İstanbul'da Sosyal Yardımlar Genişliyor: Asgari Ücretli 100 Bin Haneye 2.500 Lira Destek
İstanbul'da Sosyal Yardımlar Genişliyor: Asgari Ücretli 100 Bin Haneye 2.500 Lira Destek

13.04.2026 11:38  Güncelleme: 12:41
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, asgari ücretli vatandaşların mutfak masraflarını karşılamak için 'Asgari Ücretli Pazar Desteği' projesini başlattı. 100 bin haneye hane başı 2.500 TL destek sağlanacak.

(İSTANBUL) İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) sosyal destek paketlerine bir yenisini daha ekliyor. İBB, şimdi de asgari ücretli vatandaşların mutfak masraflarına katkı sunmak amacıyla "Asgari Ücretli Pazar Desteği" uygulamasını başlatıyor. İBB Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından koordine edilen proje kapsamında, başvurusu onaylanan 100 bin haneye hane başı 2.500 TL destek sağlanacak.

İBB, ekonomik koşulların zorluklarını göğüsleyen vatandaşlara yönelik projelerine bir yenisini ekleyerek, asgari ücretle çalışan İstanbullular için harekete geçti. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun vaatleri arasında yer alan "Asgari Ücretli Pazar Desteği" projesi, aile bütçelerine doğrudan katkı sağlamayı hedefliyor.

Başvurular 14 Nisan'da başlıyor

İBB yetkililerinden edinilen bilgiye göre, Sosyal Hizmetler Müdürlüğü eliyle yapılacak destek programı, 14 Nisan 2026 (yarın) Salı günü itibarıyla başvurulara açılıyor. Uygulamadan yararlanmak isteyen asgari ücretli çalışanların, hane içerisinde başka bir gelir kaynağının bulunmaması şartı aranacak. Toplamda 100 bin haneye ulaşması planlanan destek, dar gelirli vatandaşların pazar harcamalarını kolaylaştırmayı amaçlıyor.

Başvuru şartları ve yöntemleri

Sosyal yardım ağını şeffaf ve erişilebilir yöntemlerle genişletmeye devam eden İBB, "Asgari Ücretli Pazar Desteği" uygulamasına başvuruları sosyalyardim.ibb.gov.tr ve Alo 153 Çözüm Merkezi üzerinden alacak. Bu kapsamda, T.C. vatandaşı olan, 18 yaş ve üstünde bulunan, İstanbul'da ikamet eden, asgari ücretle çalışan ve hane içerisinde başka bir gelir kaynağı bulunmayan İstanbullular başvurularını gerçekleştirebilecekler.

Kaynak: ANKA

