Yediemin otopark ve araç çekme ücretlerine yüzde 55'e varan zam

Yediemin otopark ve araç çekme ücretlerine yüzde 55\'e varan zam
12.09.2025 19:00
Yediemin otopark ve araç çekme ücretlerine yüzde 55\'e varan zam
Haber Videosu

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde yediemin otopark ve araç çekme ücretlerine yüzde 42,60 ila 55,55 zam yapılmasına karar verildi. Buna göre, günlük ücret tarifesi motosikletlerde 65 liradan 100 liraya, otomobillerde ise 120 liradan 200 liraya çıkarıldı. Aynı otoparklarda araç çekme ücreti de yüzde 48,15 zamla 1215 liradan 1800 liraya yükseltildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi eylül ayı toplantılarının üçüncü oturumu Meclis 2. Başkanvekili Gökhan Gümüşdağ başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.

YEDİEMİN OTOPARK ÜCRETLERİNE YÜZDE 55,55'E VARAN ZAM

Mecliste, "Yediemin Otopark ve Çekici Ücret Tarifesi" başlıklı madde de gündeme geldi. Bu kapsamda, yediemin otopark ve araç çekme ücretlerine yüzde 42,60 ila 55,55 zam yapılması teklif edildi.

İBB Meclisi, Yediemin Otopark ve Araç Çekme Ücretlerine Zam Yaptı

Yediemin otoparklarının günlük ücret tarifesinin motosikletlerde 65 liradan 100 liraya, otomobillerde 120 liradan 200 liraya, kamyonet, arazi taşıtı, minibüslerde 155 liradan 230 liraya, kamyon ve otobüslerde 230 liradan 350 liraya, iş makinelerinde ise 300 liradan 450 liraya çıkarılması talep edildi.

İBB Meclisi, Yediemin Otopark ve Araç Çekme Ücretlerine Zam Yaptı

ARAÇ ÇEKME ÜCRETİNE YÜZDE 48,15 ZAM

Ayrıca araç çekme ücretinin yüzde 48,15 zamla 1215 liradan 1800 liraya, 5 kilometreye kadar mesafede özel taşıma ücretinin 1215 liradan 1800 liraya, ilave kilometre ücretinin ise 45 liradan 70 liraya yükseltilmesi istendi.

İBB Meclisi, Yediemin Otopark ve Araç Çekme Ücretlerine Zam Yaptı

OY BİRLİĞİYLE KABUL EDİLDİ

Mecliste yapılan oylamada, "Yediemin Otopark ve Çekici Ücret Tarifesi" oy birliğiyle kabul edildi.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Gencay Ozcetin:
    asgari ücrete göreceğiz ne kadar zam yapacağınızı..Yeddiemin zaten devletin otoparkı 1 1 Yanıtla
  • Seyit Yıldız:
    zammın sebebini soran bile yok iyice koyun olduk 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
24 saat son dakika haber yayını
