İBB Doğa Kampı’nda ağustos dönemi başlıyor: "Teknolojiden uzak, doğayla iç içe"

(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB), "yorucu bir eğitim-öğretim yılını geride bırakan çocukların hem doğada yaşamı öğrenmesi hem de keyifli zaman geçirmesi" için düzenlediği Doğa Kampı'nın ağustos dönemi başlıyor. Temmuz ayında 4 bini aşkın çocuğu ağırlayan ücretsiz kamp için kayıtlar sürüyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ve Spor İstanbul koordinasyonuyla bu yıl Eyüpsultan Belediyesi Çiftalan Gençlik Kampı'nda düzenlenen Doğa Kampı, çocuklara doğayla iç içe unutulmaz bir deneyim sunmaya devam ediyor. Bu yıl sekiz haftayı kapsayacak şekilde planlanan Doğa Kampı'nda ağustos ayıyla birlikte ikinci dönemi pazartesi günü başlıyor. 21 Ağustos'ta sona erecek kampa katılmak isteyen çocuklar spor.istanbul/doga-kampi adresinden ücretsiz olarak kayıt yaptırabilecek.

Okullarda son zilin çalmasının ardından 29 Haziran'da başlayan Doğa Kampı, çocuklara eğlenceli ve öğretici aktiviteler sunarak hem fiziksel hem de zihinsel gelişimlerine katkıda bulunuyor. Kampın içeriği, çocuklara doğayı tanıma, takım ruhunu hissetme ve sorumluluk bilinci kazanma fırsatı sunuyor.

8 BİNDEN FAZLA ÇOCUK DOĞAYLA BULUŞACAK

2021'den bu yana her yıl düzenlenen ve çocuklar tarafından büyük bir heyecanla beklenen İBB Doğa Kampı'nda bu yıl ikinci dönemin ardından 8 binden fazla çocuğun ağırlanması hedefleniyor. Kampta, gün başına 215 çocuk ağırlanıyor ve çocuklara her gün üç öğün yemek servisi yapılıyor.

İlk ayında 9-13 yaş aralığında 4 bini aşkın çocuğun katıldığı kampta; bisiklet sürüş, okçuluk, oryantiring, doğada yaşam, tırmanma eğitimlerinin yanı sıra drama atölyesi ve atletizm etkinlikleri de düzenleniyor. Alanında uzman 24 eğitmenin görev aldığı İBB Doğa Kampı'nda çocukların sosyal ve psikolojik gelişimine destek olmak adına pedagoglar da görev alıyor.

Çocukların sorumluluk duygusu, takım ruhu, sevgi, saygı, paylaşma, yardımlaşma ve çevreye karşı duyarlılık bilinçlerini geliştirmeyi hedefleyen kamp, çocuklara teknolojiden uzakta, tamamen yeşilin içerisinde vakit geçirme imkanı tanıyor.

8 AYRI NOKTADAN ÜCRETSİZ ULAŞIM İMKANI

İBB Doğa Kampı'na katılmak için kaydını yaptıran çocuklar dördü Avrupa, dördü Anadolu Yakası'nda bulunmak üzere toplam sekiz ayrı noktadan kaldırılan ücretsiz otobüslerle alana ulaşabiliyor. İBB Doğa Kampı'na ulaşım için belirlenen transfer noktalarının listesi şu şekilde:

Avrupa Yakası

1-İBB Hidayet Türkoğlu Spor Kompleksi

2-İBB Fatih Spor Kompleksi

3-Eyüpsultan Belediyesi Alibeyköy Spor Tesisi

4-İBB Başakşehir ÖZGEM

Anadolu Yakası

1-İBB Haldun Alagaş Spor Kompleksi

2-İBB Kartal Hasan Doğan Spor Kompleksi

3-İBB Pendik Kurtköy Spor Kompleksi

4-İBB Çekmeköy Spor Kompleksi