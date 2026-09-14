İBB'den okul trafiğine 3 bin 933 ilave sefer hamlesi - Son Dakika
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İBB'den okul trafiğine 3 bin 933 ilave sefer hamlesi

İBB\'den okul trafiğine 3 bin 933 ilave sefer hamlesi
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İBB Başkanvekili Nuri Aslan, 2026-2027 eğitim-öğretim yılının başlamasıyla İstanbul'da trafik yoğunluğuna karşı alınan tedbirleri AKOM'da değerlendirdi. Aslan, kent genelinde toplu ulaşıma 3 bin 933 ilave sefer düzenlendiğini ve 94 İSPARK otoparkının okul servislerine ücretsiz açıldığını belirtti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanvekili Nuri Aslan, 2026-2027 eğitim-öğretim yılının başlamasıyla kent genelinde yaşanabilecek trafik yoğunluğuna karşı alınan tedbirleri Afet Koordinasyon Merkezi'nde (AKOM) değerlendirdi.

Aslan, sabahın erken saatlerinde AKOM'da düzenlenen koordinasyon toplantısına katılarak İstanbul'daki trafik, ulaşım ve saha çalışmalarına ilişkin yürütülen hazırlıklar hakkında bilgi aldı.

Kent genelindeki ulaşım hareketliliğinin ele alındığı toplantıda, okulların açılmasıyla birlikte özellikle ana arterler, okul çevreleri ve toplu ulaşım hatlarında oluşabilecek yoğunluğa karşı alınan önlemler değerlendirildi.

Aslan, burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada, İstanbul'da bugün 2 milyon 951 bin 685 öğrenci ve 171 bin 262 öğretmenin yeni eğitim ve öğretim yılına başladığını kaydederek, şunları söyledi:

"İstanbul trafiğini kent içi kameralarımızla anlık olarak takip edecek, herhangi bir noktada yaşanabilecek olumsuzluklara hızla müdahale edeceğiz. Bugün yaklaşık 18 bin okul servisi trafiğe çıkıyor ve yaklaşık 300 bin öğrencimizi okullarına taşıyor. Biz de çocuklarımızın okullarına güvenle ulaşması, velilerimizin işlerine yetişmesi ve İstanbul trafiğinin sağlıklı biçimde işlemesi için bütün hazırlıklarımızı tamamladık. Toplu ulaşım kapasitemizi de önemli ölçüde artırdık. İETT otobüslerimiz 2 bin 768, metrobüsümüz 653, Metro İstanbul ise 512 ilave sefer gerçekleştiriyor. Yani bugün toplamda 3 bin 933 ilave sefer düzenliyoruz. Bu ilave kapasite ile 790 bin 830 yolcumuzu toplu ulaşıma yönlendirmeyi ve 671 bin 809 özel aracın trafiğe çıkmasının önüne geçmeyi hedefliyoruz. Deniz ulaşımında da tedbirlerimizi aldık."

Şehir hatlarında da ek seferler yapıldığını ifade eden Aslan, "Sirkeci-Harem hattında yaya yolcularımız ücretsiz seyahat ediyor. İlk 2 gün boyunca okul servis araçlarımıza, arabalı vapurlarda geçiş önceliği sağlıyoruz. Ayrıca okul çevrelerindeki 94 İSPARK otoparkımızı toplam 18 bin 722 araçlık kapasitesiyle okul servislerine bugün ücretsiz olarak açtık. Okulların açıldığı hafta boyunca şantiyelerimizde çalışmaları durdurduk. Okul çevresinde trafik akışını etkileyebilecek düzenekleri kaldırdık. Zorunlu olarak devam etmesi gereken işleri ise gece 22.00 ile sabah 05.00 arasındaki gece vardiyasında yapacağız." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İBB'den okul trafiğine 3 bin 933 ilave sefer hamlesi - Son Dakika

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