı geri vermenizi rica ediyorum" dedi.

TUNAR'IN AVUKATI: "İSNATLAR SOMUT DELİLLERLE DOĞRULANMIYOR"

Tutuklu sanık Hüsnü Yüksel Tunar'ın avukatı Elif Hilal Çopur da müvekkilinin örgüt üyeliğiyle ilişkilendirilmesini sağlayan somut delil bulunmadığını savundu. İddianamede Tunar'ı örgüte bağlayan tek bir paragraf bulunduğunu belirten Çopur, bu paragrafta adı geçen Ertan Yıldız ve Bayram Yıldırım'ın duruşmada Tunar'ı tanımadıklarını ve kendisiyle para alışverişinde bulunmadıklarını söylediklerini aktardı.

Gizli tanık Gürgen'in anlatımının doğrudan görgüye değil, Bayram Yıldırım'dan duyduklarına dayandığını belirten Çopur, Gürgen'in duruşmada herhangi bir olaya tanık olmadığını söylediğini aktardı. Avukat Çopur, Fatih Keleş ile Tunar arasında HTS veya baz kayıtlarıyla ortaya konulmuş bir irtibat bulunmadığını da kaydetti.

HTS kayıtlarında iki telefonun sinyal aldığı baz istasyonlarının birbirine 163 metre mesafede olmasının, iddia edilen görüşmeyi ya da para teslimini kanıtlamayacağını savunan Çopur, müvekkilinin rüşvete aracılık ettiği iddiasının da yalnızca çelişkili beyanlara dayandığını söyledi. Çopur, HTS ve baz kayıtlarının, banka hareketlerinin, MASAK raporlarının ve duruşma beyanlarının birlikte değerlendirilmesini istedi. İsnatların somut ve objektif verilerle doğrulanmadığını savunan Çopur, Tunar'ın tahliyesini talep etti.

Duruşma, tutuklu sanıkların tahliye talepleriyle devam ediyor.