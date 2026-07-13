Gaziosmanpaşa Belediyesi Davası… Celal Aksoy: "Aziz İhsan Aktaş Tutuksuzken Ben Neden 14 Aydır Sağlık Sorunlarıyla Cezaevinde Mücadele Ediyorum" - Son Dakika
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Gaziosmanpaşa Belediyesi Davası… Celal Aksoy: "Aziz İhsan Aktaş Tutuksuzken Ben Neden 14 Aydır Sağlık Sorunlarıyla Cezaevinde Mücadele Ediyorum"

13.07.2026 12:57  Güncelleme: 13:31
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Gaziosmanpaşa Belediyesi davasında savunma yapan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Erdal Celal Aksoy, sağlık sorunlarına rağmen 14 aydır tutuklu olduğunu belirterek tahliye talebinde bulundu. Duruşmada Aksoy, rüşvet suçlamalarını reddetti ve adil yargılanma hakkına vurgu yaptı.

Haber: Zuhal Çiloğlan

(İSTANBUL) Gaziosmanpaşa Belediyesi davasında savunma yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Erdal Celal Aksoy, "Yanlış anlaşılmasın onlar neden tutuklu değil demiyorum, tutuksuz yargılama esastır ancak ben neden içerideyim? Aziz İhsan Aktaş tutuksuz yargılanırken ben neden sağlık sorunlarıyla 14 aydır cezaevinde mücadele ediyorum. Ortada rüşvet varsa neden sadece ben tutukluyum? 4 ay önce bir ameliyat oldum, sağ kolum ve bacağım felçli, çok zor şartlarda fizik tedavi görüyorum, öz bakımımı dahi yapamıyorum. Ciddi anlamda ve acil olarak tedaviye ihtiyacım var yoksa kalıcı hasar olacak" dedi.

Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturmasından ayrılan Gaziosmanpaşa Belediyesi dosyasında ilk duruşma bugün İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi salonunda yapılıyor.

Dosyada Bahçetepe ile Aksoy tutuklu sanık olarak yer alırken; etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan iş insanı Aziz İhsan Aktaş'ın yanı sıra Aziz Lal, CHP Parti Meclisi Üyesi Baki Aydöner, Gözde Bahçetepe, Gürkan Dölekli, Özer Ayık ve Seza Büyükçulha tutuksuz yargılanıyor.

ADLİYE ÖNÜNDE GÜVENLİK ÖNLEMİ: BAHÇETEPE'NİN AİLESİ SAATLER SONRA ALINDI

İlk duruşma öncesinde İstanbul Adliyesi'nde güvenlik önlemleri artırıldı. Adliye girişlerinde yapılan kontrollerde yalnızca basın kartını gösteren gazeteciler ile duruşması bulunan kişi ve avukatların binaya girişine izin verildi. Bahçetepe'nin ailesi de saatler sonra adliye binasına giriş yapabildi.

Duruşmayı, İBB Başkanvekili Nuri Aslan, CHP İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek, Aziz İhsan Aktaş dosyasında geçtiğimiz aylarda tahliye edilen Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, birçok CHP'li isim ve sanık yakınları takip ediyor.

Duruşma, ilk olarak cezaevinde felç geçirdiği halde tutuklu yargılanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Erdal Celal Aksoy'un savunmasıyla başladı. Ciddi sağlık sorunları nedeniyle ayakta dahi durmakta zorlanan Aksoy, oturarak savunma yaptı.

"BEN NEDEN SAĞLIK SORUNLARIMLA CEZAEVİNDE MÜCADELE EDİYORUM?"

Aksoy, iddianamede isnat edilen suçlamaları reddetti. 30 yıllık kamu görevlisi olduğunu söyleyen Aksoy, tutuklu yargılandığı davanın iddianamesine kadar rüşvetle ilgili bir suçlamaya maruz kalmadığını belirtti. Aksoy, "Hukuka uygun alınan bir belgenin sanki bir suçmuş gibi kaleme alınmasını takdirlerinize bırakıyorum" dedi.

2020 yılında İBB'de çalışmaya başladığını söyleyen Aksoy, 300 bin dolar rüşvet suçlamasına dair bir delil olmadığını ifade etti.

İddianamede yer alan HTS-baz kayıtlarına da itiraz eden Aksoy, hazırladığı dövizleri önce heyete gösterip savunma yaptı, daha sonra incelemeleri için heyete teslim etti. Aksoy savunmasını şu sözlerle tamamladı:

"Yanlış anlaşılmasın onlar neden tutuklu değil demiyorum, tutuksuz yargılama esastır ancak ben neden içerideyim? Aziz İhsan Aktaş, Seza Büyükçulha tutuksuz yargılanırken ben neden sağlık sorunlarıyla 14 aydır cezaevinde mücadele ediyorum. Ortada rüşvet varsa neden sadece ben tutukluyum?"

"ÇOK ZOR ŞARTLARDA FİZİK TEDAVİ GÖRÜYORUM"

4 ay önce bir ameliyat oldum, sağ kolum ve bacağım felçli, çok zor şartlarda fizik tedavi görüyorum, öz bakımımı dahi yapamıyorum. Ciddi anlamda ve acil olarak tedaviye ihtiyacım var yoksa kalıcı hasar olacak. Tutuklu olduğum süre, az önce yaptığım savunma ve delil durumu göz önüne alınarak tahliyemi talep ediyorum."

Aksoy'un savunmasının ardından çapraz sorgusu ve avukat savunması da tamamlandı. Duruşma, Baki Aydöner'in savunmasıyla devam ediyor.

(SÜRECEK)

Kaynak: ANKA

3. Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziosmanpaşa Belediyesi Davası… Celal Aksoy: 'Aziz İhsan Aktaş Tutuksuzken Ben Neden 14 Aydır Sağlık Sorunlarıyla Cezaevinde Mücadele Ediyorum' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziosmanpaşa Belediyesi Davası… Celal Aksoy: "Aziz İhsan Aktaş Tutuksuzken Ben Neden 14 Aydır Sağlık Sorunlarıyla Cezaevinde Mücadele Ediyorum" - Son Dakika
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