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İBB, Eyüpsultan Yeşilpınar Evleri projesindeki evleri hak sahiplerine teslim etti - Son Dakika
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İBB, Eyüpsultan Yeşilpınar Evleri projesindeki evleri hak sahiplerine teslim etti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki KİPTAŞ'ın, Eyüpsultan Yeşilpınar Evleri projesinde yapımını tamamladığı evlerin 113 hak sahibine anahtarları, törenle teslim edildi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, deprem ve kentsel dönüşüm konularının İstanbul ve Türkiye'nin en önemli meseleleri olduğunu belirterek, vatandaşların güvenli yuvalara kavuşmasının önemini vurguladı. İmamoğlu, kentsel dönüşüm sürecinde yaşanan sorunları çözerek vatandaşlarla uzlaşı sağladıklarını ve 10 bin 39 bağımsız birimi teslim ettiklerini ifade etti.

İBB, Eyüpsultan Yeşilpınar Evleri projesindeki evleri hak sahiplerine teslim etti
20.01.2024 - 14:39,
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki KİPTAŞ'ın, Eyüpsultan Yeşilpınar Evleri projesinde yapımını tamamladığı evlerin 113 hak sahibine anahtarları, törenle teslim edildi.

Törende konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, deprem ve kentsel dönüşüm konularının İstanbul ve Türkiye'nin en önemli meseleleri olduğunu belirtti.

Depremi ve kentsel dönüşümü bir beka sorunu olarak tanımlayan İmamoğlu, "Kentsel dönüşümün her sürecini, vatandaşımızla şeffaf bir biçimde konuşarak yaptık. Vatandaşımızın mülk sahibi olduğunu bildik. Mülk sahibi de değil ise ya da mülkiyetini henüz elde edememiş ise, mülkiyetini edinmesi için, bütün yapılması gerekenleri kayıtsız yaptık. İnsanımızı mutlu etmenin birinci vazifemiz olduğunu unutmadık. ve o insanların, güvenli yuvalarına kavuştuklarında ne kadar kıymetli, ibadet gibi bir hizmet olduğunu asla zihnimizden çıkartmadık." ifadelerini kullandı.

Yeşilpınar'da kentsel dönüşüm sürecinde yaşanan sorunlara da değinen İmamoğlu, vatandaşlarla yüzde yüz uzlaşı sağlayarak yol yürüdüklerini, görev süresince sosyal konut ürettiklerini ve vatandaşlara sabit taksitlerle evlerini teslim ettiklerini aktardı. İmamoğlu, "Beş yılda kentsel dönüşümü hızlandırdık. Bugün itibariyle, 10 bin 39 bağımsız birimi teslim etmiş oluyoruz. 8 bin 795 bağımsız birimin de hızlıca teslim edileceği günlerin içerisinden geçiyoruz." dedi.

Konuşmasının ardından CHP Eyüpsultan Belediye Başkan adayı Mithat Bülent Özmen ve CHP Eyüpsultan İlçe Başkanı Doğan Sarıtaş'ı yanına davet eden İmamoğlu, ilçe sakinlerinden yerel seçimler için destek istedi.

İmamoğlu'nun sembolik olarak 10 hak sahibine anahtarlarını teslim ettiği törene, CHP İstanbul milletvekili Yunus Emre, CHP Parti Meclisi üyeleri, Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli ve KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt da katıldı.

Kaynak: AA
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Deprem, Emlak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İBB, Eyüpsultan Yeşilpınar Evleri projesindeki evleri hak sahiplerine teslim etti - Son Dakika


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