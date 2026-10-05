İBB Davası'nın 92'nci gününde Erdinç Çolak savunmasını tamamlayıp beraatini istedi - Son Dakika
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İBB Davası'nın 92'nci gününde Erdinç Çolak savunmasını tamamlayıp beraatini istedi

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İBB Davası\'nın 92\'nci gününde Erdinç Çolak savunmasını tamamlayıp beraatini istedi
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İBB Davası'nın 92'nci gününde tutuksuz sanık olarak savunma yapan Kültür A.Ş. Bilgi Teknolojileri Müdürü Erdinç Çolak, hakkındaki suçlamaları reddederek beraatini istedi. Daha önce savunma sırasında şekeri düşen ve 14 ay tutukluluğun ardından tahliye edilen Çolak, kamu zararı iddiasına dayanak gösterilen bilirkişi raporuna itiraz etti.

Haber: ZUHAL ÇİLOĞLAN

(İSTANBUL) - İBB Davası'nda daha önce savunma yaptığı sırada şekerinin düşmesi nedeniyle bayılan ve 14 ay süren tutukluluğun ardından tahliye edilen Kültür A.Ş. Bilgi Teknolojileri Müdürü Erdinç Çolak, savunmasını tamamladı, hakkındaki suçlamaları reddetti, beraatini istedi.

Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 53'ü tutuklu 436 sanıklı İBB Davası'nın 92'nci günü, İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi'ne inşa edilen yeni duruşma salonunda devam ediyor.

Mahkeme Başkanı, bugün beyanları dinlenecek tutuksuz sanıkların ardından ek iddianame ile dosyaya eklenen tutuklu sanıkların esasa ilişkin savunmasını almaya başlayacaklarını söyledi.

Duruşmada savunma yapan tutuksuz sanıklardan biri de Kültür A.Ş. Bilgi Teknolojileri Müdürü Erdinç Çolak oldu.

Çolak, davanın 44. gününde, savunmasını yaptığı sırada şekerinin düşmesi nedeniyle kürsüde ayakta duramamış, bayılmak üzere olan Çolak salondan çıkarılmış, savunmasına devam edememişti. Çolak, "403 gündür tutukluyum, kalp damarımın değiştiğini, diyabetimin olduğunu, hipertansiyon hastası olduğumu beton tabutun içinde her gün 16 tane hap içtiğimi biliyordunuz. Beni burada cezalandırırken evlatlarımı da dışarıda cezalandırmayı tercih ettiniz" demişti. Erdinç Çolak, davanın 53. gününde sağlık sorunları nedeniyle tahliye edilmişti.

SUÇLAMALARI REDDETTİ

Çolak savunmasında, hakkındaki iki eylem yönünden suçlamaları reddetti. İhale süreçlerinin kendi yetki alanında olmadığını belirten Çolak, yargılandığı alımlardan birinde yalnızca komisyon başkanı sıfatıyla imzasının bulunduğunu, komisyonun karar verme yetkisinin olmadığını savundu.

Dijital Deneyim Müzesi projesinin kendisi genel müdür yardımcısı olmadan önce planlandığını belirten Çolak, göreve geldikten sonra projenin yürütülmesi, teknik şartnamelerin hazırlanması ve taleplerin oluşturulmasıyla ilgilendiğini söyledi. Çolak, "Karar verme mekanizmasında olmadığımı belirtmek isterim" dedi.

ÇOLAK'TAN BİLİRKİŞİ RAPORUNA İTİRAZ: "GERÇEĞE AYKIRI HESAPLAMA YAPILIYOR"

Dijital Deneyim Müzesi'ne ilişkin kamu zararı iddiasına dayanak gösterilen bilirkişi raporuna itiraz eden Çolak, malzemelerin alındığı dönem ile bilirkişinin fiyat araştırması yaptığı dönemin ekonomik koşullarının farklı olduğunu savundu. Bilirkişinin fiyat tekliflerini peşin ödeme ve depodan teslim koşullarıyla aldığını, buna karşın raporda nakliyenin dahil gösterildiğini öne süren Çolak, "Açık açık gerçeğe aykırı hesaplama yapılıyor" şeklinde konuştu.

Çolak ayrıca, Kültür A.Ş.'nin daha sonra yaptırdığı başka bir bilirkişi incelemesinde videowall alımlarının yüzde 34, elektronik sistemlerin ise yüzde 29 daha ucuza gerçekleştirildiğinin tespit edildiğini öne sürdü.

"ONGUN'A BAĞLI ÖRGÜT ÜYESİ DENDİ, ONGUN'LA DURUŞMA SALONUNDA TANIŞTIM"

Örgüt üyeliği suçlamasını da reddeden Çolak, iddianamede Murat Ongun'a bağlı örgüt üyesi olarak gösterildiğini ancak Ongun'u daha önce tanımadığını söyledi. Çolak, "Açıkçası nasıl üye olmuşum merak da etmiyor değilim. Benim Kültür A.Ş.'de bağlı olarak çalıştığım tek kişi genel müdürdür. Şirket işleriyle ilgili kararlara dair emir ve talimatları sadece ondan alırım. İddianamede Murat Ongun'a bağlı üye olarak gösterilmişsem de ben Murat Ongun'la tutuklu olduğum dönemde duruşma salonunda tanıştım" dedi.

HTS, MASAK ve baz istasyonu kayıtlarında aleyhine bir tespit bulunmadığını savunan Çolak, "Bugüne kadar ne kendime ne de başkasına menfaat sağlamadım" diyerek beraatini talep etti.

Kaynak: ANKA
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