İBB Engellilere Ücretsiz Tatil İmkanı Sunuyor - Son Dakika
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İBB Engellilere Ücretsiz Tatil İmkanı Sunuyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, engelli bireyler ve aileleri için Şile ve Florya'daki kamplarda ücretsiz tatil imkanları sunarak doğayla iç içe bir deneyim yaşatıyor. Katılımcılara konaklama, yemek ve çeşitli sosyal olanaklar sağlanıyor.

09.04.2025 17:09  Güncelleme: 17:47
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(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin, engelli bireyler ve ailelerine ücretsiz tatil imkanı sunmaya devam ediyor. Şile ve Florya'daki Engelliler Kamplarında doğayla iç içe bir tatil deneyimi sunan İBB, katılımcıların keyifli ve eğlenceli bir tatil geçirmesini hedefliyor. İBB Engelli Kamplarına başvurular; ÖZGEM veya İBB Engelli İrtibat Büroları aracılığıyla yapılabiliyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin, sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirdiği engelli kampları, her yıl binlerce kişiye hizmet vermeye devam ediyor. Florya ve Şile'de yer alan Engelliler Kampları; konaklama, dört öğün yemek hizmeti, sağlık ve güvenlik desteğiyle hizmet veriyor. Katılımcılar, doğayla iç içe bu kamplarda dinlenmenin yanı sıra sosyalleşme imkanı da buluyor.

"Florya ve Şile'de erişilebilir tatil imkanı"

Florya Engelliler Kampı'nda 55, Şile Engelliler Kampı'nda ise 74 yaşam evi bulunuyor. Her biri 1+1 şeklinde düzenlenen yaşam evlerinde 4-5 kişilik aileler konforla konaklayabiliyor. Kamp süresi 5 gece 6 gün olarak planlanıyor.  Katılımcılara kahvaltı, öğle yemeği, akşam yemeği ve ara öğünler ücretsiz sunuluyor.

"Sadece engellilere değil ailelerine de mola"

Florya Engelliler Kamp alanında amfi tiyatro, mini golf sahası, çocuk oyun parkı, basketbol sahası, fitness salonu ve kafeterya bulunuyor. Aynı zamanda kısa mola hizmeti kapsamında oyun ve bilgisayar salonları, atölyeler, konferans ve kuaför salonları ile çeşitli sosyal alanlar da misafirlerin hizmetine sunuluyor. Kampta 24 saat sağlık ve güvenlik hizmeti de sağlanıyor.

Şile'de yer alan Engelliler Kampı ise geniş sosyal alanlarıyla öne çıkıyor. Binicilik alanı, mini hayvanat bahçesi, okçuluk alanı, futbol ve tenis sahaları, çocuk parkları, sinema, bilardo, internet kafe ve daha birçok imkan sunuluyor.

"Nasıl başvurulur?"

İBB Engelliler Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen hizmet, İstanbul'da ikamet eden en az yüzde 40 engelli raporuna ya da ÇÖZGER belgesine sahip bireyler ve yakınlarını kapsıyor. Başvuru koşullarını sağlayan engelli bireyler veya aileleri, bu hizmetten yararlanmak için ÖZGEM (Özel Gereksinimli Bireyler Eğitim Merkezleri) ya da Engelli İrtibat Büroları'na şahsen başvuru yapabiliyor. Başvurular, ilçe planlamalarına göre değerlendirilerek, başvuru sahipleri uygun tarihler için aranarak davet ediliyor.

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İBB Engellilere Ücretsiz Tatil İmkanı Sunuyor - Son Dakika

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