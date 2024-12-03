İBB, Dünya Engelliler Günü'nde Farkındalık Oluşturdu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İBB, Dünya Engelliler Günü'nde Farkındalık Oluşturdu

İBB, Dünya Engelliler Günü\'nde Farkındalık Oluşturdu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde düzenlediği etkinlikte engelli bireylerle engelli olmayanları sporla buluşturdu. Yüzme, golbol ve parkur alanlarında yarışmalar gerçekleştirildi.

03.12.2024 17:47  Güncelleme: 17:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İSTANBUL) İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Hizmet ve İletişim Grubu iştiraki Spor İstanbul, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde engelli bireylerle engelli olmayanları aynı sahada buluşturdu. İBB Fatih Spor Kompleksi'nde yapılan etkinlikte yüzme, golbol ve parkur alanlarında yarışmalar düzenlendi.

"Engelleri Birlikte Aşıyoruz" sloganı ile gerçekleştirilen programa Spor İstanbul tesislerinde spor yapan engelli bireyler, spor okulu öğrencileri, milli sporcular, tesis çevresindeki okullarda öğrenim gören lise öğrencileri, Özel Gereksinimli Bireyler Eğitim Merkezi (ÖZGEM) öğrencileri, Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı Spor Tesisleri Şube Müdürlüğü ve Spor İstanbul çalışanları katıldı. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde bir farkındalığa imza atılan etkinlikte; yüzme, golbol ve parkur alanlarında hem kıyasıya yarış düzenlendi hem de eğlenceli anlar yaşandı. Programa İBB Gençlik ve Spor Daire Başkanlığı Sportif Değerlendirme Müdürü İlker Öztürk, İBB Spor Tesisleri Şube Müdürü Mustafa Baştimur, İBB Engelliler Şube Müdürü Suna Hayıroğlu ve Spor İstanbul Genel Müdür Yardımcısı Coşkun Yıldız katıldı.

Çok sayıda engelli ailesinin de tribünlerden izlediği etkinlikte 4 yaş ve üzeri engelli ve engelli olmayan sporcular yüzme yarışları ve golbol maçlarının yanı sıra eğlenceli parkur oyunları oynadı. Bir golbol maçında engelli olmayan Spor İstanbul çalışanları da empati kurmak ve farkındalık yaratmak adına, gözlerini kapatarak maç yaptı. Günün sonunda tüm engelli bireylere madalya takdim edilirken, toplu hatıra fotoğrafları da çekildi.

"5 binden fazla engelli birey sporla buluştu"

Engelli bireyleri fiziksel aktiviteye teşvik etmek ve sporu erişilebilir kılmak için 35 tesiste hizmet sunan İBB Spor İstanbul, bu yıl 11 farklı branşta 5 bin 476 engelli bireyi sporla buluşturdu. İBB Spor İstanbul, her yıl Down Sendromu Farkındalık Günü, Otizm Farkındalık Günü, Engelliler Haftası ve Engelliler Günü'nde özel etkinlikler düzenleyerek, toplumsal duyarlılığın artırılması için çalışıyor.

Kaynak: ANKA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Dünya Engelliler Günü, Yerel Yönetim, İstanbul, Güncel, Aralık, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel İBB, Dünya Engelliler Günü'nde Farkındalık Oluşturdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:43 ABD savaş uçakları Suriye semalarında: Terörist hedeflere kalkan oldular ABD savaş uçakları Suriye semalarında: Terörist hedeflere kalkan oldular
16:58 Güney Kore’de sıkıyönetim ilan edildi Güney Kore'de sıkıyönetim ilan edildi
16:57 Irak Başbakanı ile görüşen Erdoğan’dan Esad’a “siyasi süreç“ çağrısı Irak Başbakanı ile görüşen Erdoğan'dan Esad'a "siyasi süreç" çağrısı
14:51 Narin Güran cinayetinin seyrini değiştirecek ses kaydı: Onlar kızlarını öldürdü, Nevzat’ın boynuna koydular Narin Güran cinayetinin seyrini değiştirecek ses kaydı: Onlar kızlarını öldürdü, Nevzat'ın boynuna koydular
14:36 CHP lideri Özel, kürsüye bir çanta dolusu parayla çıktı CHP lideri Özel, kürsüye bir çanta dolusu parayla çıktı
23:43 Selçuk İnan’dan Fenerbahçeli taraftarlara bomba tepki Selçuk İnan'dan Fenerbahçeli taraftarlara bomba tepki
23:29 Acun Ilıcalı’dan Galatasaray’a olay yaratacak sözler Acun Ilıcalı'dan Galatasaray'a olay yaratacak sözler
23:14 Herkes Fenerbahçe maçındaki bu penaltı pozisyonlarını konuşuyor Herkes Fenerbahçe maçındaki bu penaltı pozisyonlarını konuşuyor
23:00 Serdar Topraktepe’den dikkat çeken Chamberlain sözleri Serdar Topraktepe'den dikkat çeken Chamberlain sözleri
22:46 Jose Mourinho, beğendiği Türk teknik direktörleri açıkladı Jose Mourinho, beğendiği Türk teknik direktörleri açıkladı
22:42 Lübnan’da ateşkes kısa sürdü, İsrail saldırıları yeniden başladı Lübnan'da ateşkes kısa sürdü, İsrail saldırıları yeniden başladı
22:39 Beşiktaş’ın kaptanı Mert Günok, takımda yaşananlara isyan etti Beşiktaş'ın kaptanı Mert Günok, takımda yaşananlara isyan etti
22:24 Ahmet Ercan, Türkiye’nin afet haritasını çıkarttı: İşte en riskli ve güvenli iller Ahmet Ercan, Türkiye'nin afet haritasını çıkarttı: İşte en riskli ve güvenli iller
22:15 Donald Trump Gazze için tarih verip tehdit etti: Aksi halde Orta Doğu cehenneme dönecek Donald Trump Gazze için tarih verip tehdit etti: Aksi halde Orta Doğu cehenneme dönecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2024 18:24:44. #1.13#
SON DAKİKA: İBB, Dünya Engelliler Günü'nde Farkındalık Oluşturdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.