İBB Davası\'nın 108\'inci gününde tutuklu Volkan Ateş tahliye talebinde bulundu

Haber: Zuhal ÇİLOĞLAN

(İSTANBUL) - İBB Davası'nın 108'inci gününde, Cebeci Maden Sahasında kantar sorumlusu olarak çalışan Volkan Ateş tahliye talebinde bulundu. Tutuklandıktan sonra ev kirasını ödeyemediği için evinden çıkarıldığını söyleyen Ateş, "Şu anda eşyalarım Kemerburgaz'da bir bahçede, bir arkadaşımın konteynerinin içinde duruyor. Bugün beni tahliye etseniz akşam gidip kapısını açıp girebileceğim evim bile yok" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu 46'sı tutuklu 436 sanıklı İBB Davası'nın üçüncü duruşmasına, İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'deki duruşma salonunda devam ediliyor.

Davanın 108'inci gününde tahliye talebinde bulunan isimlerden biri de Cebeci Madem Sahasında kantar sorumlusu olarak çalışan Volkan Ateş oldu. 15 aydır tutuklu bulunan Ateş, döküm sahasında, yalnızca kantarlardan sorumlu olduğunu belirterek, "Ben ne ruhsat ne sözleşme ne izin belgesi ne faturanın alınma sürecinde ne de sonrasında vakıf veya bilgi sahibi oldum. Böyle bir yetkim de hiç olmadı. Döküm sahasının ruhsatlı olup olmadığını bilmem mümkün değil" dedi.

Kantarlarda herhangi bir usulsüzlük yapılmadığını savunan Ateş, "Kantarlardan geçen tüm kamyonların dökümleri kayıtlıdır. Bu kayıtları daha önce savcılık makamına teslim edilmek üzere TMSF yetkililerine teslim ettim. Bütün kayıtlar incelendiğinde tek bir kamyon kayıtsız geçmemiştir, geçmesi de mümkün değildir" diye konuştu.

Sahadaki diğer sorumluların yargılamaya dahil edilmediğini söyleyen Ateş, şunları kaydetti:

"110 milyar gibi büyük bir rakamdan sorumlu olarak, yüzlerce çalışanın olduğu sahada tek ben tutukluyum. Diğerlerinin ifadesine bile başvurulmadı. Çevre mühendisinin çalıştığı sahada çevre kirliliği nedeniyle, maden mühendisinin çalıştığı sahada maden kanununa muhalefetten, harita mühendisinin çalıştığı sahada orman kanununa muhalefetten yargılanıyorum. Şirketin genel müdürlerinin, saha müdürlerinin, taşeron firma yetkililerinin ve mali müşavirlerin olduğu yerde de suç gelirini aklama ve kamu zararından yargılanıyorum."

"KIZIMIN OKUL PARASINI ÖDEYEMEDİĞİM İÇİN OKULUNDAN ALMAK ZORUNDA KALDIM"

50 yaşında olduğunu belirten Ateş, hayatındaki tek hedefinin kızlarının iyi eğitim alması olduğunu söyledi. Büyük kızının başarılarını anlatan Ateş, şöyle konuştu:

"Benim tek hayalim, tek hedefim vardı; kızlarımın çok iyi bir eğitim alması. Eğitim süreçlerinde mağdur olmamaları için tutuklanana kadar elimden geleni en iyi şekilde yaptım. Büyük kızım 11. sınıfa geçti. Kendi bütçeme göre gönderebileceğim en iyi okula gönderdim. O da karşılığını başarılarıyla verdi. Okulunda yaptığı bir proje TÜBİTAK tarafından kabul edildi. Bir başka projesi yurt dışındaki bir yarışmada dördüncü oldu. Başka bir projesi, Yeditepe Üniversitesi'nin düzenlediği yarışmada ilk 300 proje arasından ilk 10'a seçildi. Her sene takdir ve onur belgesi aldı. Onun maddi değerle kıyaslanmayacak bu başarılarına karşılık ben, okul parasını ödeyemediğim için onu okulundan almak zorunda kaldım."

"TAHLİYE OLSAM GİDİP GİREBİLECEĞİM EVİM BİLE YOK"

Sağlık sorunları ve yaşadığı ekonomik sıkıntılara da değinen Ateş, "Kalp hastasıyım, üç ameliyat oldum, stent takıldı. Yüksek tansiyon, insülin direnci ve şeker hastasıyım. Ama hastalıklarımdan ziyade benim için daha önemlisi, kızlarımın eğitiminin ve sevdiklerimin artık zarar görmesi" dedi.

Dört yıldır eşinden ayrı yaşadığını belirten Ateş, tutuklandıktan sonra ev kirasını ödeyemediği için evinden çıkarıldığını belirterek, "Şu anda eşyalarım Kemerburgaz'da bir bahçede, bir arkadaşımın konteynerinin içinde duruyor. Bugün beni tahliye etseniz akşam gidip kapısını açıp girebileceğim evim bile yok. 400 kişinin çalıştığı sahadan tutuklu tek kişiyim. Şu anki geldiğim durumda işim yok, evim yok ve borcum çok. Takdir sizin Başkanım" ifadelerini kullandı.

YEŞİLYURT'UN AVUKATI: "YAPMADIĞI BİR GÖREVDEN TUTUKLANDI"

Daha sonra ise Cebeci Maden sahasına ilişkin 59. eylem kapsamında tutuklu yargılanan harita mühendisi Yağmur Cansu Yeşilyurt'un avukatı Metin Çetinbaş, tahliye talebinde bulundu. Çetinbaş, müvekkilinin yaklaşık 14 aydır tutuklu olduğunu hatırlattı.

Müvekkilinin Güney Cebeci bölgesinde faaliyet gösteren Güneydoğu şirketinde kısa süre genel müdürlük yaptığını ancak Kuzey İstanbul şirketinde yönetici olmaktan tutuklandığını belirten avukat Çetinbaş, "Müvekkilim hiçbir zaman Kuzey İstanbul isimli şirkette yönetici olmamıştır. Bu yanlışlık halen sürdürülmektedir" diye konuştu.

Cebeci maden bölgesine ilişkin İstanbul Valiliği ve Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG) tarafından gönderilen yazılara dikkati çeken Çetinbaş, bu yazıların hiçbirinde Cebeci maden bölgesinde ve müvekkilimin sorumlu olduğu şirket sahasında kaçak döküm yapıldığının iddia edilmediğini söyledi.

Cebeci maden bölgesindeki Maden Bölgesi Komisyonunun 2019'da dönemin İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın oluru ile kurulduğunu, komisyonunun toplam 45 toplantı yaptığını ifade eden Çetinbaş, "Bu 45 toplantının hiçbirinde Cebeci maden bölgesinde ve müvekkilim Yağmur Cansu Yeşilyurt'un çalıştığı sahada yasa dışı döküm yapıldığı ya da maden mevzuatına aykırı davranıldığı konusunda hiçbir iddia ya da belge yok" şeklinde konuştu.

Yargılamada gelinen aşamada bütün sanıkların dinlendiğini, İstanbul Valiliği ve MAPEG'den belgelerin getirildiğini, denetim raporlarının dosyaya girdiğini belirten Çetinbaş, müvekkilinin tahliyesini istedi.

ELİF GÜVEN: "RÜŞVETİ NEREDE, NASIL, KİMDEN ALMIŞIM?"

Duruşmada daha sonra 20 aydır tutuklu bulunan İBB Medya A.Ş. Reklam Alanları Genel Müdürü Elif Güven söz aldı.

Hakkındaki rüşvet, ihaleye fesat karıştırma ve suç örgütü üyeliği iddialarına yanıt veren Güven, Adem Tuncay'ın huzurda verdiği ifadede 25 milyon liralık sözleşmeyi kendisinden duyduğunu söylediğini, bunların özel proje sözleşmeleri olduğunu ve daha önce mahkemeye sunduğunu ifade etti. Güven, "Bu sözleşmelere istinaden faturalar Medya AŞ tarafından şirketlere kesilmiş, ödemeler şirketler tarafından Medya AŞ'nin kurumsal hesabına yapılmıştır. Bu durumda ben nasıl rüşvetle yargılanıyorum hiç anlayamıyorum. Rüşvet suçunun oluşması için kendi menfaatime bir şey olması gerekmez mi? Peki ben bu rüşveti nerede, nasıl, kimden, ne zaman almışım?" diye sordu.

"BEN 600 GÜNDÜR ŞAKADAN MI CEZAEVİNDEYİM?"

Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan kişilerin ifadelerindeki çelişkilere dikkati çeken Güven, "Bir etkin pişman, 'Hep böyle şaka olarak sözleşme yapıyorum' demiştir. Böyle bir şey olabilir mi Sayın Başkan? Biz ne yaşıyoruz? Ben 600 gündür şakadan mı cezaevindeyim?" diye konuştu.

İnan Boztaş'ın savcılık ifadesindeki bir beyanını da eleştiren Güven, "Bizi görmezsen demiş, sayın savcımız sorduğunda 'Ben diye anladım' deyip ifadesini değiştirmiştir. Ben mi, biz mi? Bu konu iddia makamını çok meşgul etti. Sonunda hiçbir eyleme konu olmayan bu beyandan dolayı ben 600 gündür esaret altındayım" dedi.

"BİR KİŞİNİN GEÇİMİ İÇİN ÇALIŞMASI NE ZAMANDAN BERİ SUÇ OLDU?"

Güven, 20 yıldır çalıştığını, 44 yaşında bir profesyonel olduğunu belirterek, "Yıllarca özel sektörde çok kurumsal yerlerde yönetici olarak namusumla, şerefimle çalışmış biriyim. Medya AŞ'de bir örgüt üyesi olmak için değil, sadece çalışmak, geçimimi sağlamak için insan kaynakları süreçlerinden geçerek geldim. Çalışırken hiçbir örgüt varlığına şahit olmadım. Bir kişinin geçimi için çalışması ne zamandan beri suç oldu? Ben siyasi de değilim, kimseden talimat da almadım, almam" ifadelerini kullandı.

Tutukluluğunun devamına ilişkin kararlarda somut delillerden söz edildiğini ancak kendisi hakkında somut bir delil bulunmadığını savunan Güven, "Her şey aksine çok fazla soyut ve beyana dayalı. Beyanlarla ilgili anlamadığım nokta, niçin o beyanı verenler esas alınıyor? Onlar muteber de ben önemsiz miyim? Bunu da anlamakta güçlük çekiyorum. Tahliyemi talep ediyorum" dedi.

Duruşma, diğer tutuklu sanıkların tahliye talebiyle devam ediyor.