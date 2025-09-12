Yediemin otopark ve araç çekme ücretlerine yüzde 55\'e varan zam

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi eylül ayı toplantılarının üçüncü oturumu Meclis 2. Başkanvekili Gökhan Gümüşdağ başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.

YEDİEMİN OTOPARK ÜCRETLERİNE YÜZDE 55,55'E VARAN ZAM

Mecliste, "Yediemin Otopark ve Çekici Ücret Tarifesi" başlıklı madde de gündeme geldi. Bu kapsamda, yediemin otopark ve araç çekme ücretlerine yüzde 42,60 ila 55,55 zam yapılması teklif edildi.

Yediemin otoparklarının günlük ücret tarifesinin motosikletlerde 65 liradan 100 liraya, otomobillerde 120 liradan 200 liraya, kamyonet, arazi taşıtı, minibüslerde 155 liradan 230 liraya, kamyon ve otobüslerde 230 liradan 350 liraya, iş makinelerinde ise 300 liradan 450 liraya çıkarılması talep edildi.

ARAÇ ÇEKME ÜCRETİNE YÜZDE 48,15 ZAM

Ayrıca araç çekme ücretinin yüzde 48,15 zamla 1215 liradan 1800 liraya, 5 kilometreye kadar mesafede özel taşıma ücretinin 1215 liradan 1800 liraya, ilave kilometre ücretinin ise 45 liradan 70 liraya yükseltilmesi istendi.

OY BİRLİĞİYLE KABUL EDİLDİ

Mecliste yapılan oylamada, "Yediemin Otopark ve Çekici Ücret Tarifesi" oy birliğiyle kabul edildi.