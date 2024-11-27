İBB'den Kadın Öğrencilere Sertifika Töreni - Son Dakika
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İBB'den Kadın Öğrencilere Sertifika Töreni

İBB\'den Kadın Öğrencilere Sertifika Töreni

İBB, raylı ulaşım sistemleri eğitimi alan 400 kız öğrenciye sertifika verdi. İmamoğlu, kadın istihdamına vurgu yaptı.

27.11.2024 18:47
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İstanbul Büyükşehir Belediyesince (İBB), "Kent İçi Raylı Ulaşım Sistemlerinde İnsan Sermayesinin Geliştirilmesi Projesi" kapsamında hazırlanan sertifika programını başarıyla tamamlayan kız öğrenciler için sertifika töreni yapıldı.

Beşiktaş Mustafa Kemal Kültür Merkezi'ndeki törende konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, görev süreleri içerisinde kadın istihdamını çok önemsediklerini ve bu kapsamda eğitim programları düzenlediklerini söyledi.

İBB ve iştiraklerinde kadın çalışan sayısını önemli ölçüde artırdıklarını dile getiren İmamoğlu, şöyle konuştu:

"Hızlı bir kırsaldan kente göç yaşadık. Bir anda şehir yaşamı içerisinde istihdamda kadın bir ölçüde geri düştü. Bu yönüyle, bu ara mesafede yeterince uyumlu olamadık. Yeterince hızlı davranamadık. Bugün kadının istihdamdaki yeri ne yazık ki yüzde 30'larda. Dolayısıyla bu çok düşük bir rakam. Bu bağlamda önemli adımlar atıyoruz. Hızlı olmalıyız."

İmamoğlu, İBB'de 5 yılda kadın yönetici sayısını 3 kat artırdıklarını ifade etti.

Kadın erkek eşitliğine değinen İmamoğlu, "Eşitlik demek, demokrasi demek, Cumhuriyet demek. Bugün beraber yaşadığımız bu güzel coğrafyada eşitliği sağladığımız zaman, demokrasiyi sağladığımız zaman, Cumhuriyet'i çok güçlü hale getirebilir, çok dayanıklı, çok güçlü bir toplum olabiliriz." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından, eğitim sonunda başarılı olan öğrencilere sertifikaları takdim edildi.

Sertifika programı

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) işbirliğiyle, Metro İstanbul ve Beykoz Üniversitesi tarafından, "Kent İçi Raylı Ulaşım Sistemlerinde İnsan Sermayesinin Geliştirilmesi Projesi" kapsamında hazırlanan ücretsiz sertifika programını başarıyla tamamlayan 400 kız öğrenci mezun oldu.

Meslek liselerinin 3. ve 4. sınıflarında okuyan öğrenciler, raylı sistemler teknolojisinden uygulamalı atölyelere kadar, toplam 6 gün süren çeşitli eğitimlere katılarak, ulusal geçerliliği olan e-devlet onaylı sertifikalarını almaya hak kazandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İBB'den Kadın Öğrencilere Sertifika Töreni - Son Dakika

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