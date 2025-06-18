İBB'den Karne Şenliği: Renkli Etkinliklerle Dolu Bir Tatil Başlangıcı

(İSTANBUL) – İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 2024-2025 eğitim öğretim yılının sona ermesiyle karnesini alacak öğrenciler için birbirinden renkli etkinliklerin yer aldığı Karne Şenliği düzenliyor. 21-22 Haziran günlerinde Kemerburgaz Kent Ormanı'nda yapılacak şenlikte çocuklar, atölyelerden tiyatroya, dans gösterilerinden sokak sanatlarına kadar çeşitli etkinliklerle eğlenme imkanı bulacak.

İBB, Karne Şenliği'nin yanı sıra Miniatürk ve Dijital Deneyim Merkezi'nde düzenlenecek atölyeler ile çocuklara hem eğlenceli hem öğretici bir tatil başlangıcı sunacak. 21 Haziran Cumartesi günü bu iki noktada 18 yaş altı çocuklar müzeleri ücretsiz gezebilecek.

İstanbul Kitapçısı'ndan da karne alan öğrencilere özel bir kampanya sunuldu. 20-27 Haziran günleri arasında İstanbul Kitapçısı mağazalarında satışa sunulan tüm çocuk kitaplarında yüzde 25 indirim uygulanacak.

"Kemerburgaz'da renkli şenlik"

Kemerburgaz Kent Ormanı'nda 21-22 Haziran günlerinde düzenlenecek Karne Şenliği'nde saat 13.00'ten itibaren kukla, palyaço ve akrobat gösterilerinin yanı sıra, çeşitli sanat atölyeleri, şişme oyun alanları, dans performansları, tiyatro gösterileri ve karaoke etkinlikleri düzenlenecek.

Atölye programında ise taş boyamadan kukla yapımına, ileri dönüşüm oyuncak tasarımından origamiye kadar pek çok yaratıcı çalışma çocukları bekliyor.

"Miniatürk ve Dijital Deneyim Merkezi'nde ücretsiz atölyeler"

Miniatürk'te 21 Haziran Cumartesi günü 14.00-17.00 saatleri arasında marakas yapımı, slime ve oyuncak boyama atölyeleri düzenlenecek. Aynı gün Dijital Deneyim Merkezi'nde ise takı tasarımı, oyun hamuru modelleme ve seramik boyama atölyeleri yapılacak.

Bu merkezlere 21 Haziran günü girişler, 18 yaş altı çocuklar için Radar Türkiye uygulaması üzerinden alınan QR kod ve kimlik ibrazıyla ücretsiz olacak.

" Beltur'dan tatil sürprizi"

İBB iştiraki Beltur da 20–30 Haziran günleri arasında geçerli olmak üzere, Büyükada Oteli'nde yapılacak rezervasyonlarda 7–12 yaş arası çocuk misafirler için ücretsiz konaklama imkanı sunacak. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0 (216) 222 28 28 numaralı telefon veya [email protected] adresinden iletişime geçilebilecek.

Karne Şenliği etkinlik programı şöyle:

21 Haziran 2025 Cumartesi

-13.00 Kukla Gösterisi

-13.30 İllüzyon Gösterisi

-14.00 Palyaço Gösterisi

-15.00 Akrobat Gösterisi

-15.30 Pantomim

-16.00 Neşeli Baloncuklar

-16.30 Dans Performansı

-17.00 Yarışmalar

-17.30 Tiyatro Gösterisi -

-18.00 Karaoke

-13.00-19.00 Sokak Sanatları

-13.00-19.00 Sosis Balon Katlama, Yüz Boyama

-13.00-19.00 Şişme Oyun Alanları

-13.30 Origami Atölyesi (21 Haziran)/ 13.30 Taş Boyama (22 Haziran)

-13.00-19.00 Maskot Bando Ekibi

-14.30 Kendi Enstrümanımı Yapıyorum Atölyesi (21 Haziran)/ 14.30 Hayvan Figürlü Maske Yapım Atölyesi (22 Haziran)

-15.30 Kukla Yapım Atölyesi (21 Haziran)/ 15.30 Sulu Boya Atölyesi (22 Haziran)

-16.30 Hayvan Figürlü Maske Yapım Atölyesi (21 Haziran)/ 16.30 İleri Dönüşüm Oyuncak Atölyesi (22 Haziran)

Miniatürk programı:

21 Haziran 2025/ Cumartesi

-14.00- 15. 00 Marakas Yapım Atölyesi

-15.00 – 16.00 Slime Atölyesi

-16.00 – 17.00 Oyuncak Boyama Atölyesi

Dijital Deneyim Merkezi

21 Haziran 2025/ Cumartesi

-14.00 – 15.00 Takı tasarım

-15.00 – 16.00 Oyun hamuru modelleme

-16.00 – 17.00 Seramik boyama