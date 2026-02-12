İBB'de Ulaşım Ücretlerine Yüzde 20 Zam

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisinde, kentte otobüs, metro, metrobüs, minibüs ve vapur gibi toplu ulaşım araçları ile taksi ve okul servislerine yüzde 20 zam yapılması tartışmaya neden oldu.

İBB Meclisi şubat ayı toplantılarının üçüncü oturumu, Meclis 2. Başkanvekili Gökhan Gümüşdağ başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.

Mecliste, kentteki otobüs, metro, metrobüs, minibüs ve vapur gibi toplu ulaşım araçları ile taksi ve okul servislerine yüzde 20 zam yapılmasını içeren "Toplu Ulaşım Ücret Tarifesi Düzenlemesi" başlıklı gündem maddesinin görüşülmesi sırasında siyasi gruplar arasında tartışma yaşandı.

"Bu zamları açıklayacak makul bir gerekçe maalesef bulamıyorsunuz"

AK Parti Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz, UKOME toplantısında toplu ulaşıma zam yapıldığı zaman asgari ücret, enflasyon ve akaryakıt üzerinden belirli parametrelerle zam yapıldığını söyledi.

Bu zam yetkisinin UKOME'den alınıp Meclise geldikten sonra İBB yönetiminin, bu esneklikle hiçbir parametre tanımaksızın kendisine göre bir değerlendirme yapıp zamları getirmeye başladığını ifade eden Türkyılmaz, şunları kaydetti:

"Sadece son 5 ay içerisinde yüzde 55 ulaşıma zam yapıldı. İETT'nin finansal durumu bu kadar iyiyse bir siyasi kurum, vatandaşın en temel ihtiyaçlarından birisi olan ulaşım konusunda son 5 ayda niye yüzde 55 zam yapar? İETT'nin bütçesinden 3 liranın 1 lirasını, siz sadece 2019'dan sonra bakım işlerine başlamış bir şirkete verdiniz. Aslında bakımın bedelini otobüslere değil, yandaşların bakımına harcadınız. Bu nedenle bu sorunu yaşıyorsunuz. İETT yönetilemez hale geldiği için bugün bu zamlara vatandaşımız maruzdur."

İBB'nin İstanbulkart'a akaryakıt ve yüksek hızlı trenden daha fazla zam yapıldığını anlatan Türkyılmaz, "Ulaşımı ilgilendiren ana etkenler üzerinden değerlendirme yaptığımızda bu zamları açıklayacak makul bir gerekçe maalesef bulamıyorsunuz. Bugün 42 liralık bir bilet fiyatıyla, özel aracınızla 12 kilometre gidebiliyorsunuz. Elektrikli araç kullanıyorum. Şu anda toplu ulaşım araçlarından çok daha ucuza Pendik'ten buraya (Fatih) gelebiliyorum. Maalesef ulaşım bu noktaya geldi." ifadelerini kullandı.

"Millete zulmetme aşamasına geçmiş bulunmaktasınız"

MHP Grup Başkanvekili Orkun Ayhan, İBB yönetiminin, zam konusunda ekonomik şartlardan, bakım onarım giderlerinden ve hayat pahalılığından bahsettiğini söyleyerek, "Bu hayat ne kadar pahalandı ki yüzde 1515'lik bir artışa sebep oldu? Artık insaf. Bu trajikomik olma durumunu geçti. Millete zulmetme aşamasına geçmiş bulunmaktasınız." dedi.

1 Nisan 2019 tarihini baz alarak dolar kuru üzerinden bugüne kadarki artışın yüzde 680 olduğunu kaydeden Ayhan, avro kuru bazında artışın yüzde 723, motorinde yüzde 805, asgari ücrette yüzde 1289, simitte ise yüzde 1042 artış olduğunu kaydetti.

Ayhan, "Siz hangi parametreleri, hangi hesapları yapıyorsunuz da yüzde 1515 gibi bir zam yapıyorsunuz?" diye sordu.

"Marmaray 13 aydır zam yapmıyor"

CHP Grup Sözcüsü Gencay Özcan, ulaşıma yapılan zam oranını, çay fiyatı üzerinden değerlendirdi.

Marmaray'a yüzde 25,49 zam yapıldığını anlatan Özcan, "Yüzde 25,49 zammı yapmayın, geri alın, Marmaray'ı kullanan insanlar da size dua etsin. Hadi yapmayın." diye konuştu.

Bunun üzerine tekrar söz alan Türkyılmaz, "'Marmaray yüzde 25,49 yapıyor.' dedi, büyük uyanıklık. 'Bakın biz yüzde 20 yapıyoruz, Marmaray yüzde 25 yapıyor.' diyor fakat Marmaray'ın ücretinin kaç olduğunu söylemiyor. Marmaray, 13 aydır zam yapmıyor. Siz sadece son 5 ayda yüzde 55 zam yaptınız, Marmaray 13 aydır zam yapmıyor. Bugün yüzde 25 zamla 34 liraya çıkıyor, siz 42 liraya çıkarttınız. Bizim size teklifimiz şudur. İstanbullular, İETT'de ayrı, Marmaray'da ayrı ödemesinler. Gelin 34 lirada bütün ücretler yeknesak, tek bir uygulamaya geçelim." ifadelerini kullandı.

Özcan ise 34 liralık teklifi için, Kocaeli'nde biletin 35 lira olduğunu ve bu uygulamanın oradan başlaması gerektiğini dile getirdi.

Bunun üzerine Cumhur İttifakı grubu tarafından, İstanbulkart ile Marmaray ücretinin ilk basımda 34 lira olması için aykırı teklif sunuldu.

Mecliste yapılan oylamada aykırı teklif, CHP'li üyelerin oylarıyla reddedildi.

"Bu yüzde 20 bile olsa bu artış zorunlu nedenlerden yapılmıştır"

CHP Grup Başkanvekili Ülkü İnanlı, bugün iki tane toplu ulaşım ücret tarifesinin uygulandığını, İBB'nin toplu ulaşım için yüzde 20, TCDD'nin ise Marmaray için getirdiği zam oranının yüzde 25 olduğunu dile getirdi.

İnanlı, "Zam yapmayı kimse istemez. Bu yüzde 20 bile olsa bu artış zorunlu nedenlerden yapılmıştır." dedi.

Mecliste daha sonra başka kişilere söz verilmemesi tepkiye neden oldu.