İBB\'den Temiz Okul Projesi: Haftada 180 Okula Temizlik Hizmeti

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(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), öğrencilerin temiz ve sağlıklı bir ortamda eğitim görmelerine destek sağlamak amacıyla "İBB Temiz Okul Projesi" başlattı. İBB'nin mobil temizlik ekibi ile haftada toplam 180 okula temizlik hizmeti verilecek. Temizlik personelinin yetersiz olduğu belirlenen okullardan başlanarak, öncelikli olarak devlet okullarından gelen talepler işleme alınacak.

İBB, uygulamaya koyduğu "Temiz Okul Ekibi" ile talep eden okullara, profesyonel temizlik desteği sunacak. Öğrencilerin sağlıklı bir ortamda öğrenim görmelerini teşvik etmeyi ve okul hijyenini artırmayı hedefleyen proje kapsamında görevlendirilen ekip, sınıflardan ortak alanlara kadar okul binalarına temizlik hizmeti sağlıyor.

"İlk etapta 80 temizlik personeli görevlendirildi"

Konuya ilişkin İBB'den yapılan açıklamaya göre, okullara verilecek temizlik hizmeti kapsamında ilk etapta 80 temizlik personeli görevlendirildi. Hafta içi dört mobil ekip ile öğrencilerin derste oldukları saatlerde ıslak zeminler ile tuvaletlerin temizliği yapılacak. Bu çalışmayla günde 16, haftada 80 okulun ıslak zemin temizliği gerçekleştirilecek. Geriye kalan 6 mobil ekip ile hafta içi derslerden sonra akşam saatlerinde haftada 60 okulda genel temizlik yapılacak.

"Haftada 180 okula temizlik hizmeti verilecek"

Yapılan plana göre, hafta sonu 10 mobil ekibin tamamı okullarda genel temizlik yapmak için çalışmalarını yürütecek. Her bir mobil ekip günde 2 okulun temizliğini yapacak. Bu planlama ile haftada toplam 180 okula temizlik hizmeti verilecek. Eğitim öğretim yılı boyunca okullarda toplam 39 haftada (ara tatiller dahil) 7 bin 20 seans temizlik hizmeti gerçekleştirilecek.

"Çapraz bulaşmanın önlenmesi için tüm alanlar baştan sona temizlenecek"

İBB Gençlik Hizmetleri Şube Müdürlüğü Gençlik Hizmetleri Şefi Can Ak, "Her kademeden devlet okulunda, temiz okul projesi kapsamında, haftanın 7 günü, ders saatleri içinde ve dışında temizlik işlemlerini başlattık. Haftada 180 okulun tuvaletleri, koridorları, sıraları, sınıfları, varsa spor salonu ve bahçe gibi alanlar baştan sona temizleniyor" açıklamasında bulundu.

İBB Boğaziçi Yönetim Operasyon Müdürü Gökhan Parlak da İBB olarak temizlik ve hijyen hareketi başlatıldığını, tüm planlamaların yapıldığını belirterek, "Okullarda en önemli şey çapraz bulaşma, yani tuvaletlerden çıkan kişilerin farklı yerlere mikrop bulaştırması. Bunun önüne geçmek için çeşitli renk kodlarıyla, temizlik bezleriyle ve moplarıyla, temizlik malzemeleriyle temizliğimizi gerçekleştiriyoruz. Okullarda profesyonel bir temizlik hizmeti veriliyor ki onların gelecekleri de bu sınıflar gibi parlak ve temiz olsun" dedi.

Talepler, İBB Temiz Okul hattı üzerinden (0212) 455 33 33 numaralı telefondan ve yazılı olarak da okullardan alınacak. Temizlik personelinin yetersiz olduğu belirlenen okullardan başlanarak, öncelikli olarak devlet okullarının talepleri işleme konulacak.