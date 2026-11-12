İBB davasının 109'uncu gününde 46 tutuklu sanığın tahliye talebi görüşüldü - Son Dakika
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İBB davasının 109'uncu gününde 46 tutuklu sanığın tahliye talebi görüşüldü

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İBB davasının 109\'uncu gününde 46 tutuklu sanığın tahliye talebi görüşüldü
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İBB davasının 109\'uncu gününde 46 tutuklu sanığın tahliye talebi görüşüldü
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İBB davasının 109'uncu gününde 46'sı tutuklu 436 sanıklı davada tahliye talepleri görüşüldü. Duruşmaya verilen arada gazetecilere seslenen Ekrem İmamoğlu, 'Fikri hür, irfanı hür, sözü hür, kalemi hür gazetecileri Allah korusun' dedi.

Haber: Zuhal ÇİLOĞLAN

(İSTANBUL) - İBB davasının 109'uncu gününde duruşmaya verilen ilk arada gazetecilere seslenen Ekrem İmamoğlu, "Fikri hür, irfanı hür, sözü hür, kalemi hür gazetecileri Allah korusun" dedi.

Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 46'sı tutuklu 436 sanıklı İBB davasının 109'uncu günü, tutuklu sanıkların tahliye talepleriyle devam ediyor.

Duruşmayı, İstanbul Barosu Başkanı Ümit Kocasakal ve yönetim kurulu üyeleri de takip ediyor.

"BENİM HAYATIM BİR DEDİKODUYA KURBAN GİTTİ"

Yaklaşık 20 aydır tutuklu bulunan Ahmet Köksal'ın avukatı Duygu Eroğlu, müvekkilinin şirket ortaklığı tarihinin suçlamaya konu ihale tarihinden sonra olduğunu belirterek, "Delil yoksa şüphe yoktur, şüphe yoksa tedbir yoktur, ceza hiç yoktur" dedi. Eroğlu, tutukluluğun peşinen ödenen cezaya dönüştüğünü savunarak tahliye istedi.

"BENİMLE BİRLİKTE AİLEM DE TUTSAK"

Ahmet Köksal'ın kuzeni ve tutuklu sanık Hüseyin Köksal ise şirket gelirleriyle taşınmaz satın aldığını, para transferlerinin kaynağının belli olduğunu belirterek, "Hangi davranışımla para akladığımı bilmiyorum" dedi. Yaklaşık 20 aydır tutuklu olduğunu, ailesini haftada yalnızca bir saat camın arkasından görebildiğini anlatan Köksal, "Benimle birlikte ailem de tutsak" ifadelerini kullandı. Köksal, oğlunun lise mezuniyetine katılamadığını, 70 yaşındaki annesinin kendisini görebilmek için cezaevine geldiğini söyledi.

"HAYATIM BİR DEDİKODUYA KURBAN GİTTİ"

16 aydır tutuklu bulunan iş insanı ise Kahraman Yeşilyurt, hakkındaki suçlamaların somut delillere değil, duyuma dayalı anlatımlara dayandığını savundu. Murat Ongun'un "kasası" olduğu iddiasını reddeden Yeşilyurt, aralarında tespit edilmiş herhangi bir görüşme veya iletişim bulunmadığını söyledi. Dijital Deneyim Müzesi işi kapsamında kendisine 6 milyon lira ödeme yapıldığı iddiasını da reddeden Yeşilyurt, duruşmada işi üstlenen kişinin kendisine ödeme yapmadığını açıkladığını hatırlattı.

"Benim hayatım bir dedikoduya kurban gitti" diyen Yeşilyurt, 16 aydır ailesinden ayrı olduğunu belirterek tahliyesini istedi.

"YARGILANMAKTAN KORKMUYORUM"

İBB Basın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin de dosyada kendisi aleyhine yeni bir delil bulunmadığını belirterek tahliye talebinde bulundu. Dört aydır dosyaya yeni bir delil eklenmediğini söyleyen Çetin, "Ne bir MASAK raporu, ne bir HTS kaydı, ne bir baz kaydı, ne bir WhatsApp konuşması, ne bir mesajlaşmaya dönük tek bir kayıt bulunmaktadır" dedi.

Benzer ihale süreçleri nedeniyle yargılanan diğer bürokratların tahliye edildiğini hatırlatan Çetin, "Konu aynı konu, kamu aynı kamu, ihale aynı ihale, süreçler aynı süreçler ama bir tek ben tutukluyum, neden?" diye sordu. 64 yaşında olduğunu belirten Çetin, "Yargılanmaktan korkmuyorum. Sadece haksız yere tutuklu kalmak istemiyorum" ifadelerini kullandı.

Daha sonra duruşmaya ara verildi. Gazetecilere seslenen Ekrem İmamoğlu, "Fikri hür, irfanı hür, sözü hür, kalemi hür gazetecileri Allah korusun" dedi.

İzleyiciler daha sonra "Özgür basın susturulamaz" sloganıyla destek verdi.

Kaynak: ANKA
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