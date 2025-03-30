İBB'den Ramazan Bayramı'na Özel Özgürlük ve Demokrasi Şenliği - Son Dakika
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İBB'den Ramazan Bayramı'na Özel Özgürlük ve Demokrasi Şenliği

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı'na özel olarak düzenlediği 'Özgürlük ve Demokrasi Şenliği' ile 9 gün sürecek etkinlik takvimine başladı. Çocuklara yönelik çeşitli aktivitelerin yanı sıra akşamları söyleşi ve konserler bir araya getirilecek.

30.03.2025 16:16  Güncelleme: 16:50
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(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Ramazan Bayramı tatiline özel düzenlediği "Özgürlük ve Demokrasi Şenliği" ile 9 gün sürecek kapsamlı bir etkinlik takvimine başladı. Bugünden itibaren 6 Nisan'a kadar, başta Saraçhane İBB Yerleşkesi olmak üzere İBB'ye ait birçok mekanda bayram coşkusu gün boyu süren etkinliklerle yaşanacak.

Şenliğin ilk gününde Saraçhane Parkı, çocuklara yönelik faaliyetlerle renklendi. Oyun parkurlarından illüzyon gösterilerine, kukla tiyatrosundan atölye çalışmalarına kadar birçok içerikle çocuklar hem eğlendi hem öğrendi. "Doğa Dedektifleri", "İleri Dönüşüm", "Demokrasi", "Eşit Haklar" gibi atölyelere çocuklar yoğun katılım gösterirken, Karagöz ve kukla gösterileri, masal anlatımları ve animasyon ekipleriyle gün boyunca renkli bir atmosfer hakim oldu. Geleneksel bayram lezzetlerinden pamuk şekeri, kağıt helva, patlamış mısır ve nostaljik şekerler de katılımcılara ikram edildi.

"Saraçhane'de akşamlar söyleşi ve konserle taçlanıyor"

Gündüz çocuklara özel etkinliklerle başlayan bayram şenliği, akşam saatlerinde İstanbulluları kültür ve sanatla buluşturacak. Etkinlikler Saraçhane Binası önünde gerçekleştirilecek.

Tüm etkinlikler halka açık ve ücretsiz olarak düzenlenecek. İBB'nin "Özgürlük ve Demokrasi Şenliği", Ramazan Bayramı boyunca İstanbullulara kültür, sanat, eğlence ve dayanışma dolu bir bayram yaşatmayı sürdürecek.

30 Mart Pazar Programı:

19.00: Söyleşi – İlber Ortaylı & Pelin Batu: Nerede O Eski Bayramlar?

20.15: CRR Türk Müziği Topluluğu – Konser

21.30: Sufle – Konser

31 Mart Pazartesi Programı:

19.00: Söyleşi – Dünden Bugüne Bayram Sofraları

Konuşmacı: Vedat Başaran, Moderatör: Rıza Sönmez

20.15: Kolektif İstanbul – Konser

21.30: Kamufle – Konser

1 Nisan Salı Programı:

19.00: Söyleşi – Bayramın Tadı: Kahve, Lokum, Şekerlemeler

Konuşmacı: A. Çağrı Başkurt, Moderatör: Aliye Gümüş

20.15: Çağlar Fidan & Derya Türkan – Konser

21.30: Ezgi Aktan – Konser

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İBB'den Ramazan Bayramı'na Özel Özgürlük ve Demokrasi Şenliği - Son Dakika

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