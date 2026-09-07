İBB davasında Keskin, Çelebi ve Torun suçlamaları reddetti - Son Dakika
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İBB davasında Keskin, Çelebi ve Torun suçlamaları reddetti

İBB davasında Keskin, Çelebi ve Torun suçlamaları reddetti
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İBB davasında Selim İmamoğlu'nun ardından tutuksuz sanıklar eski Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, eski Başkan Yardımcısı İlker Çelebi ve iş insanı Mehmet Torun savunma yaptı. Üçü de haklarındaki suçlamaları reddederek beraat talep etti.

Haber: Zuhal ÇİLOĞLAN

(İSTANBUL) - İBB davasında Selim İmamoğlu'nun ardından tutuksuz sanıklar eski Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, eski Şişli Belediye Başkan Yardımcısı İlker Çelebi ve iş insanı Mehmet Torun'nun savunmasıyla devam etti.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında olduğu 51'i tutuklu 414 sanıklı İBB Davası'nın görülmesine İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi'ne inşa edilen yeni duruşma salonunda devam ediliyor.

Duruşmada Ekrem İmamoğlu'nun oğlu Mehmet Selim İmamoğlu'nun savunmasını tamamlamasının ardından eski Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin savunma yaptı.

"NE KENDİM NE DE BİR BAŞKASI ADINA MENFAAT TALEP ETTİM"

Keskin, iddianamenin 41'inci eyleminde yer alan Rotana projesinin iskan sürecinde menfaat talep edildiği iddiasını reddetti. Keskin, "Ne bahsi geçen projede ne de başka bir projede belediye işlemleriyle ilgili olarak herhangi bir kişiden kendim veya bir başkası adına menfaat talep ettim" dedi. Hakkında doğrudan bir tanık anlatımı, HTS kaydı veya başka bir delil bulunmadığını savunan Keskin, beraatini talep etti.

"GÖRÜŞME TALEP EDEN BİRİNİ KABUL EDİP İŞİMİ YAPTIĞIM İÇİN BURADAYIM"

Daha sonra eski Şişli Belediye Başkan Yardımcısı İlker Çelebi savunma yaptı. Çelebi, Medicana Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Mehmet Bozkurt'u rüşvet pazarlığı yapmak üzere Adem Altuntaş'a yönlendirdiği iddiasını reddeden Çelebi, Bozkurt ile yalnızca bir kez görüştüğünü ve görüşmede kendisine yazılı başvuru yapması gerektiğini söylediğini anlattı.

Çelebi, "Şu an benden görüşme talep eden birini görüşmeye davet edip görüştüğüm, yani işimin gereğini yaptığım için buradayım. Bundan dolayı gerçekten şaşkın ve üzgünüm" dedi.

"HAKKIMDAKİ SUÇLAMA HAYIR YAPMAK"

Savunma yapmak üzere kürsüye gelen iş insanı Mehmet Torun, Beykoz'daki otel projesinin ruhsat süreci ile Torun Center'daki tadilat işlemlerine ilişkin iddiaları reddederek, "Hakkımdaki suçlama hayır yapmak" dedi.

İBB Başkan Danışmanı Yakup Öner'in kendisinden 10 milyon dolar talep ettiğine ilişkin anlatımını doğrulayan Torun, bu talebi kabul etmediğini, daha sonra gündeme getirilen Feshane'ye yardım önerisini ise "hayır" olarak gördüğü için kabul ettiğini söyledi. Torun, söz konusu bağışın Beykoz'daki ruhsat işleminin karşılığı olmadığını savundu.

Tutuklu Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın sorularını da yanıtlayan Torun, Şahan'ın kendisinden kişisel menfaat istemediğini, kendisini belediye dışından herhangi bir kişiye yönlendirmediğini ve Şahan'dan şikayetçi olmadığını söyledi.

Ardından duruşmaya bir saat ara verildi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İBB davasında Keskin, Çelebi ve Torun suçlamaları reddetti - Son Dakika

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