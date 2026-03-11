"İbb Davası"Nda Üçüncü Gün, Tutuklu İş İnsanı Bulut Aydöner'in Savunmasıyla Devam Edecek

HABER: Zuhal Çiloğlan - Esra Tokat

(İSTANBUL) - CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu 407 sanıklı İBB davasının üçüncü günü, CHP PM Üyesi Baki Aydöner'in kardeşi ve iş insanı Bulut Aydöner'in savunmasıyla devam edecek.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu 107'si tutuklu, 5'i müşteki sanık olmak üzere toplam 407 sanıklı İBB davasının üçüncü günü, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumunun karşısındaki 1 No'lu salonda devam edecek.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP yöneticileri ve sanık yakınlarının da izlediği duruşmada, dün itibarıyla iddianame özeti okundu ve sanık savunmaları alınmaya başlandı. İlk olarak eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun savunması alınan duruşma bugün de sanık savunmalarıyla devam edecek.

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti tarafından hazırlanan listeye göre bugün, CHP PM Üyesi Baki Aydöner'in kardeşi ve iş insanı Bulut Aydöner'in savunması dinlenecek.

Üçüncü gününde de yoğun güvenlik önlemleri alınan duruşmanın saat 10.00'da başlaması bekleniyor.

Dün ne olmuştu?

Duruşmanın ikinci gününde avukatlar, duruşma salonuna ikinci kez kimlik kontrolü yapılarak alınmak istenmiş. Avukatlar, duruşma salonu girişinde güvenlik güçlerini protesto etmiş ve "Savunma susmadı, susmayacak" sloganları atmıştı. Gerginlik, İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu'nun temaslarıyla aşılmıştı.

Ekrem İmamoğlu'na kürsü önlemi

İmamoğlu'nun salona alınması sonrası kürsünün önüne jandarma personeli ile önlem alınması tepki çekmişti. İmamoğlu, mahkeme başkanına, "Bu yaptığınız yüz karasıdır. Alnınıza yapıştı. Boşuna gerginlik yaratıyorsunuz. Kimden talimat alıyorsunuz?" diyerek tepki göstermişti.

İmamoğlu: "Sistemin meselesi benimle, arkadaşlarımı bırakın"

Duruşmada söz alan İmamoğlu, "Ben bu ülkenin birinci partisinin cumhurbaşkanı adayıyım. İlk seçimde iktidara gelmesi beklenen bir partinin cumhurbaşkanı adayı olarak burada bulunuyorum. Böyle bir kişinin konuşmasının engellenmesi yalnızca bu salonda değil, bütün dünyada izlenen bir yargılama açısından ciddi bir sorun yaratır. Ramazan ayında bu arkadaşlarımın evlerine dönmelerine imkan tanıyın. Bu sistemin meselesi benimle ise ben buradayım. Yargılamaya katılmaya, savunmamı yapmaya hazırım. Ancak bu insanların tutuksuz yargılanması gerekir" demişti.

Dün savunma yapan Aykut Erdoğdu ise üzerine atılı suçlamaları reddetmiş ve "Ben AK Parti'nin milletvekili, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı olsaydım aynı koşullarda aynı şartlarla, aynı iddialarla tutuklanır mıydım? Bunu 86 milyona ve size soruyorum. Herkes 'hayır' diyor. Gerçek çok açık. Ancak açık olan bir şey daha var demek ki kanun önünde eşitlik yok. İddianame 'siz bu Cumhurbaşkanı adayını seçemezsiniz' diyor. Bir milletin iradesine 'sen Ekrem İmamoğlu'nu seçemezsiniz' diyorsunuz. Artık bu dava benim davam değil, Ekrem İmamoğlu'nun da davası değil, artık bu dava 86 milyonun davası" demişti.

Ekrem İmamoğlu 105. sırada savunma yapacak

Savunma yapacak sanıkların listesine göre, 107 kişilik listenin 103. sırasında Murat Ongun, 105. sırasında Ekrem İmamoğlu, son sırada ise Fatih Keleş yer alıyor.

Duruşmaya bayram arası verilecek, Nisan ayına kadar tutuklu sanıkların savunması alınacak

Her tutuklu sanığın ardından avukatlarının beyanlarının alınacağı duruşmaya Ramazan Bayramı nedeniyle arife gününden itibaren ara verilecek. Duruşmaların Nisan ayına kadar sürmesi ve Nisan ayı sonunda ara karar verilerek tutukluluk değerlendirmesi yapılması bekleniyor.