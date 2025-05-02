İBB'den Ülke TV'ye Tepki: 'Yalanlar ve Gerçekler' Açıklandı - Son Dakika
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İBB'den Ülke TV'ye Tepki: 'Yalanlar ve Gerçekler' Açıklandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ülke TV'nin Genel Müdür Şafak Başa'nın Ekrem İmamoğlu hakkında yaptığı haberin yanlış olduğunu belirterek, yasadışı bir emir verilmediğine dair ifadesini paylaştı. İBB, hukuki işlemlerin başlatıldığını da duyurdu.

02.05.2025 16:35  Güncelleme: 18:14
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(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Ülke TV'nin İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa'nın Ekrem İmamoğlu hakkında "Şikayetçiyim" dediği iddiasına ilişkin haberiyle ilgili "Emniyet ifadesindeki beyanı açıktır. 'Sayın Ekrem İmamoğlu, meslek hayatımda en rahat çalıştığım, kariyere ve kurumsal bilgiye önem veren bir belediye başkanıdır. Allah şahittir ki, genel müdür olarak şahsıma hiçbir zaman kanunsuz bir emir vermemiştir' demiştir. Bu ifade ortadayken 'Şikayetçiyim' başlığıyla yayın yapmak sadece etik dışıdeğil açıkça halkı yanıltma ve itibar suikastı girişimidir" açıklamasını yaptı. Açıklamada, Ülke TV ile ilgili gerekli hukuki işlemlerin başlatıldığı belirtildi.

İBB, "Yalanlar ve Gerçekler" başlıklı açıklamalarını sürdürüyor. İBB'den bugün yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Yalan: Ülke TV haber bülteninde İSKİ Genel Müdürü Doç. Dr. Şafak Başa'nın emniyet ifadesinde "Ekrem İmamoğlu ve ekibinden şikayetçiyim" dediğini iddia etmesi, bunu hem haber metninde hem de ekran alt yazısında (KJ) kullanması yalanı.

Gerçek: İSKİ Genel Müdürü Doç. Dr. Şafak Başa, emniyet ifadesindeki beyanı açıktır. "Sayın Ekrem İmamoğlu, meslek hayatımda en rahat çalıştığım, kariyere ve kurumsal bilgiye önem veren bir belediye başkanıdır. Allah şahittir ki, genel müdür olarak şahsıma hiçbir zaman kanunsuz bir emir vermemiştir" demiştir.

Bu ifade ortadayken "Şikayetçiyim" başlığıyla yayın yapmak, sadece etik dışı değil açıkça halkı yanıltma ve itibar suikastı girişimidir. Gazetecilik değil, propagandadır. Bilinçli ve kasıtlı olarak kamuoyunu yanıltmak, suçtur.

Bu ağır çarpıtma nedeniyle Ülke TV hakkında yalan haber ve kişilik haklarına saldırı gerekçesiyle gerekli tüm hukuki işlemler başlatılmıştır. Gerçeği çarpıtan, kamu görevlilerinin ifadelerini bile isteye tersine çeviren hiçbir medya kuruluşu bu yalanlarının hesabını vermekten kaçamayacaktır.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İBB'den Ülke TV'ye Tepki: 'Yalanlar ve Gerçekler' Açıklandı - Son Dakika

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