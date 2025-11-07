İBB'den Çocuklar İçin Zengin Etkinlik Programı

(İSTANBUL)- İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), ara tatil döneminde çocukların gelişimini destekleyecek ve onlara unutulmaz anlar yaşatacak zengin bir etkinlik programı sunuyor.

İBB Kültür'ün 5. Uluslararası Çocuk Hakları Festivali başta olmak üzere Miniatürk ve Panorama 1453 Tarih Müzesi'ndeki atölye ve sahne performansları, çocukları sanatla, eğlenceyle, kültürle ve haklarıyla buluşturuyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, (İBB) Kasım ara tatilini çocuklar için hem eğitici hem de eğlenceli hale getiriyor. 5. Uluslararası Çocuk Hakları Festivali, yüzlerce farklı etkinliği İstanbul'un dört bir yanındaki kültür merkezlerine yayarken, İstanbul Kitapçısı Miniatürk Şubesi ve Panorama 1453 Tarih Müzesi de özel atölye ve gösterilerle çocukları ağırlayacak. 18 yaş altı T.C. vatandaşları Miniatürk'ü ücretsiz ziyaret edebilecek. Sanattan bilime, yaratıcı dramadan hak bilincine kadar uzanan bu geniş yelpazedeki ücretsiz etkinlikler, çocukların tatilini nitelikli bir öğrenme ve eğlence deneyimine dönüştürecek.

"5. Uluslararası çocuk hakları festivali başlıyor"

İBB Kültür Dairesi Başkanlığı tarafından 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü kapsamında düzenlenen 5. Uluslararası Çocuk Hakları Festivali, 11-23 Kasım 2025 tarihleri arasında 5. kez çocuklarla buluşuyor. Temel amacı çocuk haklarının bilinirliğini artırmak ve İstanbul'u çocuk dostu bir şehir yapma hedefine katkıda bulunmak olan festival, Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme'nin dört temel ilkesini (ayrım gözetmeme, çocuğun yüksek yararı, yaşama ve gelişme hakkı, katılım hakkı) merkeze alıyor.

"Sanat ve eğlence dolu zengin içerik"

İBB Kültür'ün ev sahipliğinde; İBB Orkestralar Şube Müdürlüğü, İBB Turizm Şube Müdürlüğü, İBB Çocuk, İBB Sağlık, İBB Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü, Oyun İstanbul, İSTON A.Ş., Enstitü İstanbul İSMEK işbirliğiyle düzenlenen festival programında çocuklar; yaratıcı drama, dans, yaratıcı yazarlık, resim, kostüm, felsefe ve müzik atölyeleri gibi birçok farklı alanda kendilerini geliştirme fırsatı bulacaklar. Ayrıca tiyatro, sinema filmleri, Karagöz oyunu, masal anlatımı ve çocuk şarkıları konserleri ile doyasıya eğlenecekler. Etkinlikler, Artİstanbul Feshane, Bulgur Palas, Çubuklu Silolar gibi şehrin önde gelen mekanlarında ve çeşitli İBB Kültür Merkezlerinde gerçekleşecek.

"Deprem bölgesinden iyileştiren hikayeler sergisi"

Festival kapsamında, Çocuk ve Gençlik Yayınları Derneği'nin organize ettiği "İyileştiren Hikayeler" sergisi sanatseverlerle buluşacak. Sergi, 6 Şubat depremi sonrasında Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesindeki çocukların Photovoice tekniğiyle kendi hikayelerini anlatan fotoğraf ve yazılı eserlerinden oluşuyor. Sergi, çocukların gözünden kültürel değerlere ve su kıtlığına dair toplumsal farkındalık yaratmayı hedefliyor.

"Miniatürk ve Panorama 1453'te özel atölyeler"

Ara tatilde çocuklar Miniatürk'te hem eğlenecek hem öğrenecek. İstanbul Kitapçısı Miniatürk Şubesi, çocukların tatil döneminde kültürel bir ortamda nitelikli zaman geçirmelerini sağlamak amacıyla üç ayrı atölye etkinliğine ev sahipliği yapacak. Çocukların öğrenme, yaratıcılık ve kültürel farkındalık becerilerini desteklemeyi hedefleyen etkinlikler, Yapı Kredi Yayınları ve Tekir Kitap iş birliğiyle düzenlenecek. Yaratıcı okuma, finansal farkındalık ve dilin eğlenceli dünyasına odaklanan atölyeler, alanında deneyimli eğitmenlerin rehberliğinde gerçekleştirilecek.