İBB'den Ulaşım Kredileri Açıklaması: İddialar Yalanlandı - Son Dakika
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İBB'den Ulaşım Kredileri Açıklaması: İddialar Yalanlandı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ulaşıma verilen kredilerin kullanılmadığına dair iddialar, İBB kaynakları tarafından yalanlandı. Projelerin ilerleyişinin devam ettiği belirtildi.

25.03.2025 11:17  Güncelleme: 12:12
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(İSTANBUL) İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e teşekkür ettiği ulaşım kredilerinin kullanılmadığı ve metro araçlarının alınmadığı iddiası yalanlandı. İBB kaynakları, söz konusu kredilerin belirlenen projeler için kullanıldığını ve çalışmaların planlandığı şekilde sürdüğünü bildirdi.

İBB'den yapılan bilgilendirmede, "metro kredilerinin kullanılmadığı" iddiasının gerçeği yansıtmadığı belirtildi. İBB kaynakları, söz konusu kredilerin belirlenen projeler için kullanıldığını ve çalışmaların planlandığı şekilde sürdüğünü açıkladı.

Bilgiledirmeye göre, Ekrem İmamoğlu'nin, 18 Eylül 2023 tarihinde yaptığı sosyal medya paylaşımında ulaşım yatırımlarına verilen kredi onayı için teşekkür ettiği, kredinin kullanım alanlarının kamuoyuyla açıkça, şeffaf biçimde paylaşıldığı ve projelerde ilerlemenin planlandığı şekilde sürdüğü kaydedildi.

Bilgilendirmeye göre projelerde son durum şöyle:

M7 Mahmutbey- Esenyurt Metro Hattı:

Mahmutbey- Küçükçekmece arasındaki 7 kilometrelik ilk etapta fiziki ilerleme oranı %50,5'e ulaştı. Hattın 2027 yılı sonunda hizmete açılması hedefleniyor.

M12 Ümraniye-Ataşehir-Göztepe Metrosu (300 Metro Aracı):

2023 yılında alınan krediyle sipariş edilen metro araçlarının üretimi Sakarya'daki fabrikada başladı. İlk 10 setin 2025 yılında teslim edilmesi planlanıyor.

M4 Kadıköy- Sabiha Gökçen Havalimanı Metrosu (100 Metro Aracı):

Temmuz 2023'te 5,1 milyar TL'lik sözleşme imzalandı. İlk 4 setin Ocak 2026'da teslim edilmesi, tüm araçların ise Ocak 2027'ye kadar tamamlanması öngörülüyor.

T4 Topkapı-Mescid-i Selam Tramvayı (34 Tramvay Aracı):

Mayıs 2023'te imzalanan sözleşmenin ardından, 4 Aralık 2024'te şase üretimi başladı. Araçların tamamı %100 yerli mühendislik ürünü olacak.

Kaynak: ANKA

Ekrem İmamoğlu, İstanbul, Politika, Ekonomi, Ulaşım, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İBB'den Ulaşım Kredileri Açıklaması: İddialar Yalanlandı - Son Dakika

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