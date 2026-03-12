İbb Davası'nda Dördüncü Gün Başladı...Tutuklu Ramazan Gülten'e Duruşmada "Kızın, 'Baba' Dedi" Müjdesi... - Son Dakika
12.03.2026 10:51  Güncelleme: 11:29
CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun katıldığı İstanbul Büyükşehir Belediyesi davasının dördüncü duruşması başladı. Ağaç A.Ş. Satın Alma Müdürü Ümit Polat'ın savunması alınırken, tutuklu sanıkların ailelerinden duygusal anlar yaşandı.

Haber: Zuhal Çiloğlan/ Esra Tokat

(İSTANBUL) - CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu İBB Davası'nın dördüncü günü başladı. Duruşmada, Ağaç A.Ş. Satın Alma Müdürü Ümit Polat'ın savunması alınacak. Tutuklu sanıklar salona getirildiği sırada izleyiciler arasında Ramazan Gülten'in bir yakını, Gülten içeri getirildiği sırada kızı Maya'nın "baba" demeye başladığını söyledi. Gülten, buna el sallayıp, yumruğunu kaldırarak gülümsedi. Gülten'in kızı Maya'nın temmuz ayındaki doğumuna katılmasına izin verilmemişti.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu 107'si tutuklu İBB davasının dördüncü günü, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumunun karşısındaki 1 No'lu salonda devam ediyor. Ayrıca, güvenlik önemlerinin devam ettiği duruşmanın dördüncü gününde jandarma yoğunluğunun artırıldığı görüldü.

Duruşmaya, tutuklanmalarının ardından görevlerinden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şişli Belediye Başkanı Emrah Resul Şahan, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu, İBB Başkan Danışmanı ve MEDYA AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun, İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, İmamoğlu'nun kayınbiraderi Cevat Kaya ve İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan'ın da aralarında bulunduğu 107 tutuklu sanık katıldı.

Ekrem İmamoğlu'nun oğlu Mehmet Selim İmamoğlu, babası Hasan İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, İBB Meclisi İştirakler ve Bağlı Kuruluşlar Komisyonu Başkanı Ertan Yıldız'ın da aralarında bulunduğu bazı tutuksuz sanıklar ve avukatları da duruşmaya geldi. Bazı tutuklu sanıklar ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile hazır edildi.

Şu ana kadar 3 sanığın savunması tamamlandı

CHP yöneticileri ve sanık yakınlarının da izlediği duruşmada, şu ana kadar sanıklardan eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu, Bulut Aydöner ve Sırrı Küçük'ün savunması alındı. Duruşma, bugün de sanık savunmalarıyla devam ediyor.

Dilek İmamoğlu: "Bu insanlar bir yıldır suçsuz yere içerde"

Duruşmaya, saat 10.18 itibarıyla tutuklu sanıklar getirilmeye başlandı. Duruşma salonunda sanıklar henüz getirilmeden önce izleyici kısmında ailelerin birbirlerinin fotoğraflarını çekmesi üzerine mübaşir salonda fotoğraf çekilmemesi konusunda uyarılarda bulundu. Duruma tepki gösteren Dilek İmamoğlu, "En başından beri sorun çıkartıyorsun. Sizin aileniz, çoluğunuz çocuğunuz yok mu? Siz nasıl insanlarsınız. Bir taneniz suçsuz yatsın içeride bir gece yatabiliyor musunuz bakalım. Bu insanlar bir yıldır suçsuz yere içerde" dedi.

Duruşmayı takip eden milletvekilleri de "Duruşma başlamadan uyarılacak bir durum yok" şeklinde konuştu. İzleyiciler kısmından bir yakın da "Her şey çok güzel olacak" diye seslendi. Sanıklar, izleyicilere el sallayarak karşılık verdi. İzleyiciler, kadın sanıklar yerlerine geçerken "sizi çok seviyoruz" ve  "çok özledik",  "adamsınız adam" diye seslendi.

Ramazan Gülten'in yakını "Maya, 'baba' dedi" diyerek seslendi

İzleyiciler arasında Ramazan Gülten'in bir yakını, Gülten içeri getirildiği sırada kızı Maya'nın "baba" demeye başladığını söyledi. Gülten, buna el sallayıp, yumruğunu kaldırarak gülümsedi. İzleyiciler de bu durumu alkışlarla destek verdi. Gülten'in kızı Maya'nın temmuz ayındaki doğumuna katılmasına izin verilmemişti.

Ekrem İmamoğlu salona girdiğinde ise tüm tutuklu sanıklar ayağa kalktı. Avukatların olduğu bölüme el sallayan İmamoğlu, bazı tutuklu sanıklarla tokalaşıp, sarıldı, bu sırada izleyiciler yine alkışlarla "Cumhurbaşkanı İmamoğlu" sloganı attı.

Duruşma, Ağaç A.Ş. Satın Alma Müdürü Ümit Polat'ın savunmasıyla saat 10.36'da başladı.

Kaynak: ANKA

